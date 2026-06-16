Свързаха два небостъргача с парк във въздуха (СНИМКИ)

Канадският мегаполис Торонто се сдоби с един от най-впечатляващите нови архитектурни проекти в Северна Америка. Британското архитектурно студио WilkinsonEyre обяви завършването на втората и финална фаза на комплекса CIBC Square – мащабно бизнес и транспортно развитие в сърцето на финансовия район на града, което привлича вниманието със своите две 250-метрови кули, свързани чрез издигнат обществен парк над активна железопътна линия.

Новата кула на адрес 141 Bay Street завършва цялостния замисъл на комплекса, който започва с изграждането на първата сграда на 81 Bay Street през 2021 г. Двете кули оформят нов градски кампус около най-натоварения транспортен възел в Канада – Union Station.

Най-забележителният елемент на комплекса е т.нар. Sky Park – парк с площ от близо 4000 кв.м, разположен на около 25 метра над железопътния коридор. Пространството включва алеи за разходка, озеленени зони, места за отдих и обществени събития, като идеята е да свърже финансовия център на Торонто с крайбрежната зона на града. Паркът трябва да отвори врати за посетители по-късно през годината.

Според архитектите проектът демонстрира нов подход към градското развитие, при който транспортната инфраструктура не се възприема като пречка, а като възможност за създаване на нови обществени пространства. Вместо железопътната линия да разделя отделни градски квартали, тя се превръща в основа за изграждането на нова връзка между тях.

Двете кули се отличават със сгъната стъклена фасада, която образува характерен диамантен мотив на всеки десет етажа. Архитектурното решение създава постоянно променяща се игра на светлини и отражения върху сградите, което ги превръща в разпознаваем елемент от силуета на Торонто.

Комплексът е изграден върху три свързани терена с обща площ от около осем акра и предлага близо 280 000 кв.м първокласни офисни площи. Освен офиси, в него са интегрирани търговски обекти, конферентни пространства, спортни и уелнес зони, велопаркинги и нов автобусен терминал, свързан директно с железопътната и градската транспортна система на Торонто.

CIBC Square е сред най-значимите офисни проекти, реализирани в Канада през последните години, и е показателен за новата тенденция в градското строителство – съчетаването на високоетажна архитектура, обществено пространство и транспортна инфраструктура в единна градска среда. Според анализатори подобни проекти все по-често се разглеждат като модел за развитието на големите мегаполиси, където недостигът на свободни терени налага търсенето на нови решения за създаване на качествени обществени пространства.

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