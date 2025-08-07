По време на война: Ръст на цените на жилищата в строеж в Москва

Строящите се жилища в Русия може да поскъпнат до края на годината с 5,5%, според прогнозите на Единния ресурс на предприемачите (ERZ). Прогнозното поскъпване на CIAN е ръст от 8%.

„Ситуацията с цените постепенно се стабилизира. През първата половина на годината, строящите се жилища в Русия, поскъпнаха с 2,3-3%, докато инфлацията беше 3,8%. Следователно ERZ прогнозира, че строящите се жилища в Русия може да поскъпнат до края на годината с 5,5%. В същото време CIAN прогнозира увеличение на цените с 8%“, каза ръководителят на ERZ Кирил Холопик по време на онлайн дискусията „ERZ Trends“.

Според Холопик през май - юни номиналният ръст на цените е бил близо до нула на фона на намаляващото търсене. „Прогнозата за края на годината също се основава на практически нулева инфлация на цените на строителните материали. Според проучвания на предприемачите, ръстът на Цените на строителните материали вече не са толкова галопиращи, както преди. Наблюдава се и намаляване на темпа на растеж на заплатите, които са неразделна част от себестойността на жилищното строителство. Тези два фактора дават разбиране, че динамиката на себестойността на строителството няма да стимулира растежа на цените на жилищата. Намаляването на ключовия лихвен процент от Банката на Русия също означава, че делът на разходите на предприемачите може да започне да намалява“, каза той.

Предприемачите се опитват да стимулират намаляващото търсене чрез отстъпки - това се случи например в началото на зимата в Московска област. Освен това, прогнозата е повлияна, по-специално, от намаляването на цените към по-малките апартаменти и студиа. „Растежът на цените продължава, но е по-нисък от инфлацията и по-нисък от растежа през миналата година“, заключи експертът.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg