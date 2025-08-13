Новини
До 80% може да достигне разликата между жилищата ново строителство и тези от вторичния пазар

До 80% може да достигне разликата между жилищата ново строителство и тези от вторичния пазар

13 Август, 2025 18:07

  • русия-
  • ново строителство-
  • вторичен пазар-
  • жилища

Те достигнаха 60% в Русия през второто тримесечие на текущата година

До 80% може да достигне разликата между жилищата ново строителство и тези от вторичния пазар - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Разликата в цените на жилищата на първичния и вторичния пазар в Русия е средно около 55-60%, но в някои региони може да достигне 80%, съобщи генералният директор на Рейтинговата агенция на строителния комплекс (РАСК) Фьодор Виломов.

Въз основа на данни от Банката на Русия, че разликата в цените на новите сгради и вторичния пазар през второто тримесечие на 2025 г. е средно 60% в цялата страна (2200 EUR спрямо 1370 EUR). В централна Русия тя е била 80% (3150 EUR спрямо 1750 EUR).

Средно в Русия разликата в цените между жилищата в нови сгради и на вторичния пазар е около 55-60%. В определени региони и градове с население над милион души с развито жилищно строителство разликата наистина може да достигне 80%“, каза Виломов.

Експертът обяснява дисбаланса с редица фактори: преференциалните ипотеки, които се отнасят главно за нови сгради, повишават търсенето и в резултат на това цените. Ниското търсене на „вторичното“ се наблюдава в контекста на висок основен лихвен процент и скъпи пазарни ипотеки. "Докато основният лихвен процент не падне до поне 10-12%, е трудно да се говори за изравняване на вторичния пазар на жилища", смята Виломов. Цените и търсенето се влияят и от качеството на жилищата, инфраструктурата и качеството на удобствата. Увеличението на разходите за строителство и недостигът на персонал оказват отделен натиск върху растежа на цените на новите сгради.

„Ако симулираме ситуация, в която кредитополучател не може да поддържа преференциална ипотека върху апартамент в нова сграда, тогава ще му бъде трудно да го препродаде, без да загуби пари. Най-малкото, защото същата преференциална ипотека няма да важи за него, което стеснява нивото на възможно търсене и ограничава възможната продажна цена“, отбеляза изпълнителният директор на RASK.

С него е съгласен и ръководителят на териториалния отдел за продажби на групата компании A101 Денис Жидков, който посочва, че разликата между цената на жилищата на първичния и вторичния пазар в столичния регион може реално да достигне 80%. Според него, разликата е започнала бързо да расте около 2020 г. с появата на преференциалните ипотеки.

Изчисленията на средните стойности трябва да се оценяват критично, а червената цена на разликата между цената на жилищата в нови сгради и на вторичния пазар е 30%, според експерта по ипотечния пазар Сергей Гордейко.

Най-честно за изчисленията е да се вземе един град и регион. Червената цена на разликата е 30%. Според Централната банка има голям дял на завишаване в изчисленията. Ако сравните внимателно, тогава за еднакви недвижими имоти разликата ще бъде 20%“, каза Гордейко. Според него преференциалното кредитиране провокира покачване на цените на новите сгради, а ценовата разлика ще намалее, включително ако се изключат масовите планове за разсрочено плащане на нови жилища.

Средно исканата цена на квадратен метър за нови сгради в Руската федерация е 154 600 рубли, което е с 20,3% по-високо от средната цена на квадратен метър готови жилища - 1380 EUR, каза пред ТАСС Александър Иванов, водещ анализатор във федералната компания „Етажи“. В същото време средната продажна цена на вторичния пазар е по-ниска, тъй като на фона на ниската наличност на ипотеки купувачите се фокусират върху имоти с максимална отстъпка и такива, чиято цена е намаляла. Ако сравним по сделки, 1 квадратен метър готови жилища струва средно 1040 EUR и в този случай средната цена на квадратен метър в новите сгради ще бъде по-скъпа, отколкото на вторичния пазар, с почти 60%, отбеляза експертът. В същото време, рязкото отменяне на преференциалното кредитиране или строгите му ограничения биха могли да провокират намаляване на обемите на строителство, а след това и дефицит на предлагане, отбеляза Иванов.

Според Елена Чегодаева, ръководител на отдела за анализи и консултации в NDV Real Estate Supermarket, средната разлика между цените на първичните и вторичните жилища в градовете с население над милион е 25%. Най-голямата се наблюдава в Челябинск - 34%, в Москва - 31%, в Перм - 30%. Методите за изчисление на Централната банка на Руската федерация и отделните компании и агрегатори обаче може да се различават, добави тя.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    5 1 Отговор
    Вуе, как така ти не си се изказал пръв по темата ?

    Кажи сега как цените само ще растат и как аз съм виновен че си купил коптор с кредит на цени като в Париж и Лондон, хахаха

    Коментиран от #9

    18:10 13.08.2025

  • 2 Хитро

    3 2 Отговор
    Измислиха решение на балона. Разделят го на две части, старо и ново строителство. После новото строителство го събарят, защото е некачествено, старото го събарят защото е старо и вече няма да има проблем. Държавата плаща обезщетение на банките, защото държавата винаги плаща на банките.

    18:11 13.08.2025

  • 3 Ойляля

    4 2 Отговор
    80% са празните имоти ново строителство в София, служат само за обезпечение за кредит за строеж на още празни и непродаваеми партаменти. От време на време банките си ги менкат за да симулират пазар.

    18:15 13.08.2025

  • 4 Нова гипскартониера

    2 1 Отговор
    Даваш злато за гипскартоняци, улава работа

    18:17 13.08.2025

  • 5 И на кой

    4 2 Отговор
    Му пука за руската кочина

    18:19 13.08.2025

  • 6 Тръпчо

    7 1 Отговор
    Тея имоте дето сега ги купувате на смешни цени ще се опитате да ги продадете на още по смешни цени. Имайте предвид че това върви само в началото а то беше през 2019. Сега вече късно.
    Накрая ще се случи същото като на всеки друг пазар. Пренасищане от имоте за продан и слаб интерес от купувачите. Всяко нещо има начало и край. Няма нищо вечно още по малко пазар който върви само нагоре.

    Ще ревете като магарета накрая.

    Хахахах

    Коментиран от #8, #10

    18:20 13.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Караджата

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тръпчо":

    Пренасищането на пазара в България е много далече,защото има около 900 000 панелни жилища които не стават за качествен живот.

    Коментиран от #14

    18:36 13.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    0 3 Отговор
    Докато някои хорица 10 години говорят за "балон" ние другите купувахме.Сега ние имаме,а те още си мърморят...

    Коментиран от #15

    18:44 13.08.2025

  • 12 Мен

    4 0 Отговор
    Винаги е едно и също на всеки пазар. Когато има недостиг компаниите се избиват да произвеждат защото цента на която продават е висока. Това винаги води до излишък и цената пада. Същото е с имотния пазар,злато, царевица, зърно чушки и домати и т.н

    18:47 13.08.2025

  • 13 Московчанин

    3 0 Отговор
    Цената на стара панелка е 1400€
    А на нова 1600€
    Във Москва
    Във воронеж е 200€
    Това са реалните цени във момента

    18:50 13.08.2025

  • 14 Аз Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Караджата":

    Отново лъжеш вуе.

    У нас има почти 15 000 панелки

    1,6 млн. български граждани, или всеки четвърти, живее в панелно жилище, сочат статистиките. В градовете блоковете от този тип са над 14 800. В столицата - 3024, в Пловдив - 1274, Варна - 1094

    18:54 13.08.2025

  • 15 Стойне консултантине

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    колко ли наивници си удавил в глупави схеми за "правене" на пари, че и пари напред взимаш да ги кандардисваш кредит да взимат за петорно надценена стока, Тристаен в център София - 50 000€, всичко по-високо е балон

    18:58 13.08.2025