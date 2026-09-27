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Вигенин: С декларации няма да спрем войната

Вигенин: С декларации няма да спрем войната

27 Септември, 2026 11:26 536

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Евродепутатът пред NOVA NEWS: Илияна Йотова защити пред ООН перспективен подход за мир

Вигенин: С декларации няма да спрем войната - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Спорът за позицията на България за Украйна е напълно излишен. Тя прозвуча достатъчно ясно в изказването на Илияна Йотова пред Общото събрание на ООН. Страната ни има по-различна позиция, опитва се да формира по-различен тип послания, които смята, че са важни за решаването на конфликта, но не е целесъобразно да се изолираме от общите европейски позиции.“ Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин в интервю за „Офанзива“ по NOVA NEWS. Той припомни, че с декларацията за Украйна са се ангажирали всички държави членки на ЕС и определи драматизирането на темата като следствие от започналата предизборна битка.

Вигенин обаче отправи критика към Министерството на външните работи за начина, по който е комуникирана българската позиция.

„Това е чисто символичен начин да се изрази отношение към конфликта. Но всичко това можеше да бъде избегнато, ако информацията беше дошла ясно от външно министерство и беше обяснено предварително, а не впоследствие“, коментира той.

Евродепутатът акцентира върху позицията на президента пред Общото събрание на ООН: „Илияна Йотова беше една от малкото, които се опитаха да защитят една различна и перспективна теза, която би могла да спре войната. С тази декларация няма да спрем войната, просто още веднъж казваме колко е лоша Русия. И това не е работещ подход. Темата за един различен подход беше много ясно и прозрачно развита от Илияна Йотова. Мисля, че върху това трябва да говорим – какво различно можем да направим, а не какво има в декларацията.“

По повод сравненията между Румен Радев и Илияна Йотова Вигенин посочи, че през последните месеци тя е показала как защитава националния интерес и интересите на гражданите. „Убеден съм, че ще има по-малко напрежение и с повече мекота ще се решават въпросите. Илияна Йотова има сериозен опит в комуникацията и работата с хората, сериозен външнополитически и европейски опит. Това безспорно ще надгради президентската институция“, заяви той.

Коментирайки участието си в 25-ото заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС - Северна Македония в Скопие, Вигенин изрази впечатлението си, че властите вече осъзнават, че не могат да се откажат от поетите ангажименти, ако страната иска да стане част от ЕС. Първата стъпка е включването на българите в Конституцията.

Вигенин разказа, че е поставил пред колегите си и случая с Ива Михайлова: „Повдигнах темата по-скоро в контекста на хуманитарен въпрос, защото на първо място трябва да помислим за човека Ива Михайлова и как тя да не бъде инвалидизирана, какъвто е рискът. Колегите проявиха разбиране. Този въпрос ще бъде коментиран и ние ще продължим да го поставяме.“

По думите му хората, които настояват Северна Македония да изпълни европейските си ангажименти по отношение на България и българите, продължават да бъдат обявявани за предатели. „Най-голямото предателство към Северна Македония го извърши и продължава да го извършва премиерът Мицкоски. Защото, ако този ангажимент беше изпълнен през 2022 година, днес Северна Македония, заедно с Черна гора, щеше да е на прага на членството, а не все още да не може да започне преговорите“, отбеляза той

Вигенин обърна внимание, че вече има осъзнаване, че нито България е „толкова страшна“, нито изпълнението на ангажимента ще доведе до унищожаване на македонската идентичност.

„Посланието ни беше, че това ще изчисти средата, в която ние да си сътрудничим, и ще отвори пътя на Северна Македония към Европейския съюз“, заключи той.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/


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