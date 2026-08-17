Седем жертви при блъсканица в храм в Индия

Най-малко седем души загинаха, а десетки други бяха ранени при жестока блъсканица в известния хиндуистки храм „Ашок Дхам“ (Ashok Dham Temple) в област Лакхисарай, намираща се в индийския щат Бихар. Трагичният инцидент се е случил в ранните часове на днешния ден, понеделник, 17 август, съобщават световните информационни агенции.

Как се стигна до трагедията?

Инцидентът е станал около 6:30 – 6:45 часа местно време, когато огромен поток от вярващи се е насочил към религиозния комплекс. Понеделниците по време на свещения за хиндуистите месец Саван (Шраван) се смятат за изключително благоприятни за отдаване на почит към бог Шива, което е довело до безпрецедентно струпване на хиляди богомолци.

Според първоначалната информация на местните власти, цитирана от индийското подразделение на NDTV, хаосът е бил провокиран от внезапно срутване на част от предпазните барикади. Очевидци разказват пред Hindustan Times, че малко преди инцидента на близката гара са пристигнали два препълнени влака, което е увеличило критично натиска върху пропускателните пунктове на храма. Появили са се и слухове за паднал електрически стълб с жици под напрежение, което допълнително е засилило паниката сред тълпата.

Спасителна операция и разследване

На място веднага са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Местният полицейски инспектор Шивам Кумар потвърди смъртта на седем души, като по-голямата част от жертвите са жени. Ранените са транспортирани по спешност в болница „Садар“ в Лакхисарай, като състоянието на няколко от тях остава критично.

Заместник-главният министър на щата Бихар, Самрат Чоудри, изрази дълбоки съболезнования към семействата на загиналите в социалната мрежа X и увери, че администрацията е поела пълния контрол над ситуацията. Сформирана е специална комисия за разследване на инцидента, която да установи точните причини за пробива в сигурността и управлението на тълпата.

Инцидентите с масови блъсканици по време на големи религиозни фестивали в Индия остават сериозен проблем, дължащ се на недотам ефективните мерки за контрол на туристопотока при масови струпвания.