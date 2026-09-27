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Корнелия Нинова: Румен Радев лишава много пенсионери от коледни добавки

Корнелия Нинова: Румен Радев лишава много пенсионери от коледни добавки

27 Септември, 2026 11:24 799 33

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  • коледни надбавки

Политикът критикува премиера заради нови правила на Закона за социално подпомагане

Корнелия Нинова: Румен Радев лишава много пенсионери от коледни добавки - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Корнелия Нинова критикува остро премиера Румен Радев заради промени в правилата за отпускане на коледни добавки, които според нея ще ощетят най-възрастните българи. По думите ѝ новите текстове в Закона за социално подпомагане ще лишат голяма част от пенсионерите от допълнителните средства в края на годината.

Ограничения за бонусите от 50 евро

Според разпространената позиция финансовата подкрепа от 50 евро за предстоящите празници ще бъде достъпна единствено за гражданите, които вече получават социални помощи.

„Досега тази подкрепа получаваха всички пенсионери под линията на бедност, които са много повече“, посочва Нинова. Тя аргументира новия подход с факта, че линията на бедност в страната е повишена, което според нея е мотивирало управляващите да променят правилата, за да спестят средства от държавния бюджет.

Обвинения за харчове и призив за протести

В изявлението си политикът прави остър контраст между замразените социални придобивки и разходите на властта. Нинова твърди, че премиерът е събрал екипа си в скъп хотел в курорта Пампорово на държавни разноски, като екипи на Националната служба за охрана са ограничавали достъпа на журналисти до района.

„Нагло, нечовешко в тази криза и скъпотия на храна и лекарства. И това на фона на повишените заплати на премиер, министри, президент, депутати. Стотици хиляди поръчки за нови правителствени коли, охрани и екстри“, заявява тя.

В заключение Нинова се обръща директно към пенсионерите, като ги призовава към недоволство и протести до „сваляне на това вредно и самозабравило се управление“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти си нагла а наричаш нагли управляващит

    19 14 Отговор
    Ами, дай им на пенсионерите от твоето нечестно натрупано богатство де!

    Коментиран от #8

    11:31 27.09.2026

  • 2 Тралала

    17 11 Отговор
    Каква непокорна стана на последък. Цял живот тая комунистка спекулира със страховете на пенсионера, за някой друг глас.

    11:35 27.09.2026

  • 3 КАТО КОРНЕЛА

    13 8 Отговор
    ВСЕКИ НАЙ ДАВА АКЪЛ КАТО ВЛЕЗЕ ТРАЙНО В ....РЕЗЕРВИТЕ

    11:36 27.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 С,да бяха само пенсионетите

    21 4 Отговор
    Мун човците удариха работещите на мин.заплата,тези с бързите кредити ,на които уредиха лихва без таван-може да е и 2000%,намалиха майчинските,удариха и хората с кредитите банките.Прогресивно е.

    11:38 27.09.2026

  • 6 Популистка

    8 7 Отговор
    Пространството не й прави чест

    11:38 27.09.2026

  • 7 Спри се, бе, моме

    10 11 Отговор
    Май е обсебена от Радев

    Коментиран от #9

    11:39 27.09.2026

  • 8 Въпроса е !

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ти си нагла а наричаш нагли управляващит":

    Кой Продължава Да се Прави На Китаец ?

    Въпреки Че !

    Всичко Е !

    В Неговите Ръце !

    11:40 27.09.2026

  • 9 Нейните хора.

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Спри се, бе, моме":

    Отидоха при Радев.

    11:40 27.09.2026

  • 10 Доротея

    4 7 Отговор
    Пенсионери избори не печелят, Нинова! Ако бе така, Асен Василев щеше да е първа политическа сила с около 2000 000 0000 милиона гласа! Избори се печелят с власт, пари, ИО, ЦИК, РИК, СИК, мутри, МВР, учителската каста /всички са председатели на СИК/! В по старо време и с хартиени амбалалажни бюлетини.

    11:41 27.09.2026

  • 11 Мунчо чиновника

    8 2 Отговор
    Излезе по голям милиционер и от сфиниата

    11:41 27.09.2026

  • 12 Нинова е права

    13 5 Отговор
    Радев се главозамая и тръгна с рогата напред!
    Вместо да удари престъпните олигарси, той се вгледа в най- бедните!
    И тая сбирщина на ативистите защо трябва да я плащаме ние? Тая охрана не е за лисно ползаане!
    Значи Борисов и Пеевски не могат, ама каруцаря на самолет може!!!!
    Може и за кокобилата да й пазят гриват, докато я развява из страната да се саморекламира!
    Защо никой не отваря дума за новия заем, които тези скотове взеха?
    За какво?
    Да ги предоставят на Украйна!
    Ние г- н Радев, не сме гетото на Украйна!
    Зле ще свършиш.

    11:43 27.09.2026

  • 13 КурНела

    5 3 Отговор
    Това мъжеподобното дето уплаши Тиквата какво грухти?

    11:44 27.09.2026

  • 14 Крушовицата си показва произхода

    3 1 Отговор
    Конникът без глава е нахален популист !

    11:45 27.09.2026

  • 15 Чума

    5 4 Отговор
    Радев за нищо не става, но нищо по добро не е изобретено и пласирано! Дайте друг лидер, ще го подкрепим! Ето, Росен Миленов е на ниво!

    11:49 27.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Попо

    2 1 Отговор
    Бедните да си вземат гореща супа и....

    11:50 27.09.2026

  • 18 Гражданин

    5 7 Отговор
    Намерете й някаква работа на тая жена, да не се появява по форумите. Нали е била следователка, Ами да я назначат да разследва, не е за публична изява, все повече се излага.

    11:51 27.09.2026

  • 19 само питам

    5 1 Отговор
    така е но вие го издигнахте за президент по препоръка на решетников преди това не бяхме и чували за него

    11:52 27.09.2026

  • 20 Чума

    5 1 Отговор
    Чуете ли за прогрес, значи - русофил! Ал Вучич - Сръбска прогресивна партия! Същата работа! Вече не се и крият! Бой последен!

    11:54 27.09.2026

  • 21 Хосси

    3 1 Отговор
    Разбираме, че тези 50 евра са социална помощ, а не добавка за Коледа на пенсионерите. Права е Нинова, излъгаха пенсионерите, че ще имат добавка за Коледа и Великден. Жалко.

    11:54 27.09.2026

  • 22 Хосси

    5 1 Отговор
    Разбираме, че тези 50 евра са социална помощ, а не добавка за Коледа на пенсионерите. Права е Нинова, излъгаха пенсионерите, че ще имат добавка за Коледа и Великден. Жалко.

    11:55 27.09.2026

  • 23 Хачо Тачев

    1 3 Отговор
    Тая буга затри БСП-то, сега се прави на света вода ненапита.

    11:57 27.09.2026

  • 24 Алекс

    2 2 Отговор
    Стига с това раздаване на пари, защото генерира още повече инфлация и повишаване на цените. Кога взимахте 1000 лв заплати цените на стоки и услуги бях 3 пъти по ниски. Едно двустайно жилище беше 25 хиляди евро, хляба 0.60 лв, сиренето 5-10 лв. горивата 1 лв и така. Сега като ви вдигнаха доходите ревете, защото по високите доходи вдигат цените до небето и къде ви е файдата?

    Коментиран от #27

    12:00 27.09.2026

  • 25 Дзак

    2 0 Отговор
    БКП-СДС-БСП-?

    12:02 27.09.2026

  • 26 хмм

    4 0 Отговор
    Явно нещо не сме разбрали ген. Радев, помислихме, че идва на власт, за да се бори с олигархията, а той искал да каже, че ще се бори със сиромасите, които в резултат на неговото управление стават и ще стават все повече.

    12:04 27.09.2026

  • 27 Венци

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Алекс":

    Народа е прос, няма финансова култура, затова се радва на двойно по високи заплати и пенсии, а тройно по високи цени на стоки и услуги. Ся чакайте и на данъците и на всичко останало. На ви евро, на ви по високи доходи, сами си го набихте в ауспуха си.

    Коментиран от #29

    12:04 27.09.2026

  • 28 Валентина

    0 2 Отговор
    Пpoмоция! 50 e пълнаа пppoгpaмa. 15 e caмо за cfиpka!

    0 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    12:08 27.09.2026

  • 29 тъй де

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Венци":

    народът е прост, ама нали затуй си избираме най-умните измежду нас, за да ни управляват правилно, а то виж какво се получава.

    12:08 27.09.2026

  • 30 Цвете

    1 0 Отговор
    РАДЕВ И КОМПАНИЯ МОГАТ ДА СИ ПОЗВОЛЯТ НА ГЪРБА НА БЪЛГАРИТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ПРИВИЛЕГИИ, ДОРИ И В СКЪПИ КУРОРТИ ,НАЛИ? КОЙ ЩЕ ПЛАТИ СБИРКАТА ИМ? АКО НЕДАЙ БОЖЕ ПЕНСИОНЕРИТЕ ИЗЛЯЗАТ, СПУКАНА МУ Е РАБОТАТА. ТОВА НЕ Е ЗАПЛАХА ,А ОЦЕЛЯВАНЕТО НА ТЕЗИ, КОИТО ИЗДЪРЖАТ ТЕЗИ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ В ПАРЛАМЕНТА. ДА СИ ГО ЗНАЯТ. 🎃🐷✈️🔎🇧🇬

    12:09 27.09.2026

  • 31 Радев ще дава

    1 1 Отговор
    Парите за пенсионерите за бомби и тъпотии. Толкова му е акъла и морала

    12:10 27.09.2026

  • 32 Цвете

    2 0 Отговор
    РАДЕВ И КОМПАНИЯ МОГАТ ДА СИ ПОЗВОЛЯТ НА ГЪРБА НА БЪЛГАРИТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ПРИВИЛЕГИИ, ДОРИ И В СКЪПИ КУРОРТИ ,НАЛИ? КОЙ ЩЕ ПЛАТИ СБИРКАТА ИМ? АКО НЕДАЙ БОЖЕ ПЕНСИОНЕРИТЕ ИЗЛЯЗАТ, СПУКАНА МУ Е РАБОТАТА. ТОВА НЕ Е ЗАПЛАХА ,А ОЦЕЛЯВАНЕТО НА ТЕЗИ, КОИТО ИЗДЪРЖАТ ТЕЗИ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ В ПАРЛАМЕНТА. ДА СИ ГО ЗНАЯТ. 🎃🐷✈️🔎🇧🇬

    12:10 27.09.2026

  • 33 Радев е паразит

    0 0 Отговор
    Граби и харчи, подарява милиони на олигарсите и е антисоциален десен милитарист

    12:14 27.09.2026

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