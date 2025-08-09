Просторна двуетажна къща в близост до Слънчев бряг (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - нова къща в село Тънково. Намира се в близост до Слънчев бряг.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 голям смях
увце има ли в селото а пърч?
08:24 09.08.2025
3 Боздуган
08:29 09.08.2025
4 Гост
08:45 09.08.2025
5 свиреп ОХЛЮВ
08:48 09.08.2025
6 Ричард Естес
На него му трябва нещо по-скрито , тайно , апокрифно , но и по-луксозно. Че кефа - ЦЕНА НЯМА !
08:52 09.08.2025