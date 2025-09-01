Новини
Втора година продължава поевтиняването на новите жилища в Китай

1 Септември, 2025 09:21 723 9

Инвестициите в недвижими имоти за първото полугодие на текущата година в Китай възлизат на 751 млрд. USD

Втора година продължава поевтиняването на новите жилища в Китай - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

За 25-ти пореден месец през юли цените на жилищата ново строителство отчитат спад. В 70-те най-големи града на страната цената им е спаднала средно с 2.8% на годишна база, сочат данните на Държавната статистическа служба на Китай. За сравнени, поевтиняването през юни беше 3.2% спрямо юни 2024 г.

В Пекин спадът в сегмента е 3.6% на годишна база, а в Гyaнджoy - 4,6%, в Шънджън - 2,2%. Впечатление прави, че за разглеждания период в Шанхай, който е най-големия град в Китай, стойността на квадратен метър жилищна площ при новото строителство отчита ръст от 6.1%.

Инвестициите в недвижими имоти за първото полугодие на текущата година в Китай възлизат на 751 млрд. USD. Преобладаващата част са в жилищния сегмент.

В края на 2024 г. китайското правителство приложи редица мерки за ограничаване обезценяването на имотите. Прие пакет от мерки, целящи стимулиране на инвестициите, по-бързото обновяване на стари градски райони, увеличаване на предлагането на достъпни жилища и не на последно място финансова подкрепа за предприемачите.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Китай
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    2 4 Отговор
    Китайците мислят как да изнесат в чужбина тези нови жилища. В Индия например

    Коментиран от #5

    09:25 01.09.2025

  • 2 Гост

    2 1 Отговор
    Там панират кучито,опасно е5

    09:36 01.09.2025

  • 3 Отец Чапаев

    1 3 Отговор
    Скоро и у БГ ще поефтинеят новите жилища, от 3000лв кв ще станат 2000еу кв

    Коментиран от #6

    10:02 01.09.2025

  • 4 Аз Кочо

    5 0 Отговор
    Как така поевтиняване!!!!???? Та жилищата никога не поевтиняват! Всичко поскъпва храни, заплати стоки и услуги. Поне така е в България.
    Въпросът не е дали ще поевтинеят/сринат в България а кога.

    Коментиран от #7

    10:12 01.09.2025

  • 5 Тръпчо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Как как да ги изнесат? Грабват ги на гръб и ги изнасят. Първо ще свалят радиаторите да не им тежат.

    10:13 01.09.2025

  • 6 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Чапаев":

    Не е така щоту в сащ например строителите свалиха 20 + процента да върви и пак не върви като хората, хахаха. А брокерите вече си намериха друга работа- ниско квалифицирана

    10:15 01.09.2025

  • 7 Кочо наемателя 1

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Аз Кочо":

    Те някога бяха евтини. Ама понеже сте големите експерти (плямпячи), пропуснахте последния влак вече...

    Коментиран от #8

    10:17 01.09.2025

  • 8 Вуе инвеститурът

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кочо наемателя 1":

    Някога заплатите бях ниски, цените в магазините също. Сега те са нагоре а цените на имотите надолу. Ще почакам да си купя на промоция, а ти мисли за кредито следващите 30г.

    10:22 01.09.2025

  • 9 Аз Кочо

    2 0 Отговор
    В Андерлехт е по евтино от Пловдив!
    Но стандарта в бг не може да се сравнява ас тамошния тук получаваме по 6000-7000 евро минимални заплати, хахаха

    10:28 01.09.2025