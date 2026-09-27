Корнелия Нинова: Румен Радев лишава много пенсионери от коледни добавки

Корнелия Нинова критикува остро премиера Румен Радев заради промени в правилата за отпускане на коледни добавки, които според нея ще ощетят най-възрастните българи. По думите ѝ новите текстове в Закона за социално подпомагане ще лишат голяма част от пенсионерите от допълнителните средства в края на годината.
Ограничения за бонусите от 50 евро
Според разпространената позиция финансовата подкрепа от 50 евро за предстоящите празници ще бъде достъпна единствено за гражданите, които вече получават социални помощи.
„Досега тази подкрепа получаваха всички пенсионери под линията на бедност, които са много повече“, посочва Нинова. Тя аргументира новия подход с факта, че линията на бедност в страната е повишена, което според нея е мотивирало управляващите да променят правилата, за да спестят средства от държавния бюджет.
Обвинения за харчове и призив за протести
В изявлението си политикът прави остър контраст между замразените социални придобивки и разходите на властта. Нинова твърди, че премиерът е събрал екипа си в скъп хотел в курорта Пампорово на държавни разноски, като екипи на Националната служба за охрана са ограничавали достъпа на журналисти до района.
„Нагло, нечовешко в тази криза и скъпотия на храна и лекарства. И това на фона на повишените заплати на премиер, министри, президент, депутати. Стотици хиляди поръчки за нови правителствени коли, охрани и екстри“, заявява тя.
В заключение Нинова се обръща директно към пенсионерите, като ги призовава към недоволство и протести до „сваляне на това вредно и самозабравило се управление“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти си нагла а наричаш нагли управляващит
Коментиран от #8
11:31 27.09.2026
2 Тралала
11:35 27.09.2026
3 КАТО КОРНЕЛА
11:36 27.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 С,да бяха само пенсионетите
11:38 27.09.2026
6 Популистка
11:38 27.09.2026
7 Спри се, бе, моме
Коментиран от #9
11:39 27.09.2026
8 Въпроса е !
До коментар #1 от "Ти си нагла а наричаш нагли управляващит":Кой Продължава Да се Прави На Китаец ?
Въпреки Че !
Всичко Е !
В Неговите Ръце !
11:40 27.09.2026
9 Нейните хора.
До коментар #7 от "Спри се, бе, моме":Отидоха при Радев.
11:40 27.09.2026
10 Доротея
11:41 27.09.2026
11 Мунчо чиновника
11:41 27.09.2026
12 Нинова е права
Вместо да удари престъпните олигарси, той се вгледа в най- бедните!
И тая сбирщина на ативистите защо трябва да я плащаме ние? Тая охрана не е за лисно ползаане!
Значи Борисов и Пеевски не могат, ама каруцаря на самолет може!!!!
Може и за кокобилата да й пазят гриват, докато я развява из страната да се саморекламира!
Защо никой не отваря дума за новия заем, които тези скотове взеха?
За какво?
Да ги предоставят на Украйна!
Ние г- н Радев, не сме гетото на Украйна!
Зле ще свършиш.
11:43 27.09.2026
13 КурНела
11:44 27.09.2026
14 Крушовицата си показва произхода
11:45 27.09.2026
15 Чума
11:49 27.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Попо
11:50 27.09.2026
18 Гражданин
11:51 27.09.2026
19 само питам
11:52 27.09.2026
20 Чума
11:54 27.09.2026
21 Хосси
11:54 27.09.2026
22 Хосси
11:55 27.09.2026
23 Хачо Тачев
11:57 27.09.2026
24 Алекс
Коментиран от #27
12:00 27.09.2026
25 Дзак
12:02 27.09.2026
26 хмм
12:04 27.09.2026
27 Венци
До коментар #24 от "Алекс":Народа е прос, няма финансова култура, затова се радва на двойно по високи заплати и пенсии, а тройно по високи цени на стоки и услуги. Ся чакайте и на данъците и на всичко останало. На ви евро, на ви по високи доходи, сами си го набихте в ауспуха си.
Коментиран от #29
12:04 27.09.2026
28 Валентина
0 8 7 8 1 8 8 1 9 0
12:08 27.09.2026
29 тъй де
До коментар #27 от "Венци":народът е прост, ама нали затуй си избираме най-умните измежду нас, за да ни управляват правилно, а то виж какво се получава.
12:08 27.09.2026
30 Цвете
12:09 27.09.2026
31 Радев ще дава
12:10 27.09.2026
32 Цвете
12:10 27.09.2026
33 Радев е паразит
12:14 27.09.2026