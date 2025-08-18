"Голяма банка купи офис сградата на Киро Японеца в центъра на София"

Първите години след основаването си централата на "Пощенска банка" беше зад НДК. След това премина през няколко офиса, докато не се установи в един от мастодонтите срещу Бизнес парк София на Околовръстен път. Последната имотна придобивка на банката - сградата на бул. "Васил Левски" №15-21, обаче разкрива намеренията на управата да се премести отново в централната част на София.
Сградата е разположена на парцел от 2 декара, а разгънатата ѝ застроена площ е 6900 кв.м. Особеното е, че в нея е вградена къща - архитектурен паметник. (бел. ред. подобно на хотел "Кристал Палас" на ъгъла на ул. "Шипка" и ул. "Кракра").
Официалната цена на сделката не се упоменава, тъй като тя се реализира чрез придобиване на едноличното акционерно дружество „Оскар естейт“. Специалисти обаче смятат, че цената ѝ е близка до оценката, направена от вещи лица, а именно 39 млн. EUR.
По план, сградата разполага с офиси и хотелска част. Партерните етажи са действащи търговски площи. От 2-ри до 6-ти етаж са разположени офис пространствата, а последният етаж е едно цяло помещение. Има и 60 подземни паркоместа.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
14:51 18.08.2025
2 Аз Кочо
Банката е известна с това че през 2014;се наложи да я спасяват. Тази банка прави отново куци инвестиции но няма страшно пак ще я спасим всички дружно в през държавен кредит в през бюджета. Важното е хора като Киро японеца да са добре и да са щастливи.
И подкупна и продажна бедна Българио!
Коментиран от #5, #10
14:55 18.08.2025
3 Банките
14:57 18.08.2025
4 Сила
14:57 18.08.2025
5 Аз Кочо
До коментар #2 от "Аз Кочо":ще я спасим всички дружно я чрез държавен кредит я чрез бюджета. Важното е хора като Киро японеца да са добре и да са щастливи.
О подкупна и продажна бедна Българио!
14:58 18.08.2025
6 човекът продаващ наркотици
15:13 18.08.2025
7 Лост
15:18 18.08.2025
8 МаДа
15:39 18.08.2025
9 123
15:42 18.08.2025
10 Гост
До коментар #2 от "Аз Кочо":А нас кой ще ни спаси от вас
Коментиран от #12
16:08 18.08.2025
11 Ох, банка, ох кеф
16:13 18.08.2025
12 От нас ЧСИ тата
До коментар #10 от "Гост":ще се спасите само тези които надвиете алчността си и разберете че живеете в България а не в богат западна Европа.
16:22 18.08.2025