Митничари задържаха на МП "Калотина" над 44 000 опаковки недекларирани хранителни добавки и гелове

Митнически служители от Териториална дирекция Митница София предотвратиха опит за контрабанда на голямо количество недекларирани хранителни добавки и гелове през Митнически пункт "Калотина".

При рутинен рентгенов контрол на трасе „Входящи товарни автомобили“ на Митнически пункт "Калотина" е сканиран товарен автомобил, пътуващ по документи от Хърватска за България. В процес на сканиране са набелязани съмнителни зони, а впоследствие, при извършената физическа проверка, митническите служители установяват разминаване между декларираните като козметични продукти артикули и реално превозваните стоки.

След пълен опис и преброяване, продължило няколко дни, митническите инспектори установяват общо 44 685 опаковки недекларирани хранителни добавки (под формата на капсули и капки) и различни видове гелове. Сред задържаните артикули преобладават продукти с търговски наименования, подсказващи предназначението им за контрол на апетита и теглото, добавки, претендиращи да подобряват общия тонус, зрението и работата на сърдечно-съдовата система, както и гелове за ставни и мускулни болки, подпомагащи възстановяването след натоварване.

Задържаните стоки, които не са били отразени в представените пред митническите органи документи, са задържани и за контрабандата е съставен акт за установяване на административно нарушение. Предстои лабораторен анализ на откритите хранителни добавки и гелове, както и оценка дали са регистрирани за легална употреба у нас.

Подобни хранителни добавки и гелове често се реализират онлайн и се рекламират като обещават бързи и дълготрайни ефекти. В същото време не винаги потребителите разполагат с достатъчно информация за съдържанието им, а практиката показва, че често пъти при подобни продукти се констатират и разминавания между обявения състав и реално вложените съставки.