Сградите в незаконния град край Варна са 128

Първи данни от обследването на района на Баба Алино показват, че сградите там са общо 128. Това става ясно от лазерното сканиране.

„Чрез цифровия модел ще можем да извлечем точното застрояване на сградите, обеми, височините, материалите, които са вложени, по вертикалната планировка, алейната мрежа, критичната инфраструктура. Даже ще се види канализация, водопроводи, дали са правени изобщо“, каза арх. Марин Велчев, председател на Камарата на архитектите във Варна, пише bTV.

По думите му вече са изградени всички тези алейни мрежи, които тепърва трябва да се изграждат след одобряването на ПУП.

Подробен устройствен план за района няма. Арх. Велчев сподели, че за бъдещето на сградите са нужни множество съгласувания.

„Говореше се какво ще се прави с тези сгради, започнаха да се дават някакви предложения – да влязат например като социални домове. Само че тук особеното е следното – ние виждаме една опаковка на един сграден фонд. С една хубава вертикална планировка, отводнявания. Има и напоителни системи. На външен вид всичко е ОК. Само че вътре не знаем какво се случва“, коментира арх. Велчев.

Тези обекти обаче не са регулирани.

„И тук идеята е кой проектант и кои колеги ще се съгласят на това обследване и да потвърдят, че тези сгради са годни за обитаване. 8-а степен на земетръс е в района и всъщност даже да се иска от обществеността да се ползват в полза на държавата, това е адски несериозно за гаранциите за сигурност. Никой не знае как са строени. Ние не разполагаме на този етап с никакви документи“, коментира арх. Велчев.

Той посочи, че има места, където с просто око се вижда, че сградите не отговарят на законовите норми.

„Това са жилищни сгради с доста намалени отстояния една от друга, което като сграден фонд може да съществува, но няма да са в хипотезата на жилищно строителство“, посочи архитектът.

По думите му е имало стари почивни станции на горското стопанство.

„Поне такива данни дадоха. И всъщност търпимост има за тези сгради, които са съществуващите станции на бившето горско стопанство“, коментира арх. Велчев.

Какви проектанти и архитекти е ползвал инвеститорът при изграждането на новите сгради, не е ясно.

„Нямаме такава информация. Аз имам информация от 2024 г., че тук вървят някакви такива дейности от колеги, които са коментирали, че се водят разговори в града. Странното в случая е, че фирмата, като възложител, има регламентирана, законна дейност и в същото време на стотина метра от законната си дейност прави незаконна такава. Явно доста се е бързало“, смята той.

Архитект Велчев е категоричен, че сградите, които са незаконни, трябва да се съборят. А контролът би трябвало да минава през много нива.

„Надзорни фирми също участват. Ето този момент го няма. Все едно да си направите някъде операция и някой друг да поеме отговорност какво се е случвало във вашето тяло“, коментира той.

След десетки години в сферата арх. Велчев прогнозира, че до реално събаряне на сгради в Баба Алино ще се стигне най-рано след 4–5 години.

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