Ново място за покупка на луксозни имоти край София
  Тема: Недвижими имоти

Ново място за покупка на луксозни имоти край София

9 Декември, 2025 14:05

Интензивно строителство и силен ръст в цените в Бистрица

Ново място за покупка на луксозни имоти край София - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Интересът към покрайнините на София продължава да расте. Ако едната група основни купувачи търсят жилища ново строителство в градската част, то другата най-голяма група клиенти са по-заможни и предпочитат къща в близост до столицата.

Бояна, Драгалевци, Симеоново вече са презастроени и така по естествен път зоната на търсене се разширява, за да стигне до села като Бистрица, където през последните години се строи интензивно, а през изминалите 12 месеца се отчита значителен ръст на цените. Към края на миналата година 2- и 3-стайните апартаменти са се оферирали съответно при средни нива 1800 EUR/кв.м и 1900 EUR/кв.м, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти у нас imot.bg. Към днешна дата апартаментите с 2 спални се продават средно на нива от 2250 EUR, а тези с три - 2350 EUR/кв.м. Средното увеличение от близо 20%, което се наблюдава се дължи на дефицита на този тип имоти от една страна, и на силното търсене от друга.

Ново място за покупка на луксозни имоти край София

Общо към днешна дата в Бистрица се предлагат близо 500 имота. От тях близо 30% са къщи. Повечето са ново, луксозно изпълнение. Имотите или са самостоятелни къщи или такива в затворени комплекси. Общото между тях е, че са с модерна архитектура, големи дворове и гледка към София и Витоша. В края на миналата година средната офертна цена е била около 2000 EUR/кв.м. През пролетта и началото на лятото на тази година се отчита поетапно покачване до 2300 EUR/кв.м - цена, която и към момента е актуална. Цените се движат в широкия диапазон от 350 000 EUR до 800 000 EUR в зависимост от годината на строителство и степента на луксозност при обзавеждането.

Най-скъпите луксозни къщи се оферират за по 3 млн. EUR. Става дума за имоти с РЗП между 630 кв.м и 730 кв.м.

Цената на нова къща с модерна архитектура и луксозно обзавеждане с площ от 400 кв.м и двор от 900 кв. м може да се купи срещу 2 150 000 EUR. Имотът е разположен във вилната зона на Бистрица с бърз достъп до главния път и оттам отлична връзка със София. Разполага с гараж от 50 кв.м., 3 спални, 2 детски стаи, с луксозни довършителни работи и дизайнерски мебели.

Купувачите са предимно заможни хора, бизнесмени или представители на аристократичните среди, коментират брокери и допълват, че за клиентите им Бистрица е символ на място, където могат да съчетаят спокойствие с модерни удобства.

Ново място за покупка на луксозни имоти край София

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от село

    4 0 Отговор
    Защото бистришките тигри се возят само в самолет .

    14:12 09.12.2025

  • 2 Бизнесмен

    5 0 Отговор
    Идем! Само да се сетим как се закачаше ремаркето за джипо, та да нафърлям милионите!

    14:13 09.12.2025

  • 3 Миленче

    5 1 Отговор
    Колко да си заможен бе за да заделиш 2 150 000 евро за къща. Колкото и да е луксозна къщата, винаги има нещо скрито, което сетне ти излиза яко, ама яко солено за да го приведеш в нормално състояние. Така че това е пълно безумие, не толкова цената сами по себе си, колкото това, което получаваш срещу тази цена.

    Коментиран от #4

    14:16 09.12.2025

  • 4 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Миленче":

    абе 2 милиона пари ли са днешно време?

    едно пътче 1км построяваш и парите са ти в добчето

    то не става да лежите по диваните и да цъкате само със език
    някой трябва и да работи

    14:42 09.12.2025

  • 5 СУХОДОЛ ИГ. БАНЯ ПО

    1 0 Отговор
    ДОБРЕ.....Бистрица съм вгиждал два метра сняг.ТАМ СИ И ОСТААШ...

    14:58 09.12.2025

  • 6 чудесно

    0 0 Отговор
    но подобна къща не би била никаква инвестиция.

    2 150 000 евро си е еедин чудесен хотел с постоянна клиентела и площа 5 пъти по-голяма.
    Ако желаете да живеете точно там ОК. Но ако нямате план как да превърнете селото в Бевърли Хилс, тази купчина пари биха били дадено за едното удовоствие. А и с толкова пари можете да си направите 3 такива къщи, че и по-качествени на който си искате кър или баир.

    15:11 09.12.2025