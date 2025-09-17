Ученикът стрелец в Хасково: Купих пистолета за 150 лева, взех го в училище, за да се похваля

Втори задържан за стрелбата в Спортното училище в Хасково. След ученика, който стреля с газов пистолет през прозореца на класната стая, в ареста е и мъжът, предоставил оръжието на деветокласника.
16-годишният футболист, който стреля в Спортното училище, днес ще бъде обвинен в хулиганство. Предвиденото от закона наказание е пробация или обществено порицание.
„Установено е, че е възпроизвел изстрел в голямото междучасие, през прозореца на една от класните стаи, в които се е намирал той. Вътре в класната стая е имало и други негови съученици. Няма пострадали лица от инцидента“, каза районният прокурор на Хасково, Румен Сираков.
Задържан е и 41-годишен мъж, който е предоставил оръжието на детето.
„Безспорно е установено, че това пълнолетно лице е взело оръжието без знанието на своя баща, на чието име законно е регистриран газовият пистолет в РУ-Хасково и го е предоставил на непълнолетния“, каза ком. Мирослав Христов – директорът на ОДМВР-Хасково.
„Има нарушени разпоредби на закона за оръжията, боеприпасите и взривните вещества и пиротехническите изделия“, обясни наблюдаващият прокурор Зорница Проданова.
Пред разследващите 16-годишният футболист казал, че купил пистолета за 150 лева, взел го в училище, за да се похвали, затова и стрелял. След случая в учебното заведение обмислят затягане на контрола.
„Ще изисквам от нашата охранителна фирма, която е надеждна металодетектори и, ако се наложи, ще направим тази мярка“, каза директорката Силвия Тенчева.
Това е първото провинение на ученика. Предстои на педагогически съвет да се вземе решение дали той да бъде изключен от училището.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С джобните
22:02 17.09.2025
2 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #7
22:04 17.09.2025
3 Йеронимус БОШ
22:08 17.09.2025
4 Бойче
22:09 17.09.2025
5 Сталин
22:13 17.09.2025
6 име
22:14 17.09.2025
7 име
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":Що, бе, има и алтернативи. Сега, с развитието на дроновете, се замислям дали да си взема един да тормозя индианците на село.
22:16 17.09.2025
9 Хорейшо
Коментиран от #12
22:59 17.09.2025
10 Минчо Празников
Кога малолетните ще започнат да си носят отговорността?
Коментиран от #15
22:59 17.09.2025
12 Минчо Празников
До коментар #9 от "Хорейшо":Мда, ся като го преместят в друго даскало ще гръмне някой да види какво ще стане...
Ми детско любопитство ко толкова.
23:00 17.09.2025
14 гдфгфдг
23:03 17.09.2025
15 Хорейшо
До коментар #10 от "Минчо Празников":Имаше навремето, такива училища - ТВУ - техникум за вътрешна украса. Ей такива шматароци... там ги местеха.
23:05 17.09.2025
17 Никой
23:06 17.09.2025
18 То да ти писне от глупости ей
23:23 17.09.2025
19 Сатана Z
Според изданието, в Турция и България нивото на бедност сред населението е над 30%, в Румъния — 27,9%.
Украйна не е представена в класацията, но сега нивото на бедност сред населението, според Световната банка, е 37%.
23:32 17.09.2025
20 Няма такъвкретен
Това да не са семките дето ги лющи в час да го купи за 150?
Бой до посиняване и работа в каменна кариера до края на жалките си дни.
23:32 17.09.2025