До 80% може да достигне разликата между жилищата ново строителство и тези от вторичния пазар

Разликата в цените на жилищата на първичния и вторичния пазар в Русия е средно около 55-60%, но в някои региони може да достигне 80%, съобщи генералният директор на Рейтинговата агенция на строителния комплекс (РАСК) Фьодор Виломов.

Въз основа на данни от Банката на Русия, че разликата в цените на новите сгради и вторичния пазар през второто тримесечие на 2025 г. е средно 60% в цялата страна (2200 EUR спрямо 1370 EUR). В централна Русия тя е била 80% (3150 EUR спрямо 1750 EUR).

„Средно в Русия разликата в цените между жилищата в нови сгради и на вторичния пазар е около 55-60%. В определени региони и градове с население над милион души с развито жилищно строителство разликата наистина може да достигне 80%“, каза Виломов.

Експертът обяснява дисбаланса с редица фактори: преференциалните ипотеки, които се отнасят главно за нови сгради, повишават търсенето и в резултат на това цените. Ниското търсене на „вторичното“ се наблюдава в контекста на висок основен лихвен процент и скъпи пазарни ипотеки. "Докато основният лихвен процент не падне до поне 10-12%, е трудно да се говори за изравняване на вторичния пазар на жилища", смята Виломов. Цените и търсенето се влияят и от качеството на жилищата, инфраструктурата и качеството на удобствата. Увеличението на разходите за строителство и недостигът на персонал оказват отделен натиск върху растежа на цените на новите сгради.

„Ако симулираме ситуация, в която кредитополучател не може да поддържа преференциална ипотека върху апартамент в нова сграда, тогава ще му бъде трудно да го препродаде, без да загуби пари. Най-малкото, защото същата преференциална ипотека няма да важи за него, което стеснява нивото на възможно търсене и ограничава възможната продажна цена“, отбеляза изпълнителният директор на RASK.

С него е съгласен и ръководителят на териториалния отдел за продажби на групата компании A101 Денис Жидков, който посочва, че разликата между цената на жилищата на първичния и вторичния пазар в столичния регион може реално да достигне 80%. Според него, разликата е започнала бързо да расте около 2020 г. с появата на преференциалните ипотеки.

Изчисленията на средните стойности трябва да се оценяват критично, а червената цена на разликата между цената на жилищата в нови сгради и на вторичния пазар е 30%, според експерта по ипотечния пазар Сергей Гордейко.

„Най-честно за изчисленията е да се вземе един град и регион. Червената цена на разликата е 30%. Според Централната банка има голям дял на завишаване в изчисленията. Ако сравните внимателно, тогава за еднакви недвижими имоти разликата ще бъде 20%“, каза Гордейко. Според него преференциалното кредитиране провокира покачване на цените на новите сгради, а ценовата разлика ще намалее, включително ако се изключат масовите планове за разсрочено плащане на нови жилища.

Средно исканата цена на квадратен метър за нови сгради в Руската федерация е 154 600 рубли, което е с 20,3% по-високо от средната цена на квадратен метър готови жилища - 1380 EUR, каза пред ТАСС Александър Иванов, водещ анализатор във федералната компания „Етажи“. В същото време средната продажна цена на вторичния пазар е по-ниска, тъй като на фона на ниската наличност на ипотеки купувачите се фокусират върху имоти с максимална отстъпка и такива, чиято цена е намаляла. Ако сравним по сделки, 1 квадратен метър готови жилища струва средно 1040 EUR и в този случай средната цена на квадратен метър в новите сгради ще бъде по-скъпа, отколкото на вторичния пазар, с почти 60%, отбеляза експертът. В същото време, рязкото отменяне на преференциалното кредитиране или строгите му ограничения биха могли да провокират намаляване на обемите на строителство, а след това и дефицит на предлагане, отбеляза Иванов.

Според Елена Чегодаева, ръководител на отдела за анализи и консултации в NDV Real Estate Supermarket, средната разлика между цените на първичните и вторичните жилища в градовете с население над милион е 25%. Най-голямата се наблюдава в Челябинск - 34%, в Москва - 31%, в Перм - 30%. Методите за изчисление на Централната банка на Руската федерация и отделните компании и агрегатори обаче може да се различават, добави тя.

