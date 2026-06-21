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Сградите в незаконния град край Варна са 128

Сградите в незаконния град край Варна са 128

21 Юни, 2026 11:07 911 14

  • баба алино-
  • постройки-
  • законност-
  • премахване

Архитект прогнозира, че до реално събаряне на сгради в Баба Алино ще се стигне най-рано след 4–5 години

Сградите в незаконния град край Варна са 128 - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Първи данни от обследването на района на Баба Алино показват, че сградите там са общо 128. Това става ясно от лазерното сканиране.

„Чрез цифровия модел ще можем да извлечем точното застрояване на сградите, обеми, височините, материалите, които са вложени, по вертикалната планировка, алейната мрежа, критичната инфраструктура. Даже ще се види канализация, водопроводи, дали са правени изобщо“, каза арх. Марин Велчев, председател на Камарата на архитектите във Варна, пише bTV.

По думите му вече са изградени всички тези алейни мрежи, които тепърва трябва да се изграждат след одобряването на ПУП.

Подробен устройствен план за района няма. Арх. Велчев сподели, че за бъдещето на сградите са нужни множество съгласувания.

„Говореше се какво ще се прави с тези сгради, започнаха да се дават някакви предложения – да влязат например като социални домове. Само че тук особеното е следното – ние виждаме една опаковка на един сграден фонд. С една хубава вертикална планировка, отводнявания. Има и напоителни системи. На външен вид всичко е ОК. Само че вътре не знаем какво се случва“, коментира арх. Велчев.

Тези обекти обаче не са регулирани.

„И тук идеята е кой проектант и кои колеги ще се съгласят на това обследване и да потвърдят, че тези сгради са годни за обитаване. 8-а степен на земетръс е в района и всъщност даже да се иска от обществеността да се ползват в полза на държавата, това е адски несериозно за гаранциите за сигурност. Никой не знае как са строени. Ние не разполагаме на този етап с никакви документи“, коментира арх. Велчев.

Той посочи, че има места, където с просто око се вижда, че сградите не отговарят на законовите норми.

„Това са жилищни сгради с доста намалени отстояния една от друга, което като сграден фонд може да съществува, но няма да са в хипотезата на жилищно строителство“, посочи архитектът.

По думите му е имало стари почивни станции на горското стопанство.

„Поне такива данни дадоха. И всъщност търпимост има за тези сгради, които са съществуващите станции на бившето горско стопанство“, коментира арх. Велчев.

Какви проектанти и архитекти е ползвал инвеститорът при изграждането на новите сгради, не е ясно.

„Нямаме такава информация. Аз имам информация от 2024 г., че тук вървят някакви такива дейности от колеги, които са коментирали, че се водят разговори в града. Странното в случая е, че фирмата, като възложител, има регламентирана, законна дейност и в същото време на стотина метра от законната си дейност прави незаконна такава. Явно доста се е бързало“, смята той.

Архитект Велчев е категоричен, че сградите, които са незаконни, трябва да се съборят. А контролът би трябвало да минава през много нива.

„Надзорни фирми също участват. Ето този момент го няма. Все едно да си направите някъде операция и някой друг да поеме отговорност какво се е случвало във вашето тяло“, коментира той.

След десетки години в сферата арх. Велчев прогнозира, че до реално събаряне на сгради в Баба Алино ще се стигне най-рано след 4–5 години.

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Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 благо кокорчев

    19 0 Отговор
    нищо не знам за тим, бою циганина, джаба блеефски и другите бандити

    11:10 21.06.2026

  • 2 Пич

    15 3 Отговор
    Защо корумпето Коцев обикаля телевизиите, вместо да обикаля затворите...?! Престъпното бездействие също се наказва от закона!!! Глупака усукваше, че издал заповеди да се бута, но нямало да се бута, докато не изчакали делата!!! Корумпето ви се подиграва в очите, защото това означава:
    Бутане - никога !!!

    Коментиран от #13

    11:12 21.06.2026

  • 3 Лорда

    11 0 Отговор
    Статията за вагиналния отново не може да се коментира. Голям страх от народната любов, ей!

    11:13 21.06.2026

  • 4 Ура,,Ура

    12 0 Отговор
    Събарянето на сградите можело да стане най рано след пет години. Много е добре. Строят се сградите за две, а се събарят след повече от пет години. Браво на държавните служители.

    11:24 21.06.2026

  • 5 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Та виновен или виновни има ли няма ли ,???? И кой ще плаща за това .ако изобщо се съборят ,искахме банани ,ей ви на банани ,колко още по офце можем да бъдем да търпят и да ни мачкат с европейска либерастия

    11:28 21.06.2026

  • 6 Спрете им тока и водата

    9 0 Отговор
    Незаконни са, точка.

    11:33 21.06.2026

  • 7 Сезам

    8 0 Отговор
    Варна е центъра на корумпетата.Интеркома си загради общинска земя и постави колиби за работници от Непал.След което уволни доста бг работници.

    11:33 21.06.2026

  • 8 Някой

    6 0 Отговор
    във великата ни ДЕМОКРАЦИЯТА ще назове ли корумпираните с истинските им имена

    11:44 21.06.2026

  • 9 Игор

    3 0 Отговор
    Където се заселят рускоговорящи, корупцията процъфтява. Примери много.

    11:48 21.06.2026

  • 10 Арх

    4 1 Отговор
    Колегата е прав. Комплексът изглежда добре, със съвременна архитектура, благоустроен. Дали сградите са проектирани по действащите строителни норми, не знаем, проектантите, казват, били украинци без лиценз да проектират у нас. Отстоянията между сградите са много малки, в нарушение на нормите. Дали ще ги съборят, съмнявам се. Но трябва поне да бъдат отнети от собствениците им без финансова компенсация.

    11:52 21.06.2026

  • 11 хубаво помислете

    4 0 Отговор
    Защо има толквоа тежка корупция в сектора?
    Ами защото надценките са 10 пъти, бе хора!
    Копват с багера, изсипват цимент, и вече си пробутват мечти за по 200к на на килийка.
    Едно време вашите баби и дядовци сами с минмални пари са построили къщите, които днес искате да продадете за по половин милион.
    Земя бол, само желание да има.

    12:22 21.06.2026

  • 12 имаше един филм

    5 0 Отговор
    Ни чул ни видял

    Смешен беше. Ама се бяха разделили - единия не вижда, другия не чува.
    Нашите бюроКРАДИ са тежки лсучаи - и не чуват и не виждат, само устите им работят - да дрънкат врели некипели и да лапат.

    И мутропитеците да не се правят на ущипани. Цялата тази повсеместна корупция процъфтя точно през техните 2 мутренски десетилетия. А всичко читаво в сттаната беше подложено на геноцид!

    12:24 21.06.2026

  • 13 Пичонка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Не е нужно корумпето Блажко Коцкарев да обикаля затворите, нужен му е да бъде настанен за постоянно само един затвор - примерно Ловешкия.

    12:40 21.06.2026

  • 14 ВАРНА

    0 0 Отговор
    ГЪМЖИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА И УКРАИНСКА ПРЕСТЪПНОС.ДЪРЖАВАТА СЕ Е СКРИЛА ЗАД ХРАСТИТЕ КАТО КАТАЖИЯ. КАРАУЛ.

    13:04 21.06.2026