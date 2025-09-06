Двустаен апратамент за първи наемател (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в района на Младежкия хълм в Пловдив. Имотът се тодава за първи път, а месечната рента е 600 EUR.

Алеи възраждане, в близост до Русенския университет. Имотът е с разгъната застроена площ от 76 кв.м и е отличен пример как старото жилище може да се превърне в модерен функционален дом.

