Ръст от 43% в търсенето на гаражи под наем в най-голямата по площ страна в света

Търсенето на гаражи в Руската федерация се е увеличило през първата половина на 2025 г. с 18%, а на гаражи под наем - с 43%, Олег Изотов, управляващ директор на категорията „Търговски недвижими имоти“ на платформата за недвижими имоти Avito.

„Търсенето за покупка на гаражи през януари-юни 2025 г. се е увеличило с 18% в сравнение с първата половина на миналата година, за наем - с 43%. Тухлените гаражи са били най-често разглеждани за покупка и наем - техният дял от общото търсене е бил 55% в сегмента на продажбите и 52% в сегмента на наемите. „Стоманобетонните гаражи са представлявали интерес съответно в 36% и 30% от случаите“, каза той.

Предлагането на гаражи, налични за покупка, е нараснало с 20% на годишна база през първите шест месеца, докато тези, налични за наем, са нараснали с 46%. Средно гараж в Русия може да бъде закупен за 6600 EUR (316 EUR/кв. м), а под наем - за 80 EUR на месец (3.7 EUR/кв. м).

Според експерта, броят на обявите за продажба на паркоместа е нараснал с 10% през първите шест месеца на тази година, а за наем - с 37%. Интересът към закупуване на такива имоти е намалял със 7%, докато наемането е станало по-популярно с 6%. Най-активна динамика на търсенето се наблюдава при паркоместа в подземни паркинги - дяловете на търсенето са 72% в сегмента на продажбите и 67% в сегмента на наемите. Многоетажните паркинги представляват една трета от търсенето и в двата сегмента. Средно паркомясто в Руската федерация може да бъде закупено за 15 000 EUR (750 EUR/кв. м). Средната наемна цена за паркомясто е 86 EUR на месец (или 5.60 EUR/кв. м).

На 1 януари 2017 г. в Руската федерация влезе в сила Федерален закон № 315, според кои паркоместа са получили статут на обекти на граждански права, превръщайки се в пълноценни обекти на недвижими имоти.

"При покупка или продажба на гараж е важно да се вземе предвид неговият вид: кооперативен или частен, метален или подземен, и правилно да се формализира сделката чрез регистриране на покупката в Единния държавен регистър на недвижимите имоти (ЕГН) на Росреестър", каза Олга Власова, съветник на Федералната камара на адвокатите на Руската федерация. Преди сделката е необходимо да се проверят извлеченията от ЕГН с данни за собственика на гаража и правата върху земята под него, паспорта на продавача и пълномощното, ако сделката се извършва чрез представител. Продавачът може да бъде проверен и на уебсайта на местния съд и Федералната служба за съдебни изпълнители (ФССП). Имотът или земята под него не трябва да имат никакви тежести или запори. Ако имотът се намира на територията на гаражно-строителна кооперация (ГСК), се изисква удостоверение от председателя на асоциацията. задължително.

„За да се оцени правната чистота на имота, е важно да се изясни дали правата върху земята са регистрирани. Ако земята под гаража принадлежи на държавата, кооперацията трябва да има договор за наем. Незаконно неразрешено строителство не може да бъде регистрирано като собственост. Трябва да се информирате от местните власти дали има планове за събаряне на ГСК или за отнемане на земята за държавни нужди“, добави тя.

Кооперативните гаражи са сред най-разпространените. Но често, например в Москва, всъщност ГСК се оказва обикновен открит паркинг и всички гаражи върху него са построени без разрешение, няма да е възможно да се регистрира собствеността на такива гаражи и има вероятност за тяхното събаряне в близко бъдеще. Собственикът на гараж в ГСК трябва да има документи за собственост на гаража и подкрепящи документи.

"Най-евтините гаражи - метални „черупки“ без фундамент - обикновено се намират на общински земя, е малко вероятно да можете да регистрирате собствеността на такъв гараж и той може да бъде съборен по всяко време от местните власти", добави адвокатът.

Друг вариант са местата в подземни или прилежащи паркинги в жилищни комплекси. Те се регистрират като част от общата собственост на къщата или паркоместа и колкото по-удобно е местоположението, толкова по-висока е покупната цена, както и цената на месечните жилищно-комунални услуги. Но общата собственост на къщата не може да се продава отделно - купувачът придобива само дял от имота. Такива обекти трябва да имат удобен достъп и безопасна среда, размерите вътре трябва да са поне с 1,5 м по-големи от размерите на автомобила от всички страни, вътре - табло, електромер и заземяване.

От 2021 г. до септември 2026 г. в Руската федерация е в сила закон за амнистия на гаражите, в рамките на който е възможно да се легализират по опростен начин не само гаражи, построени преди декември 2004 г., но и земята под тях. За целта обектът трябва да бъде признат за капиталов (има фундамент и стени) и да бъде регистриран в кадастъра. Условията на амнистията не включват „черупки“, сгради, построени след 2004 г., незаконни постройки и такива, подлежащи на събаряне, както и паркоместа и паркинги.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg