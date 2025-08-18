"Голяма банка купи офис сградата на Киро Японеца в центъра на София"

Първите години след основаването си централата на "Пощенска банка" беше зад НДК. След това премина през няколко офиса, докато не се установи в един от мастодонтите срещу Бизнес парк София на Околовръстен път. Последната имотна придобивка на банката - сградата на бул. "Васил Левски" №15-21, обаче разкрива намеренията на управата да се премести отново в централната част на София.

Сградата е разположена на парцел от 2 декара, а разгънатата ѝ застроена площ е 6900 кв.м. Особеното е, че в нея е вградена къща - архитектурен паметник. (бел. ред. подобно на хотел "Кристал Палас" на ъгъла на ул. "Шипка" и ул. "Кракра").

Официалната цена на сделката не се упоменава, тъй като тя се реализира чрез придобиване на едноличното акционерно дружество „Оскар естейт“. Специалисти обаче смятат, че цената ѝ е близка до оценката, направена от вещи лица, а именно 39 млн. EUR.

По план, сградата разполага с офиси и хотелска част. Партерните етажи са действащи търговски площи. От 2-ри до 6-ти етаж са разположени офис пространствата, а последният етаж е едно цяло помещение. Има и 60 подземни паркоместа.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg