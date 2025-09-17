Новини
Крими »
След стрелбата с газов пистолет в хасковско училище: Има и втори задържан

17 Септември, 2025 09:36 416 11

Майката на ученика е дошла в училището да иска оръжието, с мотив, че пистолетът е много скъп, обясни директорката на спортното училище Силвия Тенчева

След стрелбата с газов пистолет в хасковско училище: Има и втори задържан - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има втори задържан - мъж на 41 години, след изстрела с газов пистолет, произведен от деветокласник в Спортното училище „Стефан Караджа“ на 16 септември в Хасково. Това съобщи директорът на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) старши комисар Мирослав Христов, предават от БТА. Арестът на мъжа е заради това, че той е предоставил оръжието на непълнолетния.

Пистолетът е законно притежаван от 57-годишния баща на втория задържан по случая, уточни Мирослав Христов. Той поясни, че за притежание на газово оръжие режимът е уведомителен. От вчера в ареста, до 24 часа, все още е и арестуваният 16-годишен младеж, който е стрелял през прозорец на класната стая в голямото междучасие. За действията си той обяснил пред полицията, че са с цел да покаже на останалите от училището, че има пистолет, каза още директорът на Областната дирекция на МВР.

След като пистолетът ме у взет от охраната на училището, младежът е освободен, каза директорът на спортното училище Силвия Тенчева. Тя е подала сигнал на телефон 112 в ранния следобед, след като майката на момчето е дошла в училището да иска оръжието, с мотив, че пистолетът е много скъп.

Административният ръководител на районната прокуратура в Хасково Румен Сираков каза, че досъдебното производство срещу 16-годишното момче е образувано за хулиганство. Предвиденото по закон наказание за деянието му е до две годи лишаване от свобода или пробация и обществено порицание, допълни заместник-районният прокурор на Хасково Зорница Проданова.

Директорът на Спортното училище Силвия Тенчева обясни, че в училището нямат практика за обиск на учениците при влизане, но след случая се обмисля въвеждане на проверка с метал детектор.

Предстои да се определи наказанието за ученика. Спортното училище днес работи в редовен режим, допълни директорът.


Хасково / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 1488

    2 1 Отговор
    а докато се занимавате с деца играещи си детски играчки кьдето не трябвало, да ви питам ко стана с прокуроския син с 50 кг трева и отде му било разрешено да сьбере толкоз

    Коментиран от #7

    09:38 17.09.2025

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    "За действията си той обяснил пред полицията, че са с цел да покаже на останалите от училището, че има пистолет, каза още директорът на Областната дирекция на МВР."
    От МВР да бяха казали, че е дал сигнал на Ушевия си баща, че си е забравил пищака. Можеше и да мине.

    09:40 17.09.2025

  • 3 И пак

    0 0 Отговор
    циганска работа! Освен ножове започнаха да носят о огнестрелно оръжие. Щом ги търпим...

    09:42 17.09.2025

  • 4 Поредния

    0 0 Отговор
    Идеал за подражание!!! 👏🏻👏🏻👏🏻 Браво за регреса!!! Честито на всички губещи!!!

    09:43 17.09.2025

  • 5 селяк

    0 0 Отговор
    Некога Тошето Колев вика " Коги ще ги стигнеме Хамериканците" Ето :Д стигаме ги ама не където трябва

    09:44 17.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    каквото му е станало, да седнеш на него.

    09:46 17.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.