Двама мъже са в болница след сбиване в Бяла Слатина, съобщиха от полицията.

На 18 септември около 19:35 ч. в Районното управление в Бяла Слатина е получен сигнал от местната болница за приети двама мъже с наранявания след нанесен побой.

Полицията е установила, че пострадалите са влезли в частен двор в града, където възникнал конфликт между тях и двама жители на същия адрес. Словесната разпра е прераснала в сбиване, при което двамата мъже са пострадали и са били откарани за медицинска помощ.

По случая е образувано досъдебно производство, което продължава под надзора на прокуратурата.