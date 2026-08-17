Министър Иван Шишков на ключова обиколка в 4 области

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков започва мащабна двудневна работна обиколка в Североизточна и Северна България.
Днес и утре той ще инспектира ключови обекти и ще проведе спешни срещи с местните власти в областите Варна, Добрич, Шумен и Плевен. Посещенията са част от стартиралата нова инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) под надслов „Регионите говорят“. Основната цел е намирането на бързи решения за проблемите с критичната ВиК инфраструктура и републиканската пътна мрежа.
Проверки във Варна и Добрич още от сутринта
Работната програма на регионалния министър започва в понеделник сутрин от град Варна. Архитект Шишков, придружаван от заместник-министър Павлета Пеловска, ще извърши лична инспекция на незаконно застроената територия в местността „Баба Алино“, станала известна в общественото пространство като „незаконния град“. На място ще присъстват областният управител на Варна Марио Смърков, екипи на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), както и представители на местното ВиК дружество, информира БТА.
Веднага след това министър Шишков ще отпътува за Добрич, където е насрочена среща с областния управител Руслан Томов и кметове на общини от региона. Основен акцент в разговорите ще бъде тежката криза с водоснабдяването и състоянието на местната ВиК мрежа, съобщава регионалното издание Про Нюз Добрич.
Инспекции в Шумен и Плевен в рамките на утрешния ден
На 18 август обиколката ще продължи с инспекция на място на състоянието на републикански път І-4 Търговище - Омуртаг в района на „Момина чешма“. Проблемите с пътната настилка и безопасността в този участък са сред приоритетните за Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Обиколката ще продължи в Плевен с разширена среща в Областната администрация и предвиден брифинг за медиите, като пълната програма е оповестена от МРРБ. В делегацията участват ръководители от „Български ВиК холдинг“ и АПИ, а зам.-министър Пеловска ще посети и Свищов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 айде и тоя
07:03 17.08.2026
2 Европеец
Коментиран от #8
07:06 17.08.2026
3 Пустиня(к)
07:06 17.08.2026
4 Тити
07:07 17.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 добре че мунчо
Коментиран от #14
07:09 17.08.2026
7 Верно ли е ключова обиколката?
07:10 17.08.2026
8 Баце си е на магнолиите
До коментар #2 от "Европеец":Баце си е на магнолиите в Банкя от ранна пролет. И тен си има, и тонус.
07:12 17.08.2026
9 ако бяхте гласували с 10
07:13 17.08.2026
10 оня с коня
07:13 17.08.2026
11 Гого
07:15 17.08.2026
12 Дали
07:18 17.08.2026
13 Механик
/тоя пие много?
/тоя пие повече от много?
/тоя пие повече от комшията (а той пие безкрайно много)
Коментиран от #19
07:19 17.08.2026
14 Европеец
До коментар #6 от "добре че мунчо":Олигархията може да бъде унищожена само при силна държава, начело със силен държавник...... Видно е, че в бг територията няма такава държава и няма такъв държавник.... Льотчика е лукав и но нямам доверие за нищо, за три месеца само приказки и нищо съществено ...
Коментиран от #17
07:21 17.08.2026
15 Някой си
Сигурно е пестил от закуски...
07:21 17.08.2026
16 Беро
07:22 17.08.2026
17 самият рундьо
До коментар #14 от "Европеец":официално обяви че е ликвидирал олигархията?
Коментиран от #23
07:22 17.08.2026
18 Дочу Булгуров
07:23 17.08.2026
19 Пустиня(к)
До коментар #13 от "Механик":Не близва. Онова барче е теория на конспирацията.
07:27 17.08.2026
20 Знайко
07:28 17.08.2026
21 Имотите
07:30 17.08.2026
22 НА ЕСЕН
07:31 17.08.2026
23 Европеец
До коментар #17 от "самият рундьо":Заради такива приказки на льотчика му нямам доверие..... Кошница за грижата, или грижа за кошницата на лукавия льотчик.....
07:32 17.08.2026
24 шишко
07:32 17.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.