Ново място за покупка на луксозни имоти край София

Интересът към покрайнините на София продължава да расте. Ако едната група основни купувачи търсят жилища ново строителство в градската част, то другата най-голяма група клиенти са по-заможни и предпочитат къща в близост до столицата.

Бояна, Драгалевци, Симеоново вече са презастроени и така по естествен път зоната на търсене се разширява, за да стигне до села като Бистрица, където през последните години се строи интензивно, а през изминалите 12 месеца се отчита значителен ръст на цените. Към края на миналата година 2- и 3-стайните апартаменти са се оферирали съответно при средни нива 1800 EUR/кв.м и 1900 EUR/кв.м, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти у нас imot.bg. Към днешна дата апартаментите с 2 спални се продават средно на нива от 2250 EUR, а тези с три - 2350 EUR/кв.м. Средното увеличение от близо 20%, което се наблюдава се дължи на дефицита на този тип имоти от една страна, и на силното търсене от друга.

Общо към днешна дата в Бистрица се предлагат близо 500 имота. От тях близо 30% са къщи. Повечето са ново, луксозно изпълнение. Имотите или са самостоятелни къщи или такива в затворени комплекси. Общото между тях е, че са с модерна архитектура, големи дворове и гледка към София и Витоша. В края на миналата година средната офертна цена е била около 2000 EUR/кв.м. През пролетта и началото на лятото на тази година се отчита поетапно покачване до 2300 EUR/кв.м - цена, която и към момента е актуална. Цените се движат в широкия диапазон от 350 000 EUR до 800 000 EUR в зависимост от годината на строителство и степента на луксозност при обзавеждането.

Най-скъпите луксозни къщи се оферират за по 3 млн. EUR. Става дума за имоти с РЗП между 630 кв.м и 730 кв.м.

Цената на нова къща с модерна архитектура и луксозно обзавеждане с площ от 400 кв.м и двор от 900 кв. м може да се купи срещу 2 150 000 EUR. Имотът е разположен във вилната зона на Бистрица с бърз достъп до главния път и оттам отлична връзка със София. Разполага с гараж от 50 кв.м., 3 спални, 2 детски стаи, с луксозни довършителни работи и дизайнерски мебели.

Купувачите са предимно заможни хора, бизнесмени или представители на аристократичните среди, коментират брокери и допълват, че за клиентите им Бистрица е символ на място, където могат да съчетаят спокойствие с модерни удобства.

