Пътна обстановка: Трафик, пожари и КАТ сводка към 7.00

Ограничения и ремонти от АПИ по магистралите
Пътната обстановка в страната на 17 август изисква повишено внимание от шофьорите. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) въвежда нови ограничения по ключови направления. По магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ се извършват активни пътни дейности и поддръжка. Специфична реорганизация има при Мало Бучино, където се подменят камери за контрол на скоростта. В тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ трафикът също се регулира временно поради почистване на пътни знаци и техническа поддръжка. Шофьорите трябва да спазват стриктно временната сигнализация.
Интензивен трафик по границите и спрени фериботи
Главна дирекция „Гранична полиция“ отчита засилено движение по основните гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП). По данни на Министерството на вътрешните работи (МВР), публикувани на официалния им сайт mvr.bg, ситуацията по границите е следната:
- Румъния: Трафикът през Дунав мост при Русе и Гюргево е възстановен в двете платна след ремонт. Фериботите „Оряхово – Бекет“ и „Свищов – Зимнич“ са спрели работа поради критично ниско ниво на река Дунав. Фериботът „Остров – Кичу“ (на румънска територия) също не работи заради заседнала дълбачна машина.
- Гърция: Движението е изключително интензивно на ГКПП „Маказа“ на изход за леки автомобили. През пунктовете „Маказа“, „Златоград“, „Ивайловград“ и „Рудозем“ се пропускат само МПС до 3,5 тона. Камиони и автобуси могат да преминават през ГКПП „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“.
- Турция, Сърбия и Северна Македония: Трафикът към момента е нормален на всички пунктове.
Сводка на КАТ: Катастрофи и жертви на пътя
През изминалото денонощие Пътна полиция (КАТ) регистрира сериозен брой тежки инциденти. Официалната статистика на МВР (mvr.bg) за последните 24 часа показва:
- Тежки катастрофи: 28 произшествия в страната.
- Загинали граждани: 3 души са загубили живота си.
- Ранени лица: 34 души са получили телесни повреди и им е оказана спешна помощ.
Общо от началото на август в България са станали 332 тежки ПТП с 16 загинали и 393 ранени. КАТ апелира за съобразена скорост и без рискови изпреварвания.
Сводка от пожарната: 141 огнища са потушени
ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ докладва за усложнена обстановка поради високите температури. За последните 24 часа огнеборците са реагирали на 180 сигнала и са ликвидирали 141 пожара в страната.
- Пострадали: 2 души са ранени при пожарите.
- Материални щети: 23 пожара са причинили преки загуби (9 в жилища, 1 в индустриална сграда, 4 в автомобили и 1 в горски масив).
- Без щети: Наблюдавани са 118 пожара в сухи треви и храсти.
Основна причина за инцидентите остава човешката небрежност, съчетана с жегите до 35 градуса.
Условия за туризъм в планините
Времето в планините е слънчево в сутрешните часове, но Планинската спасителна служба (ПСС) предупреждава за бърза промяна в следобедните часове. Налице са условия за локални гръмотевични бури и краткотрайни дъждове, главно в масивите на Югозападна България. Туристите трябва да избягват открити била и високи върхове след обяд, тъй като мълниите в планинските зони представляват сериозен риск и могат да предизвикат пожари. Българският туристически съюз (БТС) информира, че е в ход възстановяването на ключови обекти, като хижа „Планински извори“ в Стара планина, но преходите трябва да се планират внимателно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Дзак
06:57 17.08.2026
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28 оня с коня
07:37 17.08.2026
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