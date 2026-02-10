Новини
Най-високата сграда в Индия вече е факт (ВИДЕО)

10 Февруари, 2026 15:07 443 1

Футуристичната Minerva Tower се извисява над Мумбай

Най-високата сграда в Индия вече е факт (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Завършването на 301-метровата Minerva Tower, проектирана от архитектурното студио на Хафийз Контрактър, не е просто архитектурен рекорд за Индия – то вече оказва осезаемо влияние върху пазара на недвижими имоти в мегаполиса. Сградата, която се издига на 91 етажа, се превърна в символ на новата вълна ултралуксозно жилищно строителство в страната и постави нови ценови ориентири за премиум сегмента.

Ефект върху цените и интереса на купувачите

Експерти от индийския имотен сектор отчитат, че подобни проекти обикновено водят до повишаване на цените на жилищата в радиус от няколко километра, особено в райони с добра инфраструктура и гледки към морето. Minerva Tower се позиционира именно в такава зона – с директен достъп до ключови транспортни артерии и престижна градска среда.

В резултат се наблюдава пренасочване на интереса към луксозни високи сгради, както от местни инвеститори, така и от международни купувачи, които търсят сигурно вложение в бързо развиващи се икономики.

Премиум сегментът задава нов стандарт

Свръхвисоките жилищни кули обикновено функционират и като маркетингов катализатор за целия район. Наличието на подобна иконична сграда повишава престижността на квартала, а предприемачите започват да планират нови проекти със сходни параметри – по-високи етажности, повече удобства и силен акцент върху ексклузивността.

Според анализатори, Minerva Tower вече оказва влияние върху:

  • цените на луксозните апартаменти,

  • интереса към небостъргачи в строеж,

  • нарастващото търсене на пентхауси и имоти с панорамни гледки.

Рискове и социален баланс

Наред с икономическите ползи, подобни мегапроекти повдигат и въпроси за социалната достъпност на жилищата. Увеличението на цените в централните зони може да измести средната класа към периферията, а градската политика ще трябва да намери баланс между луксозното строителство и нуждата от достъпни жилища.

Архитектурата като икономически фактор

Minerva Tower показва, че съвременната архитектура вече не е само естетическо изявление, а директен икономически инструмент. Подобни проекти променят инвестиционните нагласи, привличат международно внимание и влияят върху цялостната динамика на градския пазар на имоти. В дългосрочен план ефектът може да се окаже дори по-значим от самия рекорд по височина – като ориентир за новата урбанистична идентичност на Мумбай.

Индия
