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Пътна обстановка: Трафик, пожари и КАТ сводка към 7.00

Пътна обстановка: Трафик, пожари и КАТ сводка към 7.00

17 Август, 2026 06:50, обновена 17 Август, 2026 06:55 568 39

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Пътувайте внимателно: Въвеждат нови ограничения на движението по АМ „Тракия“, АМ „Хемус“ и АМ „Струма“, планините крият опасности от летни бури

Пътна обстановка: Трафик, пожари и КАТ сводка към 7.00 - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ограничения и ремонти от АПИ по магистралите

Пътната обстановка в страната на 17 август изисква повишено внимание от шофьорите. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) въвежда нови ограничения по ключови направления. По магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ се извършват активни пътни дейности и поддръжка. Специфична реорганизация има при Мало Бучино, където се подменят камери за контрол на скоростта. В тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ трафикът също се регулира временно поради почистване на пътни знаци и техническа поддръжка. Шофьорите трябва да спазват стриктно временната сигнализация.

Интензивен трафик по границите и спрени фериботи

Главна дирекция „Гранична полиция“ отчита засилено движение по основните гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП). По данни на Министерството на вътрешните работи (МВР), публикувани на официалния им сайт mvr.bg, ситуацията по границите е следната:

  • Румъния: Трафикът през Дунав мост при Русе и Гюргево е възстановен в двете платна след ремонт. Фериботите „Оряхово – Бекет“ и „Свищов – Зимнич“ са спрели работа поради критично ниско ниво на река Дунав. Фериботът „Остров – Кичу“ (на румънска територия) също не работи заради заседнала дълбачна машина.
  • Гърция: Движението е изключително интензивно на ГКПП „Маказа“ на изход за леки автомобили. През пунктовете „Маказа“, „Златоград“, „Ивайловград“ и „Рудозем“ се пропускат само МПС до 3,5 тона. Камиони и автобуси могат да преминават през ГКПП „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“.
  • Турция, Сърбия и Северна Македония: Трафикът към момента е нормален на всички пунктове.

Сводка на КАТ: Катастрофи и жертви на пътя

През изминалото денонощие Пътна полиция (КАТ) регистрира сериозен брой тежки инциденти. Официалната статистика на МВР (mvr.bg) за последните 24 часа показва:

  • Тежки катастрофи: 28 произшествия в страната.
  • Загинали граждани: 3 души са загубили живота си.
  • Ранени лица: 34 души са получили телесни повреди и им е оказана спешна помощ.

Общо от началото на август в България са станали 332 тежки ПТП с 16 загинали и 393 ранени. КАТ апелира за съобразена скорост и без рискови изпреварвания.

Сводка от пожарната: 141 огнища са потушени

ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ докладва за усложнена обстановка поради високите температури. За последните 24 часа огнеборците са реагирали на 180 сигнала и са ликвидирали 141 пожара в страната.

  • Пострадали: 2 души са ранени при пожарите.
  • Материални щети: 23 пожара са причинили преки загуби (9 в жилища, 1 в индустриална сграда, 4 в автомобили и 1 в горски масив).
  • Без щети: Наблюдавани са 118 пожара в сухи треви и храсти.

Основна причина за инцидентите остава човешката небрежност, съчетана с жегите до 35 градуса.

Условия за туризъм в планините

Времето в планините е слънчево в сутрешните часове, но Планинската спасителна служба (ПСС) предупреждава за бърза промяна в следобедните часове. Налице са условия за локални гръмотевични бури и краткотрайни дъждове, главно в масивите на Югозападна България. Туристите трябва да избягват открити била и високи върхове след обяд, тъй като мълниите в планинските зони представляват сериозен риск и могат да предизвикат пожари. Българският туристически съюз (БТС) информира, че е в ход възстановяването на ключови обекти, като хижа „Планински извори“ в Стара планина, но преходите трябва да се планират внимателно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Лодките излязоха още в шест часа.

    06:57 17.08.2026

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  • 28 оня с коня

    0 0 Отговор
    България е безнадеждна пародия на държава

    07:37 17.08.2026

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