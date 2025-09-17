Новини
България »
Ученикът стрелец в Хасково: Купих пистолета за 150 лева, взех го в училище, за да се похваля

17 Септември, 2025 22:00 893 20

  • стрелба-
  • училище-
  • хасково

Установено е, че е възпроизвел изстрел в голямото междучасие, през прозореца на една от класните стаи, в които се е намирал той. Вътре в класната стая е имало и други негови съученици.

Ученикът стрелец в Хасково: Купих пистолета за 150 лева, взех го в училище, за да се похваля - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Втори задържан за стрелбата в Спортното училище в Хасково. След ученика, който стреля с газов пистолет през прозореца на класната стая, в ареста е и мъжът, предоставил оръжието на деветокласника.

16-годишният футболист, който стреля в Спортното училище, днес ще бъде обвинен в хулиганство. Предвиденото от закона наказание е пробация или обществено порицание.

„Установено е, че е възпроизвел изстрел в голямото междучасие, през прозореца на една от класните стаи, в които се е намирал той. Вътре в класната стая е имало и други негови съученици. Няма пострадали лица от инцидента“, каза районният прокурор на Хасково, Румен Сираков.

Задържан е и 41-годишен мъж, който е предоставил оръжието на детето.

„Безспорно е установено, че това пълнолетно лице е взело оръжието без знанието на своя баща, на чието име законно е регистриран газовият пистолет в РУ-Хасково и го е предоставил на непълнолетния“, каза ком. Мирослав Христов – директорът на ОДМВР-Хасково.

„Има нарушени разпоредби на закона за оръжията, боеприпасите и взривните вещества и пиротехническите изделия“, обясни наблюдаващият прокурор Зорница Проданова.

Пред разследващите 16-годишният футболист казал, че купил пистолета за 150 лева, взел го в училище, за да се похвали, затова и стрелял. След случая в учебното заведение обмислят затягане на контрола.

„Ще изисквам от нашата охранителна фирма, която е надеждна металодетектори и, ако се наложи, ще направим тази мярка“, каза директорката Силвия Тенчева.

Това е първото провинение на ученика. Предстои на педагогически съвет да се вземе решение дали той да бъде изключен от училището.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С джобните

    5 0 Отговор
    за деня си купил пищов !

    22:02 17.09.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    Не не трябваше да е газов. А и трябваше в НС да се похвалиш. Нищо, де, млад си, има време. А и технологията напредва и ще можеш да вкараш патлака, без да го хване детектор.😎

    Коментиран от #7

    22:04 17.09.2025

  • 3 Йеронимус БОШ

    9 1 Отговор
    Ще пишете ли и за ПИЩОФА , който беше на шкафчето на Вожда ? Дале гърмял с него , по Мата Хари ли ? Какво пази с него - кюлчета , пачки , туловището си ?

    22:08 17.09.2025

  • 4 Бойче

    6 0 Отговор
    На Баци червенотиквеничето 🫢

    22:09 17.09.2025

  • 5 Сталин

    10 1 Отговор
    Абе оставете детето на мира,такива герои трябват на тая държава ,като му дойде времето да се стреля по Тикви и Прасета

    22:13 17.09.2025

  • 6 име

    7 1 Отговор
    Много важно, началото на 90те и ние си купувахме газови пистолетихи стреляхме по индианците. Даже имаше хора, които можеха да преправят газов макаров на боен. Съжалявам че не си запазих един. Ако народа има оръжие, крадците в парламента и общините ще им тясно около врата.

    22:14 17.09.2025

  • 7 име

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    Що, бе, има и алтернативи. Сега, с развитието на дроновете, се замислям дали да си взема един да тормозя индианците на село.

    22:16 17.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хорейшо

    3 0 Отговор
    Взел го да се похвали... гръмнал, да види работи ли.

    Коментиран от #12

    22:59 17.09.2025

  • 10 Минчо Празников

    2 0 Отговор
    Абе да попитам "Преместване в друго училище" какво наказание е?
    Кога малолетните ще започнат да си носят отговорността?

    Коментиран от #15

    22:59 17.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Минчо Празников

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хорейшо":

    Мда, ся като го преместят в друго даскало ще гръмне някой да види какво ще стане...
    Ми детско любопитство ко толкова.

    23:00 17.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 гдфгфдг

    1 0 Отговор
    ЗАПРЯНОВ СТАРЧЕТО УБИТ НА МЯСТО

    23:03 17.09.2025

  • 15 Хорейшо

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Минчо Празников":

    Имаше навремето, такива училища - ТВУ - техникум за вътрешна украса. Ей такива шматароци... там ги местеха.

    23:05 17.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Никой

    0 0 Отговор
    Не може да има директна спортна гимназия.

    23:06 17.09.2025

  • 18 То да ти писне от глупости ей

    1 0 Отговор
    Никакви сериозни правни последствия не може да има и е пълна олигофрения задържането на хората. Последствията относно този случай може да бъдат единствено конфискация на оръжието и някаква административна глоба .

    23:23 17.09.2025

  • 19 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Турция, България и Румъния са най-бедните страни в Европа, — Евростат

    Според изданието, в Турция и България нивото на бедност сред населението е над 30%, в Румъния — 27,9%.

    Украйна не е представена в класацията, но сега нивото на бедност сред населението, според Световната банка, е 37%.

    23:32 17.09.2025

  • 20 Няма такъвкретен

    0 0 Отговор
    купил го за 150 да се похвали.
    Това да не са семките дето ги лющи в час да го купи за 150?
    Бой до посиняване и работа в каменна кариера до края на жалките си дни.

    23:32 17.09.2025

Новини по градове:
