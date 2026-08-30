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Интересът към имоти в Банско е целогодишен (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Интересът към имоти в Банско е целогодишен (ВИДЕО)

30 Август, 2026 16:53 496 8

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Срещу 77 500 евро може да се купи 2-стаен апартамент в най-известния зимен курорт у нас

Интересът към имоти в Банско е целогодишен (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в Банско. Офертанта му стойност е 77 500 EUR. Разгънатата му застроена площ е 65 кв.м. Апартаментът е напълно обзаведен и оборудван, което позволява да бъде използван веднага както за лично живеене и почивка, така и за целогодишно или сезонно отдаване под наем.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Банско / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    4 1 Отговор
    И преди интереса в Банско беше целогодишен но от там тръгна срива на цените на имотите в България през 2008. Цените в Банско паднаха с над 50 процента тогава.

    16:58 30.08.2026

  • 2 Цецо Асенов

    5 0 Отговор
    Периодът 2008–2015 г. бележи най-драматичния срив в историята на пазара на недвижими имоти в Банско. След спукването на глобалния имотен балон през 2008 г., цените в зимния курорт се сринаха с между 70% и 80% от своите пикови стойности. Силното свръхпредлагане и масовото оттегляне на британските и руските купувачи превърнаха Банско от силно спекулативен пазар в зона за ликвидационни сделки.

    А сега чужденците ги няма цакате се по български един друг, хахах

    17:00 30.08.2026

  • 3 Гост

    3 0 Отговор
    Сигурно затова собствениците ги разпродават напоследък.

    17:01 30.08.2026

  • 4 Гост

    3 0 Отговор
    С решението на община Банско, да премести бариерата чак долу, над Бъндеришка поляна, свободният достъп до мурата, хижа Вихрен и езерата стана невъзможен.
    То, бива, бива алчност, но чак толкова, не бива.

    17:04 30.08.2026

  • 5 Продължение

    3 1 Отговор
    И продължават да перат и да перат пари. После защо цените били високи, защо заплатите са криви и защо все държавни заеми се взимат. Къде отиват парите?

    17:09 30.08.2026

  • 6 Тъй ли

    2 0 Отговор
    Апартамента евтин, но лифтът е 27€ на човек.
    За толкова пари изминавам 300 км с колата.

    17:11 30.08.2026

  • 7 Гост

    1 1 Отговор
    Обожавам душове със завеси тип мусака! А възможността да го вея на моравата, безценно!!! Къде да пратя Стоп капаро?

    17:17 30.08.2026

  • 8 Миуенка

    2 0 Отговор
    Тоз апартамент е на партер на ниво улицата 😆

    17:25 30.08.2026