Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Имоти »
Милиардерите купуват жилищни имоти и ги обединяват в квартали

Милиардерите купуват жилищни имоти и ги обединяват в квартали

15 Юли, 2026 13:27 766 3

  • сащ-
  • богаташи-
  • имоти-
  • покупка-
  • окрупняване

Сред известните „земеделски магнати“ е финансистът Кен Грифин, който е похарчил над 450 милиона долара за изграждането на комплекс от приблизително 100 000 квадратни метра във Флорида

Милиардерите купуват жилищни имоти и ги обединяват в квартали - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ултрабогатите американци започнаха да придобиват множество съседни недвижими имоти, които по-късно да обединят в цели квартали. Според пазарни анализатори, сред видните „земевладелци“ са финансистът Кен Грифин, който е инвестирал над 450 млн. USD за комплекс от 100 000 кв.м в Палм Бийч, Флорида; Джеф Безос, който притежава недвижими имоти на стойност 230 млн. USD на изкуствения остров Индиън Крийк; и милиардерът и съосновател на Oracle Лари Елисън, който активно изкупува домове в Калифорния, Невада и Флорида.

Много богати клиенти изискват толкова обширни територии, че няколко парцела трябва да бъдат обединени, за да се построи един имот. Например, някои искат голяма крайбрежна ивица, други - тенис корт. Например, инвеститорът от Маями Ибрахим Ал-Рашид, който притежава къща от около 1000 кв.м, е изкупил парцелите на съседите си и е построил къща за гости, фитнес зала и SPA център. Друг бизнесмен е похарчил около 50 млн. USD за идентичен проект. В същото време някои клиенти предпочитат да купуват земя, за да я предпазят от бъдещо застрояване, предпочитайки зелени поляни пред нови съседи.

Според участниците на пазара, търсенето на комплексни имоти е нараснало рязко в САЩ през последните години, тъй като богатите хора се стремят да диверсифицират инвестициите си. „За някои хора това е поверителност и сигурност. За други това е защита срещу инфлацията“, цитира вестникът брокер на недвижими имоти от Маями. Анализаторите подчертават, че броят на запитванията за луксозни имоти в САЩ се е удвоил за една година, докато търсенето на строителни терени се е увеличило с 97%, а за частни острови и имения се е увеличило повече от два пъти.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Олег Невзоров, строителен предприемач

    5 2 Отговор
    И ние на тоя принцип си правим незаконните укроанклави в най-продънената евротеритория.

    13:32 15.07.2026

  • 2 Ханку Брат

    2 0 Отговор
    Имат пари, угаждат си. Какъв е проблема?

    14:08 15.07.2026

  • 3 мдаа

    1 0 Отговор
    Банкя хилл Резидънс

    14:17 15.07.2026