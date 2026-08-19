Събарят 20 незаконни постройки в квартал в Стара Загора

Последните 20 незаконни постройки в старозагорския квартал „Лозенец“ се премахват днес, 19 август. С акцията приключва дългогодишната процедура по събарянето на общо 550 незаконни обекта, описани от Община Стара Загора през годините, съобщи кметът Живко Тодоров.

Постройките са разположени върху имот – частна държавна собственост, представляващ горска територия с широколистна гора. Те са извън регулационната линия и попадат в паркова територия, поради което не съществува възможност да бъдат узаконени, посочи градоначалникът.

В настоящата процедура са били включени общо 29 постройки. Девет от тях са премахнати доброволно от собствениците им, а останалите 20 се разрушават принудително.

По думите на Тодоров действията на местната власт не са свързани с етническата принадлежност на хората, живеещи в района, а със спазването на закона. Жители на законната част на квартал „Лозенец“ многократно са сигнализирали за незаконното строителство, липсата на нормална инфраструктура и сметосъбиране, както и за образуването на нерегламентирани сметища.

Общината е предприела и социални мерки за част от засегнатите домакинства. При обходи на социалните служби са били установени 18 домакинства с общо 21 деца, след което са подадени 12 заявления за настаняване. Четири семейства са определени като отговарящи на условията, като към 18 август четири домакинства вече са били настанени в социални или други общински жилища.

Мащабното премахване на незаконното строителство в района продължава от години. През август 2025 г. бяха премахнати над 100 постройки, а тогава Община Стара Загора съобщи, че общият брой на вече съборените незаконни обекти е над 450.

Според кмета незаконното застрояване в тази част на града е започнало да се разраства преди повече от две десетилетия. Той показа и архивни снимки от 2004 г., които според него документират развитието на застрояването в района. Тодоров подчерта, че реакцията на институциите трябва да бъде незабавна още при установяването на незаконен строеж.

След приключването на една от големите акции през 2025 г. местната власт обяви и намерение за подобряване на инфраструктурата в квартал „Лозенец“, включително изграждане на канализация и водоснабдяване.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg