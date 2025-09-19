Двама мъже са в болница след сбиване в Бяла Слатина, съобщиха от полицията.
На 18 септември около 19:35 ч. в Районното управление в Бяла Слатина е получен сигнал от местната болница за приети двама мъже с наранявания след нанесен побой.
Полицията е установила, че пострадалите са влезли в частен двор в града, където възникнал конфликт между тях и двама жители на същия адрес. Словесната разпра е прераснала в сбиване, при което двамата мъже са пострадали и са били откарани за медицинска помощ.
По случая е образувано досъдебно производство, което продължава под надзора на прокуратурата.
1 Що за
11:18 19.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Аууу
11:28 19.09.2025
4 Иван Грозни
11:31 19.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Митко
11:42 19.09.2025
8 Трол
11:46 19.09.2025
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #12
11:46 19.09.2025
10 ЕДИН БЪЛГАРИН ПИТА
11:49 19.09.2025
11 Някой
11:50 19.09.2025
12 още ли
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":се казва Бяла Слатина?
12:04 19.09.2025