Двама мъже са в болница след сбиване в Бяла Слатина

19 Септември, 2025 11:16 688 12

  • сбиване-
  • бяла слатина

Полицията е установила, че пострадалите са влезли в частен двор в града, където възникнал конфликт между тях и двама жители на същия адрес

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама мъже са в болница след сбиване в Бяла Слатина, съобщиха от полицията.

На 18 септември около 19:35 ч. в Районното управление в Бяла Слатина е получен сигнал от местната болница за приети двама мъже с наранявания след нанесен побой.

Полицията е установила, че пострадалите са влезли в частен двор в града, където възникнал конфликт между тях и двама жители на същия адрес. Словесната разпра е прераснала в сбиване, при което двамата мъже са пострадали и са били откарани за медицинска помощ.

По случая е образувано досъдебно производство, което продължава под надзора на прокуратурата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Що за

    2 0 Отговор
    новина ?

    11:18 19.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Аууу

    4 0 Отговор
    Ми това е ежедневие в пустинята

    11:28 19.09.2025

  • 4 Иван Грозни

    9 0 Отговор
    Какво правят в чуждия двор.Собствениците са били милостиви.Сега да са в моргата.Така е когато липсва полиция и съдебна система. Всичко на самотек.Нама вяра в институциите да те защитят.Защитаваш се сам до колкото можеш.

    11:31 19.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Митко

    10 0 Отговор
    Това ако беше в Америка имаш право да ги застреляш, леко са минали команнчите

    11:42 19.09.2025

  • 8 Трол

    3 0 Отговор
    2:0 краен резултат в полза на домакините в мача.

    11:46 19.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    В Бяла Слатина 70% са роми. Индустрията беше нарязана на скрап и народа избяга.

    Коментиран от #12

    11:46 19.09.2025

  • 10 ЕДИН БЪЛГАРИН ПИТА

    5 0 Отговор
    БРАВО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТА !!!! БОЙ ПО НАГЛЕЦИТЕ !!!!!

    11:49 19.09.2025

  • 11 Някой

    5 0 Отговор
    Ако са от по-тъмно зелените не ме интересува, да ги пускат и да продължават. Ако са от по-светло зелените ме интересува този, който е нанесъл първия, удар колко ще лежи в затвора.

    11:50 19.09.2025

  • 12 още ли

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    се казва Бяла Слатина?

    12:04 19.09.2025