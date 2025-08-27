Китай с амбициозна задача относно изкуствения интелект

Китай възнамерява да утрои производството на процесори за технологии за изкуствен интелект за една година, съобщава британският вестник Financial Times (FT), позовавайки се на свои източници.

Страната планира откриването на три нови фабрики за производство на процесори за Huawei.

Предполага се, че общият капацитет на новите съоръжения може да надхвърли настоящия общ обем на производство на подобни линии на водещия китайски производител на чипове Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). SMIC планира да удвои капацитета си през 2026 г., добавя изданието.