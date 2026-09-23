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Рецепта на деня: Сочен гроздов сладкиш
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Сочен гроздов сладкиш

23 Септември, 2026 10:05 395 2

  • сладкиш-
  • грозде-
  • десерт-
  • какво да сготвя

Гроздето придава естествена сладост, сочност и свеж плодов аромат на сладкиша

Рецепта на деня: Сочен гроздов сладкиш - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • грозде - 250 - 300 г;
  • яйца - 3 бр.;
  • захар - 1 ч.ч. (около 200 г);
  • кисело мляко - 1/3 ч.ч. (около 80 г);
  • сода за хляб - 1 щипка;
  • краве масло - 1/4 ч.ч. (около 55 - 60 г);
  • брашно - 1 1/2 ч.ч. (около 180 г);
  • бакпулвер - 10 г;
  • ванилия - 1 пакетче;
  • пудра захар - за поръсване.

Начин на приготвяне

В дълбока купа разбийте с миксер яйцата и захарта, докато сместа побелее и удвои обема си.

Сипете содата в киселото мляко, за да шупне леко, и го добавете към яйчената смес. Прибавете и разтопеното масло, като бъркате на ниска скорост.

Пресейте брашното с бакпулвера и ванилията.

Добавяйте ги на порции към сместа, като бъркате внимателно с шпатула или миксер на най-ниската степен до гладко тесто.

Изсипете тестото в намаслена и набрашнена форма за печене (диаметър 22-24 см). Отгоре разпределете гроздовите зърна (ако ги оваляте предварително в малко брашно, няма да потънат на дъното).

Печете в предварително загрята фурна на 180° за около 30-35 минути. Проверете с дървена клечка в центъра - трябва да излезе суха.

Оставете сладкиша да изстине и го поръсете обилно с пудра захар преди рязане.

Гроздовият сладкиш се сервира напълно охладен или леко топъл. Подходящ е за закуска, следобедно кафе или лек домашен десерт. Поради свежото грозде вътрешността остава по-сочна от тази на обикновен кекс, пише gotvach.bg.


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