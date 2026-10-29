Футуристични имоти: Световният търговски център в Ереван

Foster + Partners представи проекта за Световния търговски център в Ереван – мащабен комплекс с офиси, хотел, жилища, магазини и културни пространства. Планът предвижда две кули, свързани на три нива с общи удобства и озеленени тераси. Сградите ще бъдат издигнати над ниско застроено тяло, което ще освободи около 50% от терена за обществени пространства. В комплекса са предвидени площади, пешеходни маршрути, места за събития, търговски обекти и пространства за развлечения.

Парк, площади и запазена историческа улица

Проектът ще продължи зелената ос на близкия парк „Диана Абгар“ към основата на кулите. В центъра на комплекса е планиран обществен площад с фонтани, заведения и търговски площи, а второ пространство ще бъде предназначено за събития.

Историческата улица „Фрик“ ще бъде запазена. Зоната е част от територията, оформена под влиянието на плана на арменския архитект Александър Таманян от 1924 г., който превръща Ереван в град с широки зелени оси и обществени пространства.

„Ниските сгради се вписват в градската тъкан, а кулите са повдигнати над нивото на земята, освобождавайки 50% от терена“, заяви Ниал Демпси, старши партньор във Foster + Partners. По думите му проектът трябва да свърже новото строителство с историята и културата на арменската столица.

Проект за сеизмично активна зона

Архитектурното решение е разработено с оглед на сеизмичните условия в Армения. Кулите ще бъдат ориентирани така, че да откриват гледки към значими места в Ереван, сред които Националното събрание, Арменската национална опера и балет, планината Арарат и мемориала на Арменския геноцид.

World Trade Center Yerevan цели сертификати LEED Gold и WELL Gold. LEED оценява устойчивостта и енергийната ефективност на сградите, а WELL се фокусира върху условията за здравословна среда за хората. Проектът е планиран и като готов за постигане на нетни нулеви емисии.

Инвестицията е за 470 млн. долара

Комплексът ще бъде изграден на улица „Сарян“ 22. Според арменското правителство общата инвестиция е 470 млн. долара, а проектът е най-голямото публично-частно партньорство в страната. Дяловете в World Trade Center Yerevan са разпределени между Renshin LLC с 56%, Haypost с 25% и Република Армения с 19%.

На представянето на проекта през октомври беше съобщено, че премахването на съществуващите сгради на терена вече е започнало. Подписано е и споразумение с Hyatt Hotels Corporation за управление на хотелската част, както и меморандум с британската агенция UK Export Finance за частично финансиране.

Според представената концепция двете кули ще достигат 200 и 224 метра. Към момента не е обявен срок за завършване на строителството.

Източници: archdaily.com, thearchitecturalauthority.com, avenews.am

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