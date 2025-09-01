Втора година продължава поевтиняването на новите жилища в Китай

За 25-ти пореден месец през юли цените на жилищата ново строителство отчитат спад. В 70-те най-големи града на страната цената им е спаднала средно с 2.8% на годишна база, сочат данните на Държавната статистическа служба на Китай. За сравнени, поевтиняването през юни беше 3.2% спрямо юни 2024 г.

В Пекин спадът в сегмента е 3.6% на годишна база, а в Гyaнджoy - 4,6%, в Шънджън - 2,2%. Впечатление прави, че за разглеждания период в Шанхай, който е най-големия град в Китай, стойността на квадратен метър жилищна площ при новото строителство отчита ръст от 6.1%.

Инвестициите в недвижими имоти за първото полугодие на текущата година в Китай възлизат на 751 млрд. USD. Преобладаващата част са в жилищния сегмент.

В края на 2024 г. китайското правителство приложи редица мерки за ограничаване обезценяването на имотите. Прие пакет от мерки, целящи стимулиране на инвестициите, по-бързото обновяване на стари градски райони, увеличаване на предлагането на достъпни жилища и не на последно място финансова подкрепа за предприемачите.

