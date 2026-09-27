Корнелия Нинова: Румен Радев лишава много пенсионери от коледни добавки

Корнелия Нинова критикува остро премиера Румен Радев заради промени в правилата за отпускане на коледни добавки, които според нея ще ощетят най-възрастните българи. По думите ѝ новите текстове в Закона за социално подпомагане ще лишат голяма част от пенсионерите от допълнителните средства в края на годината.

Ограничения за бонусите от 50 евро

Според разпространената позиция финансовата подкрепа от 50 евро за предстоящите празници ще бъде достъпна единствено за гражданите, които вече получават социални помощи.

„Досега тази подкрепа получаваха всички пенсионери под линията на бедност, които са много повече“, посочва Нинова. Тя аргументира новия подход с факта, че линията на бедност в страната е повишена, което според нея е мотивирало управляващите да променят правилата, за да спестят средства от държавния бюджет.

Обвинения за харчове и призив за протести

В изявлението си политикът прави остър контраст между замразените социални придобивки и разходите на властта. Нинова твърди, че премиерът е събрал екипа си в скъп хотел в курорта Пампорово на държавни разноски, като екипи на Националната служба за охрана са ограничавали достъпа на журналисти до района.

„Нагло, нечовешко в тази криза и скъпотия на храна и лекарства. И това на фона на повишените заплати на премиер, министри, президент, депутати. Стотици хиляди поръчки за нови правителствени коли, охрани и екстри“, заявява тя.

В заключение Нинова се обръща директно към пенсионерите, като ги призовава към недоволство и протести до „сваляне на това вредно и самозабравило се управление“.