Най-скъпата къща е с цена 300 милиона долара (СНИМКИ)

Най-скъпата къща е с цена 300 милиона долара (СНИМКИ)

2 Септември, 2025 13:15 902 6

  • сащ-
  • къща-
  • лукс-
  • цена-
  • аспен

Намира се в престижния американски зимен курорт Аспен

Най-скъпата къща е с цена 300 милиона долара (СНИМКИ) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цените на имотите растат, а на луксозните – достигат невиждани до момента върхове. Най-скъпата къща, която се продава към момента в САЩ, е с внушителната цена 300 млн. USD. Разгънатата ѝ застроена площ е 2500 кв.м и разполага със земя от 30 хектара.

Новият собственик на имота в престижния американски зимен курорт Аспен, ще разполага с 18 спални, 20 бани, 45 паркоместа.

Имотът Little Lake Lodge е построен през 1994 г. Собственост е на Стюард и Линда Резник, които притежават частната компания The Wonderful Company с оборот от 6 млрд. USD.

Трите най-важни фактора за имот са локация, локация и пак локация. Little Lake Lodge е идеалния пример за това – намира се на 1.6 км. от центъра на Аспен, разполага с кристално чисто езеро с площ 2.4 хектара, заобиколено от дива флора. Парцелът е с разработена система от пътеки, което прави имота перфектен за туризъм, ски бягане и колоездене.

Най-скъпата къща е с цена 300 милиона долара (СНИМКИ)

Най-скъпата къща е с цена 300 милиона долара (СНИМКИ)

Най-скъпата къща е с цена 300 милиона долара (СНИМКИ)

Най-скъпата къща е с цена 300 милиона долара (СНИМКИ)

Най-скъпата къща е с цена 300 милиона долара (СНИМКИ)

Най-скъпата къща е с цена 300 милиона долара (СНИМКИ)

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    8 0 Отговор
    Нещо много сте се объркали.
    Колко нещо струвало се разбира когато някой плати исканата за него цена.
    Останалото са мечтииииии....

    Коментиран от #4

    13:17 02.09.2025

  • 2 Хаха,

    7 0 Отговор
    пари за семки ,за Буци/Буда и Шиши

    13:20 02.09.2025

  • 3 бою циганина

    3 0 Отговор
    джобни, аз съм милиардер

    13:27 02.09.2025

  • 4 Боко

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "бай Бай":

    Много ефтино ми се вижда

    13:28 02.09.2025

  • 5 бандит методиев борисов-яшаров

    1 0 Отговор
    само от хемус ще купя квартал с такива къщички

    13:43 02.09.2025

  • 6 За тая къща !

    1 0 Отговор
    За тая къща !

    Могат да се дадат и 500 милиона !

    Там Парите спират да имат Значение !

    След като си решил !

    Да купиш !

    Точно този !

    Боклук !

    13:56 02.09.2025