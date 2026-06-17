Бали ще строи небостъргачи

Бали може да преразгледа едно от основните правила за развитие на острова – ограничението за височината на сградите. В момента максималната височина е 15 метра, но през 2026 г. властите обсъждат възможността за увеличаване на тази граница до 45 метра.

Островът продължава да се развива, особено в туристическите райони. Има все по-малко свободна земя, но търсенето на хотели, обслужвани апартаменти и инфраструктура остава високо. На този фон властите разглеждат вертикалното развитие като един от възможните начини за балансиране на развитието на пазара.

Властите отбелязват, че не говорим за пълно премахване на ограниченията. Обсъжда се модел на зониране, при който сгради с височина до 45 метра ще могат да се строят само в определени райони - например в Нуса Дуа, Южна Кута, Санур и някои крайбрежни места. Управляващите подчертават, че целта не е хаотично застрояване, а напротив, по-ясна регулация.

Основният проблем е по-малко свързан с икономиката и повече с културата на острова. В Бали се прилага важен принцип: сградите не трябва да са по-високи от кокосово дърво, тоест приблизително 15 метра. Това не е просто градоустройствено правило, а част от местната философия, свързана с концепцията за Три Хита Карана. Пространството над земята тук се смята за свещено, така че всякакви промени в тази област предизвикват сериозна обществена реакция.

Религиозните лидери на страната вече призоваха да не се бърза. Според тях, преди да се вземат подобни решения, е необходимо внимателно да се оценят последствията за екологията, културата и териториалното развитие на острова.

Успоредно с това властите обсъждат други мерки за възстановяване на реда в строителната индустрия. Сред тях са евентуален мораториум върху новите разрешителни в натоварени райони, създаване на специална работна група и засилен контрол върху застрояването. Специално внимание се обръща на опазването на природните територии, включително района на езерото Бератан.

Темата е особено актуална на фона на последните събития: наскоро бяха застрашени десетки обекти, които се строят незаконно; дори се заговори за разрушаване на проекти.

Властите на Бали редовно говорят за необходимостта от ограничаване на строителството на острова през последната година. Строги ограничения върху строителството на нови хотели и вили бяха обявени още през 2024 г., но този мораториум така и не проработи напълно.

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