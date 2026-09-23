Играчи на ПСЖ отново обраха наградите в Португалия

ПСЖ отново беше във фокуса на наградите на Португалската футболна федерация на церемонията „Португал Футбол Глоубс“ в Сидаде до Футбол, съобщи Спортал.

Нуно Мендеш, Витиня, Жоао Невеш и Гонсало Рамош получиха отличието „Звезди на годината“ заедно с Луиш Кампош. Витиня заяви, че успехът им носи „гордост и чест“ и че колективното постижение е било решаващо за наградата.

Луиш Кампош беше отличен с наградата „Световно влияние“ за приноса си към португалския футбол. Според Спортал той е излязъл на сцената заедно с футболистите, а в речта си е подчертал значението на познатите лица и на дългогодишните връзки в играта.

Новият национален селекционер на Португалия Жорже Жезуш получи наградата „Престиж“. По време на вечерта той говори за ролята на семейството в кариерата на треньора и каза: „През цялата си кариера винаги съм печелил. Спечелих много титли, както беше споменато тук.“

На същата церемония бяха почетени и трима европейски шампиони от 2016 г. - Руи Патрисио, Жозе Фонте и Адриен Силва - както и Жоао Матош, който получи наградата „Кариера“.

Източници: Спортал, Португалската футболна федерация