Голяма банка купи офис сградата на Киро Японеца в центъра на София

18 Август, 2025 14:47 1 605 12

"Пощенска банка"отново ще е близо до НДК

Голяма банка купи офис сградата на Киро Японеца в центъра на София - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Първите години след основаването си централата на "Пощенска банка" беше зад НДК. След това премина през няколко офиса, докато не се установи в един от мастодонтите срещу Бизнес парк София на Околовръстен път. Последната имотна придобивка на банката - сградата на бул. "Васил Левски" №15-21, обаче разкрива намеренията на управата да се премести отново в централната част на София.

Сградата е разположена на парцел от 2 декара, а разгънатата ѝ застроена площ е 6900 кв.м. Особеното е, че в нея е вградена къща - архитектурен паметник. (бел. ред. подобно на хотел "Кристал Палас" на ъгъла на ул. "Шипка" и ул. "Кракра").

Официалната цена на сделката не се упоменава, тъй като тя се реализира чрез придобиване на едноличното акционерно дружество „Оскар естейт“. Специалисти обаче смятат, че цената ѝ е близка до оценката, направена от вещи лица, а именно 39 млн. EUR.

По план, сградата разполага с офиси и хотелска част. Партерните етажи са действащи търговски площи. От 2-ри до 6-ти етаж са разположени офис пространствата, а последният етаж е едно цяло помещение. Има и 60 подземни паркоместа.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    4 2 Отговор
    Мафията отстъпва място на честния бизнес.

    14:51 18.08.2025

  • 2 Аз Кочо

    8 2 Отговор
    "Голяма банка купи офис сградата на Киро Японеца в центъра на София"
    Банката е известна с това че през 2014;се наложи да я спасяват. Тази банка прави отново куци инвестиции но няма страшно пак ще я спасим всички дружно в през държавен кредит в през бюджета. Важното е хора като Киро японеца да са добре и да са щастливи.

    И подкупна и продажна бедна Българио!

    Коментиран от #5, #10

    14:55 18.08.2025

  • 3 Банките

    4 3 Отговор
    трябва да изчезнат.

    14:57 18.08.2025

  • 4 Сила

    10 2 Отговор
    Киро Японеца , работлив и далновиден предприемач от Факултето ....хвала на строителите на съвременна България !!!

    14:57 18.08.2025

  • 5 Аз Кочо

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз Кочо":

    ще я спасим всички дружно я чрез държавен кредит я чрез бюджета. Важното е хора като Киро японеца да са добре и да са щастливи.

    О подкупна и продажна бедна Българио!

    14:58 18.08.2025

  • 6 човекът продаващ наркотици

    11 0 Отговор
    си има сгради из софя, хотели по планини и морета..... бандит да си в тая кочина

    15:13 18.08.2025

  • 7 Лост

    7 0 Отговор
    Ето затова се увеличават таксите в банките.Ако нямам такъв офис голям праз.

    15:18 18.08.2025

  • 8 МаДа

    2 0 Отговор
    Бившата Алфа банк?

    15:39 18.08.2025

  • 9 123

    2 2 Отговор
    39 MLN EU?Да не е 3.9 MLN EU? Или е в Париж до Лувъра?

    15:42 18.08.2025

  • 10 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз Кочо":

    А нас кой ще ни спаси от вас

    Коментиран от #12

    16:08 18.08.2025

  • 11 Ох, банка, ох кеф

    0 0 Отговор
    Клиро живееше на последния етаж. Докато беше алфа, служителките разправяха, че ходил из офиса по джапанки и гащи. Вероятно изнася някакви пари по този начин. Лявото крило е строено преди трийсет години, само фасадата е обновена.

    16:13 18.08.2025

  • 12 От нас ЧСИ тата

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    ще се спасите само тези които надвиете алчността си и разберете че живеете в България а не в богат западна Европа.

    16:22 18.08.2025