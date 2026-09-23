Рецепта на деня: Сочен гроздов сладкиш

Необходими продукти:
- грозде - 250 - 300 г;
- яйца - 3 бр.;
- захар - 1 ч.ч. (около 200 г);
- кисело мляко - 1/3 ч.ч. (около 80 г);
- сода за хляб - 1 щипка;
- краве масло - 1/4 ч.ч. (около 55 - 60 г);
- брашно - 1 1/2 ч.ч. (около 180 г);
- бакпулвер - 10 г;
- ванилия - 1 пакетче;
- пудра захар - за поръсване.
Начин на приготвяне
В дълбока купа разбийте с миксер яйцата и захарта, докато сместа побелее и удвои обема си.
Сипете содата в киселото мляко, за да шупне леко, и го добавете към яйчената смес. Прибавете и разтопеното масло, като бъркате на ниска скорост.
Пресейте брашното с бакпулвера и ванилията.
Добавяйте ги на порции към сместа, като бъркате внимателно с шпатула или миксер на най-ниската степен до гладко тесто.
Изсипете тестото в намаслена и набрашнена форма за печене (диаметър 22-24 см). Отгоре разпределете гроздовите зърна (ако ги оваляте предварително в малко брашно, няма да потънат на дъното).
Печете в предварително загрята фурна на 180° за около 30-35 минути. Проверете с дървена клечка в центъра - трябва да излезе суха.
Оставете сладкиша да изстине и го поръсете обилно с пудра захар преди рязане.
Гроздовият сладкиш се сервира напълно охладен или леко топъл. Подходящ е за закуска, следобедно кафе или лек домашен десерт. Поради свежото грозде вътрешността остава по-сочна от тази на обикновен кекс, пише gotvach.bg.
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