Новини
Имоти »
Китай с амбициозна задача относно изкуствения интелект

Китай с амбициозна задача относно изкуствения интелект

27 Август, 2025 20:43 560 2

  • huawei-
  • китай-
  • заводи-
  • процесори-
  • ии

Иска да утрои производството на процесори за ИИ в рамките на една година

Китай с амбициозна задача относно изкуствения интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китай възнамерява да утрои производството на процесори за технологии за изкуствен интелект за една година, съобщава британският вестник Financial Times (FT), позовавайки се на свои източници.

Страната планира откриването на три нови фабрики за производство на процесори за Huawei.

Предполага се, че общият капацитет на новите съоръжения може да надхвърли настоящия общ обем на производство на подобни линии на водещия китайски производител на чипове Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). SMIC планира да удвои капацитета си през 2026 г., добавя изданието.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    1 2 Отговор
    Така е, велика нация е кина ..а по нашите ширини в 21 век върлува гербери-депсарска - гру мафия която тормози и ни въвлича в блатото

    Коментиран от #2

    20:50 27.08.2025

  • 2 Петрова,София

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Николова , София":

    Сега върлува променлива гру мафия с Киро Торонтото начело,мина цяла седмица без да ги дадат по ТВ за някоя голяма схема

    21:22 27.08.2025