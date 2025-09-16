Новини
Крими »
Митничари задържаха на МП "Калотина" над 44 000 опаковки недекларирани хранителни добавки и гелове

Митничари задържаха на МП "Калотина" над 44 000 опаковки недекларирани хранителни добавки и гелове

16 Септември, 2025 16:13 495 3

  • тдмс-
  • мп калотина-
  • хранителни добавки

Задържаните стоки, които не са били отразени в представените пред митническите органи документи, са задържани и за контрабандата е съставен акт

Митничари задържаха на МП "Калотина" над 44 000 опаковки недекларирани хранителни добавки и гелове - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митнически служители от Териториална дирекция Митница София предотвратиха опит за контрабанда на голямо количество недекларирани хранителни добавки и гелове през Митнически пункт "Калотина".

При рутинен рентгенов контрол на трасе „Входящи товарни автомобили“ на Митнически пункт "Калотина" е сканиран товарен автомобил, пътуващ по документи от Хърватска за България. В процес на сканиране са набелязани съмнителни зони, а впоследствие, при извършената физическа проверка, митническите служители установяват разминаване между декларираните като козметични продукти артикули и реално превозваните стоки.

След пълен опис и преброяване, продължило няколко дни, митническите инспектори установяват общо 44 685 опаковки недекларирани хранителни добавки (под формата на капсули и капки) и различни видове гелове. Сред задържаните артикули преобладават продукти с търговски наименования, подсказващи предназначението им за контрол на апетита и теглото, добавки, претендиращи да подобряват общия тонус, зрението и работата на сърдечно-съдовата система, както и гелове за ставни и мускулни болки, подпомагащи възстановяването след натоварване.

Задържаните стоки, които не са били отразени в представените пред митническите органи документи, са задържани и за контрабандата е съставен акт за установяване на административно нарушение. Предстои лабораторен анализ на откритите хранителни добавки и гелове, както и оценка дали са регистрирани за легална употреба у нас.

Подобни хранителни добавки и гелове често се реализират онлайн и се рекламират като обещават бързи и дълготрайни ефекти. В същото време не винаги потребителите разполагат с достатъчно информация за съдържанието им, а практиката показва, че често пъти при подобни продукти се констатират и разминавания между обявения състав и реално вложените съставки.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добавките са

    4 0 Отговор
    всъщност помагала за правене на секс, а геловете всъщност са лубриканти, нали?

    16:16 16.09.2025

  • 2 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Геловете също са хранителни добавки взимани от колоездачите по време на състезание или тренировка.

    16:25 16.09.2025

  • 3 Страната на npaceтата 🐷🐷

    1 0 Отговор
    В същото време пропуснаха стотици ТИР-ове с контрабандни стори, цигари без бандерол и наркотици на Таки и Шиши ...

    16:31 16.09.2025