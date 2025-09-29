Новини
10 490 спални комплекта ментета бяха задържани от митническите служители в София

29 Септември, 2025 11:51 835 8

  • спални комплекти-
  • ментета

След извършен анализ на риска митническите инспектори селектират за физическа проверка стоки, съхранявани в склад в гр. София

10 490 спални комплекта ментета бяха задържани от митническите служители в София - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница София задържаха 10 490 фалшиви спални комплекти с отличителните знаци на световни търговски марки.

След извършен анализ на риска митническите инспектори селектират за физическа проверка стоки, съхранявани в склад в гр. София. В митническите документи проверяваната стока е описана като облекла за спане. В присъствието на управителя на дружеството-получател е свалена митническата пломба на превозното средство, превозващо текстилните изделия. От товарното помещение са разтоварени 285 колета с облекла за спане, като в 92 от тях са установени спални комплекти с надписи и знаци на световно известни търговски марки.

Поради възникнали съмнения за нарушаване на правата на интелектуалната собственост съгласно Регламент 608/2013 на Европейския съюз, спалните комплекти са задържани. Съставен е протокол за извършена митническа проверка, а притежателите на съответните търговски марки са потвърдили, че стоките са щамповани с привлекателните изображения в нарушение на притежаваните от тях права.


България
Оценка 1 от 2 гласа.
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    0 5 Отговор
    Гостите от Сектор Газа, ще го карат без спални комплекта значи.

    11:53 29.09.2025

  • 2 Версачи

    1 0 Отговор
    Армани нали гушна букета? Какъв е проблемът?

    11:55 29.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ами

    1 0 Отговор
    Дрогата къде е???

    Коментиран от #7

    12:27 29.09.2025

  • 7 така де

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Ами, тя си пътува както обикновено, без да я закачаме.

    12:35 29.09.2025

  • 8 Има ли нарушена интелектуална собственос

    1 0 Отговор
    т на тоалетна хартия за след голяма нужда ? Че много дращи по някой път.

    12:40 29.09.2025