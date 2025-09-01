Втора година продължава поевтиняването на новите жилища в Китай

За 25-ти пореден месец през юли цените на жилищата ново строителство отчитат спад. В 70-те най-големи града на страната цената им е спаднала средно с 2.8% на годишна база, сочат данните на Държавната статистическа служба на Китай. За сравнени, поевтиняването през юни беше 3.2% спрямо юни 2024 г.
В Пекин спадът в сегмента е 3.6% на годишна база, а в Гyaнджoy - 4,6%, в Шънджън - 2,2%. Впечатление прави, че за разглеждания период в Шанхай, който е най-големия град в Китай, стойността на квадратен метър жилищна площ при новото строителство отчита ръст от 6.1%.
Инвестициите в недвижими имоти за първото полугодие на текущата година в Китай възлизат на 751 млрд. USD. Преобладаващата част са в жилищния сегмент.
В края на 2024 г. китайското правителство приложи редица мерки за ограничаване обезценяването на имотите. Прие пакет от мерки, целящи стимулиране на инвестициите, по-бързото обновяване на стари градски райони, увеличаване на предлагането на достъпни жилища и не на последно място финансова подкрепа за предприемачите.
1 си дзън
Коментиран от #5
09:25 01.09.2025
2 Гост
09:36 01.09.2025
3 Отец Чапаев
Коментиран от #6
10:02 01.09.2025
4 Аз Кочо
Въпросът не е дали ще поевтинеят/сринат в България а кога.
Коментиран от #7
10:12 01.09.2025
5 Тръпчо
До коментар #1 от "си дзън":Как как да ги изнесат? Грабват ги на гръб и ги изнасят. Първо ще свалят радиаторите да не им тежат.
10:13 01.09.2025
6 Гост
До коментар #3 от "Отец Чапаев":Не е така щоту в сащ например строителите свалиха 20 + процента да върви и пак не върви като хората, хахаха. А брокерите вече си намериха друга работа- ниско квалифицирана
10:15 01.09.2025
7 Кочо наемателя 1
До коментар #4 от "Аз Кочо":Те някога бяха евтини. Ама понеже сте големите експерти (плямпячи), пропуснахте последния влак вече...
Коментиран от #8
10:17 01.09.2025
8 Вуе инвеститурът
До коментар #7 от "Кочо наемателя 1":Някога заплатите бях ниски, цените в магазините също. Сега те са нагоре а цените на имотите надолу. Ще почакам да си купя на промоция, а ти мисли за кредито следващите 30г.
10:22 01.09.2025
9 Аз Кочо
Но стандарта в бг не може да се сравнява ас тамошния тук получаваме по 6000-7000 евро минимални заплати, хахаха
10:28 01.09.2025