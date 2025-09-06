Новини
Двустаен апратамент за първи наемател (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Двустаен апратамент за първи наемател (ВИДЕО)

6 Септември, 2025 08:05 846 0

Намира се в района на Младежкия хълм в Пловдив

Двустаен апратамент за първи наемател (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в района на Младежкия хълм в Пловдив. Имотът се тодава за първи път, а месечната рента е 600 EUR.

Алеи възраждане, в близост до Русенския университет. Имотът е с разгъната застроена площ от 76 кв.м и е отличен пример как старото жилище може да се превърне в модерен функционален дом.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
