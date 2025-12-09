Ново място за покупка на луксозни имоти край София

Интересът към покрайнините на София продължава да расте. Ако едната група основни купувачи търсят жилища ново строителство в градската част, то другата най-голяма група клиенти са по-заможни и предпочитат къща в близост до столицата.
Бояна, Драгалевци, Симеоново вече са презастроени и така по естествен път зоната на търсене се разширява, за да стигне до села като Бистрица, където през последните години се строи интензивно, а през изминалите 12 месеца се отчита значителен ръст на цените. Към края на миналата година 2- и 3-стайните апартаменти са се оферирали съответно при средни нива 1800 EUR/кв.м и 1900 EUR/кв.м, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти у нас imot.bg. Към днешна дата апартаментите с 2 спални се продават средно на нива от 2250 EUR, а тези с три - 2350 EUR/кв.м. Средното увеличение от близо 20%, което се наблюдава се дължи на дефицита на този тип имоти от една страна, и на силното търсене от друга.
Общо към днешна дата в Бистрица се предлагат близо 500 имота. От тях близо 30% са къщи. Повечето са ново, луксозно изпълнение. Имотите или са самостоятелни къщи или такива в затворени комплекси. Общото между тях е, че са с модерна архитектура, големи дворове и гледка към София и Витоша. В края на миналата година средната офертна цена е била около 2000 EUR/кв.м. През пролетта и началото на лятото на тази година се отчита поетапно покачване до 2300 EUR/кв.м - цена, която и към момента е актуална. Цените се движат в широкия диапазон от 350 000 EUR до 800 000 EUR в зависимост от годината на строителство и степента на луксозност при обзавеждането.
Най-скъпите луксозни къщи се оферират за по 3 млн. EUR. Става дума за имоти с РЗП между 630 кв.м и 730 кв.м.
Цената на нова къща с модерна архитектура и луксозно обзавеждане с площ от 400 кв.м и двор от 900 кв. м може да се купи срещу 2 150 000 EUR. Имотът е разположен във вилната зона на Бистрица с бърз достъп до главния път и оттам отлична връзка със София. Разполага с гараж от 50 кв.м., 3 спални, 2 детски стаи, с луксозни довършителни работи и дизайнерски мебели.
Купувачите са предимно заможни хора, бизнесмени или представители на аристократичните среди, коментират брокери и допълват, че за клиентите им Бистрица е символ на място, където могат да съчетаят спокойствие с модерни удобства.
1 от село
14:12 09.12.2025
2 Бизнесмен
14:13 09.12.2025
3 Миленче
Коментиран от #4
14:16 09.12.2025
4 оня с коня
До коментар #3 от "Миленче":абе 2 милиона пари ли са днешно време?
едно пътче 1км построяваш и парите са ти в добчето
то не става да лежите по диваните и да цъкате само със език
някой трябва и да работи
14:42 09.12.2025
5 СУХОДОЛ ИГ. БАНЯ ПО
14:58 09.12.2025
6 чудесно
2 150 000 евро си е еедин чудесен хотел с постоянна клиентела и площа 5 пъти по-голяма.
Ако желаете да живеете точно там ОК. Но ако нямате план как да превърнете селото в Бевърли Хилс, тази купчина пари биха били дадено за едното удовоствие. А и с толкова пари можете да си направите 3 такива къщи, че и по-качествени на който си искате кър или баир.
15:11 09.12.2025