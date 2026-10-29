АГКК разширява възможностите на КАИС

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) въвежда нова функционалност на Кадастрално-административната информационна система (КАИС), която позволява нанасянето и поддържането на информация за зони на ограничения, включително сервитутни зони, в кадастралната карта и кадастралните регистри. Със заповед на изпълнителния директор на АГКК от 27 октомври 2026 г. е утвърден нов формат за обмен на кадастрални данни, който създава необходимите технически условия за предоставяне и отразяване на информацията за зоните на ограничения. Новата възможност е първа стъпка към по-мащабно развитие на кадастралната информационна система, насочено към постепенното създаване и поддържане на специализирани данни за техническата инфраструктура на страната. В перспектива може да бъдат обхванати подземни и надземни мрежи и съоръжения като електропроводи, газопроводи, водопроводи, канализационни системи, електронни съобщителни мрежи и други инфраструктурни обекти.

„За първи път създаваме реална техническа възможност информацията за зоните на ограничения и различните видове сервитути да бъде отразявана в кадастралната карта и регистрите. Така даваме началото на един значително по-мащабен процес. Целта ни е постепенно да разширяваме обхвата на кадастралната информация, като създадем условия за поддържане на специализирани данни за техническата инфраструктура. В дългосрочен план това ще позволи на едно място да бъде достъпна значително по-пълна информация за територията, необходима за инвестиционното проектиране, строителството, устройственото планиране и управлението на инфраструктурата“, коментира изпълнителният директор на АГКК инж. Георги Георгиев.

Зоните на ограничения са територии, в които съществуват определени условия за ползване на недвижимите имоти или за извършване на конкретни дейности. Такива са например сервитутните зони около електропроводи, газопроводи, водопроводи и други съоръжения на техническата инфраструктура. Отразяването им в кадастралната карта ще предостави по-пълна информация за ограниченията, които засягат отделни имоти или части от тях. Това е особено важно за собствениците, инвеститорите, проектантите, експлоатационните дружества и институциите.

АГКК не създава и не налага ограничения върху недвижимите имоти. Те възникват по предвидения в законодателството ред, а Агенцията осигурява възможността информацията за тях да бъде отразявана и поддържана в кадастралната информационна система.

„Нанасянето на зоната не променя правото на собственост и не въвежда нови ограничения върху имота. С новата функционалност собствениците и бъдещите купувачи ще могат да получават по-ясна информация дали даден имот или част от него попада в зона на ограничение, какъв е видът на ограничението и на какво правно основание е възникнало. Това е особено важно при покупко-продажба на недвижими имоти, планиране на строителство, изготвяне на инвестиционни проекти и други дейности, свързани с използването на собствеността“, заяви още инж. Георгиев.

Нанасянето на зоните ще се извършва въз основа на данни, предоставени по установения ред от компетентните органи и лица. Въвеждането на функционалността не означава, че всички съществуващи зони на ограничения вече са нанесени в кадастралната карта. Събирането на информацията ще се осъществява поетапно, съобразно предоставянето на необходимите данни.

Развитието на тези възможности е част от усилията на АГКК за модернизиране на кадастралната информационна система и разширяване на обхвата на пространствените данни. Дългосрочната цел е създаването на единна информационна среда, която да обединява основните кадастрални данни със специализирана информация за техническата инфраструктура и свързаните с нея ограничения.

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