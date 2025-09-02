Най-скъпата къща е с цена 300 милиона долара (СНИМКИ)

Цените на имотите растат, а на луксозните – достигат невиждани до момента върхове. Най-скъпата къща, която се продава към момента в САЩ, е с внушителната цена 300 млн. USD. Разгънатата ѝ застроена площ е 2500 кв.м и разполага със земя от 30 хектара.

Новият собственик на имота в престижния американски зимен курорт Аспен, ще разполага с 18 спални, 20 бани, 45 паркоместа.

Имотът Little Lake Lodge е построен през 1994 г. Собственост е на Стюард и Линда Резник, които притежават частната компания The Wonderful Company с оборот от 6 млрд. USD.

Трите най-важни фактора за имот са локация, локация и пак локация. Little Lake Lodge е идеалния пример за това – намира се на 1.6 км. от центъра на Аспен, разполага с кристално чисто езеро с площ 2.4 хектара, заобиколено от дива флора. Парцелът е с разработена система от пътеки, което прави имота перфектен за туризъм, ски бягане и колоездене.

