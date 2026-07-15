Милиардерите купуват жилищни имоти и ги обединяват в квартали

Ултрабогатите американци започнаха да придобиват множество съседни недвижими имоти, които по-късно да обединят в цели квартали. Според пазарни анализатори, сред видните „земевладелци“ са финансистът Кен Грифин, който е инвестирал над 450 млн. USD за комплекс от 100 000 кв.м в Палм Бийч, Флорида; Джеф Безос, който притежава недвижими имоти на стойност 230 млн. USD на изкуствения остров Индиън Крийк; и милиардерът и съосновател на Oracle Лари Елисън, който активно изкупува домове в Калифорния, Невада и Флорида.

Много богати клиенти изискват толкова обширни територии, че няколко парцела трябва да бъдат обединени, за да се построи един имот. Например, някои искат голяма крайбрежна ивица, други - тенис корт. Например, инвеститорът от Маями Ибрахим Ал-Рашид, който притежава къща от около 1000 кв.м, е изкупил парцелите на съседите си и е построил къща за гости, фитнес зала и SPA център. Друг бизнесмен е похарчил около 50 млн. USD за идентичен проект. В същото време някои клиенти предпочитат да купуват земя, за да я предпазят от бъдещо застрояване, предпочитайки зелени поляни пред нови съседи.

Според участниците на пазара, търсенето на комплексни имоти е нараснало рязко в САЩ през последните години, тъй като богатите хора се стремят да диверсифицират инвестициите си. „За някои хора това е поверителност и сигурност. За други това е защита срещу инфлацията“, цитира вестникът брокер на недвижими имоти от Маями. Анализаторите подчертават, че броят на запитванията за луксозни имоти в САЩ се е удвоил за една година, докато търсенето на строителни терени се е увеличило с 97%, а за частни острови и имения се е увеличило повече от два пъти.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg