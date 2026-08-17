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Министър Иван Шишков на ключова обиколка в 4 области

Министър Иван Шишков на ключова обиколка в 4 области

17 Август, 2026 06:57, обновена 17 Август, 2026 07:00 770 25

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Регионалният министър започва двудневни проверки на ВиК мрежата и пътищата във Варна, Добрич, Шумен и Плевен по линия на инициативата „Регионите говорят“

Министър Иван Шишков на ключова обиколка в 4 области - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков започва мащабна двудневна работна обиколка в Североизточна и Северна България.

Днес и утре той ще инспектира ключови обекти и ще проведе спешни срещи с местните власти в областите Варна, Добрич, Шумен и Плевен. Посещенията са част от стартиралата нова инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) под надслов „Регионите говорят“. Основната цел е намирането на бързи решения за проблемите с критичната ВиК инфраструктура и републиканската пътна мрежа.

Проверки във Варна и Добрич още от сутринта

Работната програма на регионалния министър започва в понеделник сутрин от град Варна. Архитект Шишков, придружаван от заместник-министър Павлета Пеловска, ще извърши лична инспекция на незаконно застроената територия в местността „Баба Алино“, станала известна в общественото пространство като „незаконния град“. На място ще присъстват областният управител на Варна Марио Смърков, екипи на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), както и представители на местното ВиК дружество, информира БТА.

Веднага след това министър Шишков ще отпътува за Добрич, където е насрочена среща с областния управител Руслан Томов и кметове на общини от региона. Основен акцент в разговорите ще бъде тежката криза с водоснабдяването и състоянието на местната ВиК мрежа, съобщава регионалното издание Про Нюз Добрич.

Инспекции в Шумен и Плевен в рамките на утрешния ден

На 18 август обиколката ще продължи с инспекция на място на състоянието на републикански път І-4 Търговище - Омуртаг в района на „Момина чешма“. Проблемите с пътната настилка и безопасността в този участък са сред приоритетните за Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Обиколката ще продължи в Плевен с разширена среща в Областната администрация и предвиден брифинг за медиите, като пълната програма е оповестена от МРРБ. В делегацията участват ръководители от „Български ВиК холдинг“ и АПИ, а зам.-министър Пеловска ще посети и Свищов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 айде и тоя

    6 1 Отговор
    тръгна на разходки и воаяжи..

    07:03 17.08.2026

  • 2 Европеец

    6 1 Отговор
    Похвално, но да видим какво ще излезе накрая..... А льотчика къде е И той ли ще ходи на море...... Тиквата в годините още от май месец беше с тен...

    Коментиран от #8

    07:06 17.08.2026

  • 3 Пустиня(к)

    8 0 Отговор
    Демек, екскурзия. Ела у "Резерват Северозапад", да ти излезнат зъркелите.

    07:06 17.08.2026

  • 4 Тити

    6 2 Отговор
    С тези обиколки този селянин ми напомня на Боко

    07:07 17.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 добре че мунчо

    5 0 Отговор
    ликвидира олигархията!

    Коментиран от #14

    07:09 17.08.2026

  • 7 Верно ли е ключова обиколката?

    8 0 Отговор
    Ще промени ли България? Ще влезе ли в Историята? Или Шишков си е загубил ключовете и обикаля да си ги намери.

    07:10 17.08.2026

  • 8 Баце си е на магнолиите

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Баце си е на магнолиите в Банкя от ранна пролет. И тен си има, и тонус.

    07:12 17.08.2026

  • 9 ако бяхте гласували с 10

    3 0 Отговор
    досега вече отдавна всички да гниеха натикани по затворите!

    07:13 17.08.2026

  • 10 оня с коня

    8 1 Отговор
    Само му вижте физиономията на автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    07:13 17.08.2026

  • 11 Гого

    5 1 Отговор
    Не е нужно да ходи чак до там да дойде до Пловдив община Родопи топ селата им са без инфраструктура канализация без вода и много подобни проблеми. Щом там е така ще може лесно да си направи извода за другаде!

    07:15 17.08.2026

  • 12 Дали

    4 2 Отговор
    ще помогне на добруджанци. Действително там кризата с водата е огромна. Повечето селища бедстват без вода със седмици заради остарялата и амортизирана ВиК мрежа в региона.

    07:18 17.08.2026

  • 13 Механик

    7 0 Отговор
    Като гледам снимката на тоя винаги си задавам следните три въпроса:
    /тоя пие много?
    /тоя пие повече от много?
    /тоя пие повече от комшията (а той пие безкрайно много)

    Коментиран от #19

    07:19 17.08.2026

  • 14 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "добре че мунчо":

    Олигархията може да бъде унищожена само при силна държава, начело със силен държавник...... Видно е, че в бг територията няма такава държава и няма такъв държавник.... Льотчика е лукав и но нямам доверие за нищо, за три месеца само приказки и нищо съществено ...

    Коментиран от #17

    07:21 17.08.2026

  • 15 Някой си

    3 0 Отговор
    Интересно от къде е спестил толкова пари....
    Сигурно е пестил от закуски...

    07:21 17.08.2026

  • 16 Беро

    5 0 Отговор
    Този докато си обиколи 10 апартамента, имотите и работната му седмица свършва!

    07:22 17.08.2026

  • 17 самият рундьо

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    официално обяви че е ликвидирал олигархията?

    Коментиран от #23

    07:22 17.08.2026

  • 18 Дочу Булгуров

    3 0 Отговор
    А по малките населени места и селата кога или тях само кога изборите кага наближат

    07:23 17.08.2026

  • 19 Пустиня(к)

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Не близва. Онова барче е теория на конспирацията.

    07:27 17.08.2026

  • 20 Знайко

    3 0 Отговор
    Предния управител на ВиК Добрич го бяха домъкнали от Сандански. Сега да домъкнат от Скопие или Тирана. Та белкин потръгне делаверата.

    07:28 17.08.2026

  • 21 Имотите

    4 0 Отговор
    си ли обикаля ?

    07:30 17.08.2026

  • 22 НА ЕСЕН

    6 0 Отговор
    Пак ще гласуваме, ама с тоягите.

    07:31 17.08.2026

  • 23 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "самият рундьо":

    Заради такива приказки на льотчика му нямам доверие..... Кошница за грижата, или грижа за кошницата на лукавия льотчик.....

    07:32 17.08.2026

  • 24 шишко

    1 0 Отговор
    с тая обиколка ще дръпне икономиката!

    07:32 17.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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