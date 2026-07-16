Ръст в броя на строителните компании в Германия, въпреки кризата

Най-големите строителни компании в Германия продължават да увеличават мащаба си на действие въпреки слабия жилищен пазар, ръста на фалитите и натиска върху по-малките фирми в сектора. Пазарът се разделя все по-ясно между големите международни групи и средноголеми компании, които се борят с високи разходи, несигурни поръчки и труден достъп до финансиране.

Лидер в класацията остава Hochtief от Есен. Компанията увеличава общата си строителна продукция за 2025 г. от 33,3 млрд. EUR до 38,4 млрд. EUR, което е ръст от 15,1%. Така германският строителен гигант разширява дистанцията си спрямо останалите участници в сектора.

Втори по значение остава Strabag, ако се отчете цялото германско портфолио на австрийската група. Към него влиза и Züblin от Щутгарт, която сама реализира годишна продукция от 4,775 млрд. EUR. Общо Strabag достига 13,7 млрд. EUR приходи в Германия, като над две трети от общата дейност на групата идват именно от германския пазар.

Сериозен натиск върху водещите позиции оказва и германското подразделение на френската Vinci. Компанията отчита ръст от 16,8% до 6,485 млрд. EUR и вече е съвсем близо до Goldbeck от Билефелд. Ако тази тенденция продължи, в следващото класиране три от водещите компании в германското строителство може да бъдат дъщерни дружества на чуждестранни групи.

Германия остава най-голямата икономика в Европа, но строителният сектор все по-силно се доминира от големи групи с международен капитал, достъп до големи инфраструктурни поръчки и възможност да поемат риск в сегменти като центрове за данни, енергийна инфраструктура, железопътни проекти и индустриално строителство.

Проблемът е, че тази картина не означава автоматично възстановяване на жилищното строителство. Именно жилищният сектор остава най-слабата част от пазара. Високите строителни разходи, по-скъпото финансиране и несигурността около продажните цени продължават да спират много проекти. Затова големите строителни компании се насочват към сегменти, в които търсенето е по-сигурно и финансирането е по-устойчиво.

Най-ясният пример е Hochtief. Макар компанията да оглавява общото класиране, само малка част от дейността ѝ реално идва от Германия. От гледна точка на строителната продукция, реализирана само на германския пазар, Hochtief е едва на 12-о място с 1,151 млрд. EUR. В същото време концернът печели от международното си присъствие и от силните си дъщерни дружества в САЩ и Австралия.

В Германия Hochtief вече залага все по-активно на центровете за данни. В Хайлигенхаус в Северен Рейн-Вестфалия през 2025 г. е въведен в експлоатация първият център за данни от типа Yexio, изграден с модулна конструкция от масивна дървесина. Още 14 подобни обекта са в строеж или планиране. В началото на юли компанията обяви и голям договор за център за данни в Берлин с мощност 36 мегавата за NTT Global Data Centers. Първите халета трябва да бъдат готови през 2028 г., а целият проект — през 2029 г.

Това показва новата посока на строителния пазар: докато жилищното строителство остава под натиск, цифровата инфраструктура, енергийните проекти и големите публични поръчки се превръщат в двигател за растеж. За инвеститорите в имоти това е важна промяна, защото капиталът се пренасочва от класическите жилищни проекти към специализирани активи с дългосрочни наематели и по-предвидими парични потоци.

В същото време секторът остава силно уязвим. Според данните в класацията фалитите в основното строителство в Германия са нараснали със 7,4% през 2025 г., а в цялата строителна икономика, включително занаятчийските фирми, увеличението достига 10,1%. Това показва, че кризата засяга най-вече по-малките участници, които нямат мащаба и финансовия гръб на големите концерни.

Сред най-бързо растящите компании в средния сегмент се открояват Friedrich Vorwerk, Bickhardt Bau и Terras Group. Friedrich Vorwerk увеличава обема си с 43,8% до 734 млн. EUR, Bickhardt Bau отчита ръст от 46,1% до 646 млн. EUR, а Terras Group достига 485 млн. евро след скок от 191,6%. Terras се развива чрез придобивания в инфраструктурното строителство и вече е част от стратегия, финансирана от частен капитал.

Има и губещи. Bauer от Шробенхаузен отпада от Топ 10, след като строителната му продукция намалява с около една пета до 1,7 млрд. EUR. Компанията премина през управленски сътресения и смяна на собствеността, което показва колко трудно остава положението дори за познати имена в сектора.

Класацията очертава строителен пазар, в който мащабът, достъпът до капитал и специализацията стават решаващи. Големите компании растат, защото могат да поемат сложни инфраструктурни и технологични проекти. По-малките фирми са под натиск от разходи, фалити и свито жилищно строителство.

За пазара на имоти това означава, че възстановяването няма да бъде равномерно. Жилищното строителство ще остане чувствително към лихвите и покупателната способност, докато индустриалните имоти, инфраструктурните обекти и центровете за данни ще продължат да привличат най-сериозния интерес на големите строителни групи.

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