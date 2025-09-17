Ученикът стрелец в Хасково: Купих пистолета за 150 лева, взех го в училище, за да се похваля

Втори задържан за стрелбата в Спортното училище в Хасково. След ученика, който стреля с газов пистолет през прозореца на класната стая, в ареста е и мъжът, предоставил оръжието на деветокласника.

16-годишният футболист, който стреля в Спортното училище, днес ще бъде обвинен в хулиганство. Предвиденото от закона наказание е пробация или обществено порицание.

„Установено е, че е възпроизвел изстрел в голямото междучасие, през прозореца на една от класните стаи, в които се е намирал той. Вътре в класната стая е имало и други негови съученици. Няма пострадали лица от инцидента“, каза районният прокурор на Хасково, Румен Сираков.

Задържан е и 41-годишен мъж, който е предоставил оръжието на детето.

„Безспорно е установено, че това пълнолетно лице е взело оръжието без знанието на своя баща, на чието име законно е регистриран газовият пистолет в РУ-Хасково и го е предоставил на непълнолетния“, каза ком. Мирослав Христов – директорът на ОДМВР-Хасково.

„Има нарушени разпоредби на закона за оръжията, боеприпасите и взривните вещества и пиротехническите изделия“, обясни наблюдаващият прокурор Зорница Проданова.

Пред разследващите 16-годишният футболист казал, че купил пистолета за 150 лева, взел го в училище, за да се похвали, затова и стрелял. След случая в учебното заведение обмислят затягане на контрола.

„Ще изисквам от нашата охранителна фирма, която е надеждна металодетектори и, ако се наложи, ще направим тази мярка“, каза директорката Силвия Тенчева.

Това е първото провинение на ученика. Предстои на педагогически съвет да се вземе решение дали той да бъде изключен от училището.