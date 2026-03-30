Избраха фирмата, която ще строи ново училище в Пловдив за 13.5 милиона евро

Избран е изпълнител за изграждането на новата сграда на СУ „Св. Патриарх Евтимий“ в Пловдив. Както тази, така и първата поръчка бе спечелена от „Запрянови – 03” ООД. Стойността на проекта възлиза на 13 561 736 евро с включено ДДС, като от процедурата е отстранен другият участник - „Аква Конструкт Груп” ЕООД. Това е един от трите мащабни проекта за нови училищни сгради, които се очаква да бъдат реализирани в Пловдив, уточнява TrafficNews. Останалите две са за Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ и ОУ „Княз Александър I“.

Изборът на изпълнител се случва след забавянето на обществената поръчка, предизвикано от жалби в Комисия за защита на конкуренцията от страна на „Аква Конструкт Груп” ЕООД и „Парсек Груп” ЕООД. И двете жалби обаче бяха отхвърлени от регулатора. Ако не последват нови обжалвания, се очаква договорът с избрания изпълнител да бъде подписан скоро.

Припомняме, че това е втората процедура, която Община Пловдив пуска за строителството на сградата, като първата беше прекратена след решение на ВАС, вследствие на жалби от Камара на архитектите в България. След това Община Пловдив рестартира процедурата след извършване на предпроектни проучвания, съобразени с изискванията на съда и препоръките на експертния съвет.

Проектът за новата сграда предвижда изграждането на 25 съвременни класни стаи, специализирани кабинети и лаборатории, многофункционална зона с аудитория за 90 ученици, библиотека и административен сектор. Ще бъде осигурена и цялостна достъпна среда чрез асансьори и рампи.

Учебната зона ще обхваща 3854,40 кв. м и ще включва административни помещения, лекарски и дентален кабинет, както и спортен сектор с голяма закрита зала, футболно игрище и комбинирани площадки за баскетбол и волейбол. Предвидени са още зона за хранене и отдих, озеленен двор с кътове за почивка, беседки и пейки, 20 паркоместа и велосипедна зона.

Образователното пространство ще бъде организирано по модела на „обърната класна стая“, при който масите и столовете са разположени в полукръг за по-добра комуникация между учителя и учениците. Всяка класна стая ще разполага с мултимедиен проектор и високотехнологично оборудване, позволяващо използването на интерактивни и дигитални методи на обучение.

Новото училище ще се състои от три корпуса, обединени в модерен, зелен и устойчив комплекс с обща разгъната застроена площ от около 6700 кв. м.

Строителството трябва да приключи до 700 календарни дни след откриване на строителната площадка.

Финансирането ще бъде осигурено по програмата „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027“, Модул 2, както и със средства от бюджета на Община Пловдив, като към момента е налично частично финансиране.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg