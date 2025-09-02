Най-скъпата къща е с цена 300 милиона долара (СНИМКИ)

Цените на имотите растат, а на луксозните – достигат невиждани до момента върхове. Най-скъпата къща, която се продава към момента в САЩ, е с внушителната цена 300 млн. USD. Разгънатата ѝ застроена площ е 2500 кв.м и разполага със земя от 30 хектара.
Новият собственик на имота в престижния американски зимен курорт Аспен, ще разполага с 18 спални, 20 бани, 45 паркоместа.
Имотът Little Lake Lodge е построен през 1994 г. Собственост е на Стюард и Линда Резник, които притежават частната компания The Wonderful Company с оборот от 6 млрд. USD.
Трите най-важни фактора за имот са локация, локация и пак локация. Little Lake Lodge е идеалния пример за това – намира се на 1.6 км. от центъра на Аспен, разполага с кристално чисто езеро с площ 2.4 хектара, заобиколено от дива флора. Парцелът е с разработена система от пътеки, което прави имота перфектен за туризъм, ски бягане и колоездене.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Бай
Колко нещо струвало се разбира когато някой плати исканата за него цена.
Останалото са мечтииииии....
Коментиран от #4
13:17 02.09.2025
2 Хаха,
13:20 02.09.2025
3 бою циганина
13:27 02.09.2025
4 Боко
До коментар #1 от "бай Бай":Много ефтино ми се вижда
13:28 02.09.2025
5 бандит методиев борисов-яшаров
13:43 02.09.2025
6 За тая къща !
Могат да се дадат и 500 милиона !
Там Парите спират да имат Значение !
След като си решил !
Да купиш !
Точно този !
Боклук !
13:56 02.09.2025