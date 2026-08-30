Интересът към имоти в Банско е целогодишен (ВИДЕО)

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Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в Банско. Офертанта му стойност е 77 500 EUR. Разгънатата му застроена площ е 65 кв.м. Апартаментът е напълно обзаведен и оборудван, което позволява да бъде използван веднага както за лично живеене и почивка, така и за целогодишно или сезонно отдаване под наем.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз Кочо
16:58 30.08.2026
2 Цецо Асенов
А сега чужденците ги няма цакате се по български един друг, хахах
17:00 30.08.2026
3 Гост
17:01 30.08.2026
4 Гост
То, бива, бива алчност, но чак толкова, не бива.
17:04 30.08.2026
5 Продължение
17:09 30.08.2026
6 Тъй ли
За толкова пари изминавам 300 км с колата.
17:11 30.08.2026
7 Гост
17:17 30.08.2026
8 Миуенка
17:25 30.08.2026