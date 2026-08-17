Министър Иван Шишков на ключова обиколка в 4 области

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков започва мащабна двудневна работна обиколка в Североизточна и Северна България.

Днес и утре той ще инспектира ключови обекти и ще проведе спешни срещи с местните власти в областите Варна, Добрич, Шумен и Плевен. Посещенията са част от стартиралата нова инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) под надслов „Регионите говорят“. Основната цел е намирането на бързи решения за проблемите с критичната ВиК инфраструктура и републиканската пътна мрежа.

Проверки във Варна и Добрич още от сутринта

Работната програма на регионалния министър започва в понеделник сутрин от град Варна. Архитект Шишков, придружаван от заместник-министър Павлета Пеловска, ще извърши лична инспекция на незаконно застроената територия в местността „Баба Алино“, станала известна в общественото пространство като „незаконния град“. На място ще присъстват областният управител на Варна Марио Смърков, екипи на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), както и представители на местното ВиК дружество, информира БТА.

Веднага след това министър Шишков ще отпътува за Добрич, където е насрочена среща с областния управител Руслан Томов и кметове на общини от региона. Основен акцент в разговорите ще бъде тежката криза с водоснабдяването и състоянието на местната ВиК мрежа, съобщава регионалното издание Про Нюз Добрич.

Инспекции в Шумен и Плевен в рамките на утрешния ден

На 18 август обиколката ще продължи с инспекция на място на състоянието на републикански път І-4 Търговище - Омуртаг в района на „Момина чешма“. Проблемите с пътната настилка и безопасността в този участък са сред приоритетните за Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Обиколката ще продължи в Плевен с разширена среща в Областната администрация и предвиден брифинг за медиите, като пълната програма е оповестена от МРРБ. В делегацията участват ръководители от „Български ВиК холдинг“ и АПИ, а зам.-министър Пеловска ще посети и Свищов.