Интересът към имоти в Банско е целогодишен (ВИДЕО)

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Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в Банско. Офертанта му стойност е 77 500 EUR. Разгънатата му застроена площ е 65 кв.м. Апартаментът е напълно обзаведен и оборудван, което позволява да бъде използван веднага както за лично живеене и почивка, така и за целогодишно или сезонно отдаване под наем.

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