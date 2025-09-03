Появяват нови форми на "зарибяване" на клиенти в имотния бранш

"Имотните измами спрямо началото на прехода в България намаляват, но се появяват нови форми на "зарибяване" на клиенти. Това става чрез рекламни трикове с изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват, целта е след това на клиентите да се предложи каквото има на пазара, а не това, от което те се нуждаят", обяснява Александър Бочев, председател на Управителния съвет на Националното сдружение "Недвижими имоти“ (НСНИ), цитиран от БТА.

Некоректните обяви, особено в сферата на наемите, са изключително много, коментира Бочев, като допълни, че те са нараснали лавинообразно през последните години. Проблемът се среща най-често при ниските ценови равнища на обявите за наеми от около 500 - 600 EUR на месец.

Председателят на НСНИ отбеляза, че поради липсата на задължителен регистър на агентите и брокерите на недвижими имоти единственият начин да разберем нещо повече за агенцията, от чиито услуги ще се възползваме, са препоръки от познати и роднини или чрез отзивите за агенцията в интернет. Ако видите нелогично добра цена за наем или за покупка на имот, не е лошо да проверите и останалите обяви, публикувани от съответната агенция. Ако се окаже, че тя публикува обяви с цени доста по-ниски от другите, очевидно има нещо нередно, коментира Бочев.

Според него основните притеснения на българите при покупка или продажба на имоти са аналогични на тези при покупка на която и да е скъпоструваща стока - дали ще получат това, за което дават парите си, дали ще е с нужното качество и именно това, от което са имали нужда. Купувачите на имоти основно се притесняват от съпътстващата сделката документация, качеството на проверката за тежести на имота, допълни Бочев и изтъкна, че спрямо деветдесетте години в България имотните измами вече намаляват.

Притеснения имат и продавачите на имотите и те са свързани с това дали ще получат парите си. Бочев отбеляза, че много от сделките са чрез ипотечни заеми, като изтъкна, че не всички продавачи са запознати, че част от парите от кредита се получават след известен период след изповядването на сделката пред нотариус.

Заради подобни притеснения, а и не само, една от основните роли на посредниците при недвижими имоти е да осигуряват спокоен процес на покупко-продажба на един имот, който трябва да е обяснен и на двете страни, коментира председателят на НСНИ.

За наемите, цените и еврозоната

С наближаването на академичната учебна година наемният пазар се активизира, коментира председателят на НСНИ. Той посочи, че тази година спрямо преходната няма значително поскъпване на наемите за разлика от цените на имотите, които ги изпревариха доста повече по ръст. По тази причина очакванията са тази учебна година наемите, например в София, в райони около висшите училища, да са около 500 и 600 EUR за двустайни апартаменти, които са и сред най-търсените от студентите.

Отчита се и засилване на инвестиционния интерес към покупка на по-малки имоти около университетските центрове с цел отдаване под наем, като се търсят едностайни и двустайни апартаменти, докато в по-скъпите райони на столицата - например "Лозенец", "Иван Вазов", "Изгрев", се търсят малко по-големи жилища - с две и три стаи, основно за лични цели.

Председателят на НСНИ отбеляза, че темата за членството на страната в еврозоната, която е във фокуса на внимание на обществото поне от последните няколко години, донякъде допринесе за плавното покачване на цените на жилищата в този период. Движението нагоре на цените на годишна база е в рамките на между 6 и 15 процента, като 2022 г. и 2024 г. са годините са с най-висок скок на цените от над 15 процента. Бочев отчете, че засега през 2025 г. годишният ръст на цените на жилищата е малко по-висок – около 17 - 18 процента, като прогнозира, че той ще се задържи до края на годината. Според него обаче през 2026 г., след приемането ни в еврозоната, както и през 2027 г. пазарът ще се успокои по отношение на ръста на цените до нива от 10 - 12 процента.

Регулацията на бранша

Председателят на НСНИ напомни, че засега има два внесени в парламента законопроекта за регулацията на бранша, но те още не са стигали до разглеждане от ресорната правна комисия. "Имаме уверението, че това ще се случи през септември или октомври с яснотата, че парламентът има доста сериозни задачи пред себе си във връзка с приемането на страната в еврозоната", коментира Бочев. Той напомни, че двата проекта на нормативен акт в по-голямата си част си приличат, а разликата е в това кой трябва да упражнява контрола върху дейността. Нашето предложение е това да бъде браншова камара, както се регулира дейността на строителите, нотариусите, архитектите, оценителите, а другият законопроект предлага това да става чрез държавен орган, като не е уточнено от кое министерство или коя агенция това да се прави, посочи Бочев. Опасенията на НСНИ са свързани с това, че практически няма такъв държавен орган, който би искал да се заеме с подобна регулаторна дейност, защото ще трябва да бъде отделен сериозен ресурс и във връзка с необходимостта от създаването и поддържането на сложен регистър на всички агенции и брокери на недвижими имоти.

