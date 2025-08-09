Новини
Имоти »
Просторна двуетажна къща в близост до Слънчев бряг (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Просторна двуетажна къща в близост до Слънчев бряг (ВИДЕО)

9 Август, 2025 08:05 1 157 6

  • imot.bg-
  • къща-
  • слънчев бряг-
  • продажба-
  • видео

Нова къща, построена с висококачествени материали

Просторна двуетажна къща в близост до Слънчев бряг (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - нова къща в село Тънково. Намира се в близост до Слънчев бряг.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 голям смях

    1 0 Отговор
    проава се къща в някво село ама било близо колко близо да е едно село?

    увце има ли в селото а пърч?

    08:24 09.08.2025

  • 3 Боздуган

    1 0 Отговор
    Оператора защо се върти като изгубил се в чараевица. Зави ми се свят...

    08:29 09.08.2025

  • 4 Гост

    1 0 Отговор
    Т.нар. брокери нещо се поизнервиха май. Отвсякъде се леят глупостите им откак се разбра, че ще се влиза в еврозоната. Явно прането ще намалее...

    08:45 09.08.2025

  • 5 свиреп ОХЛЮВ

    0 0 Отговор
    Тънка ли е цената в село Тънково ?

    08:48 09.08.2025

  • 6 Ричард Естес

    0 0 Отговор
    Не става за поредната метреса на бай Ганьо от Банкя. Близо е до Слънчев бряг и Несебър. Мата Хари бързо ще я надуши и ще направи много снимки.
    На него му трябва нещо по-скрито , тайно , апокрифно , но и по-луксозно. Че кефа - ЦЕНА НЯМА !

    08:52 09.08.2025