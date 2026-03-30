Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Имоти »
Избраха фирмата, която ще строи ново училище в Пловдив за 13.5 милиона евро

30 Март, 2026 12:41 864 9

  пловдив
  училище
  сторител

Ще разполага с 25 класни стаи

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Избран е изпълнител за изграждането на новата сграда на СУ „Св. Патриарх Евтимий“ в Пловдив. Както тази, така и първата поръчка бе спечелена от „Запрянови – 03” ООД. Стойността на проекта възлиза на 13 561 736 евро с включено ДДС, като от процедурата е отстранен другият участник - „Аква Конструкт Груп” ЕООД. Това е един от трите мащабни проекта за нови училищни сгради, които се очаква да бъдат реализирани в Пловдив, уточнява TrafficNews. Останалите две са за Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ и ОУ „Княз Александър I“.

Изборът на изпълнител се случва след забавянето на обществената поръчка, предизвикано от жалби в Комисия за защита на конкуренцията от страна на „Аква Конструкт Груп” ЕООД и „Парсек Груп” ЕООД. И двете жалби обаче бяха отхвърлени от регулатора. Ако не последват нови обжалвания, се очаква договорът с избрания изпълнител да бъде подписан скоро.

Припомняме, че това е втората процедура, която Община Пловдив пуска за строителството на сградата, като първата беше прекратена след решение на ВАС, вследствие на жалби от Камара на архитектите в България. След това Община Пловдив рестартира процедурата след извършване на предпроектни проучвания, съобразени с изискванията на съда и препоръките на експертния съвет.

Проектът за новата сграда предвижда изграждането на 25 съвременни класни стаи, специализирани кабинети и лаборатории, многофункционална зона с аудитория за 90 ученици, библиотека и административен сектор. Ще бъде осигурена и цялостна достъпна среда чрез асансьори и рампи.

Учебната зона ще обхваща 3854,40 кв. м и ще включва административни помещения, лекарски и дентален кабинет, както и спортен сектор с голяма закрита зала, футболно игрище и комбинирани площадки за баскетбол и волейбол. Предвидени са още зона за хранене и отдих, озеленен двор с кътове за почивка, беседки и пейки, 20 паркоместа и велосипедна зона.

Образователното пространство ще бъде организирано по модела на „обърната класна стая“, при който масите и столовете са разположени в полукръг за по-добра комуникация между учителя и учениците. Всяка класна стая ще разполага с мултимедиен проектор и високотехнологично оборудване, позволяващо използването на интерактивни и дигитални методи на обучение.

Новото училище ще се състои от три корпуса, обединени в модерен, зелен и устойчив комплекс с обща разгъната застроена площ от около 6700 кв. м.

Строителството трябва да приключи до 700 календарни дни след откриване на строителната площадка.

Финансирането ще бъде осигурено по програмата „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027“, Модул 2, както и със средства от бюджета на Община Пловдив, като към момента е налично частично финансиране.

Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    Училище с училено изучаване на Иврит.

    12:42 30.03.2026

  • 2 Интересно

    5 2 Отговор
    Населението на Пловдив намалява, а се дават пари за ново у/ще, пак добре че не е за МОЛ

    12:45 30.03.2026

  • 3 Вервайте ми

    11 1 Отговор
    Ни училище ше има ни пари🤣🤣🤣🤣

    12:46 30.03.2026

  • 4 Вуееее

    4 0 Отговор
    Къде се потули? От както казаха че сделките с имоти рязко са паднали, изчезна като стелт от радар, хахаха

    13:09 30.03.2026

  • 5 Интересно ЗАЩО

    3 0 Отговор
    В България се строи МНОГО, а нито една световна архитектурна медия не публикува българските проекти???

    13:50 30.03.2026

  • 6 Ех ! Аз Си помислих !

    2 0 Отговор
    Че Масите !

    Ще са На !

    Тавана !

    Коментиран от #7

    13:54 30.03.2026

  • 7 Та дано им стигне Акъла !

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ех ! Аз Си помислих !":

    Какво Трябва да научат !

    13:55 30.03.2026

  • 8 Страшна кражба т.е. усвояване

    3 0 Отговор
    Това даскало да не е със златни тоалетни?

    13:55 30.03.2026

  • 9 зъб

    3 0 Отговор
    Още като прочетох заглавието....познах печелившата фирма...понеже съм от града и районна където голяма част от поръчките печели тя...знам и генезиса и...кмета на Герб Иван Тотев спечели кметски мандат с ромски гласове със съдействието на ДПС шефа..същия този който е от районна ни..даде ход за образуването на фирмата...ГЕРБ и ДПС вечна дружба в далаверите...за кмета на Асеновград от ГЕРБ..любима фирма..той бе избран с гласове на ДПС

    14:42 30.03.2026