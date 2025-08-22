Новини
Митничари откриха ментета и сексуални стимуланти

Митничари откриха ментета и сексуални стимуланти

22 Август, 2025 11:17 674 3

Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС

Митничари откриха ментета и сексуални стимуланти - 1
Снимка: Агенция Митници
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Митническите служители от Териториална дирекция Митница Русе и гранични полицаи от ГД „Гранична полиция“ задържаха 7287 текстилни изделия, 160 парфюма, 80 чифта спортни обувки поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, както и нелегално пренасяни 10 800 сашета сексуални стимуланти. Стоките са открити при проверки на два автобуса близо до границата на България с Румъния.

При един от случаите на 15.08.2025 г. на път I-5 в района на град Бяла посока Румъния е спрян за проверка автобус с турска регистрация. В автобуса пътували четирима пътници от Турция през България за Румъния. Превозното средство е насочено от служителите на ГД „Гранична полиция“ до халето за щателна митническа проверка на ТД Митница Русе. Водачът –турски гражданин, декларира, че пренася чували, чанти и кашони с текстилни изделия.

В хода на контролните действия митническите инспектори откриват 6287 мъжки панталона, спортни мъжки, дамски и детски екипа и долнища, брандирани със словни и фигуративни изображения на световноизвестни търговски марки, както и 500 тениски с логата на национални и клубни футболни отбора. Открити са още 160 парфюма и 80 чифта спортни обувки също с обозначения на известни марки. В придружавания багаж на шофьора са открити и 10 800 сашета сексуални стимуланти.

Няколко дни по-късно на 19.08.2025 г. на главен път Русе –Силистра при напускане на територията на страната посока Румъния мобилен екип на ТД Митница Русе спира друг автобус с турска регистрация, управляван от турски гражданин. В личния багаж на едни от 12 –те пътници са открити 500 спорни долнища и панталони.

Според писмените обяснения на шофьора и пътника стоката е закупена от Турция и я пренасят за Румъния, но нямат документи за въвеждането ѝ на територията на Европейския съюз. Стоките са задържани, а на нарушителите са съставени актове по Закона за митниците.

Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България като пълноправен член на Шенгенското пространство.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 лоша

    2 0 Отговор
    Съдейки по броя на неможачите по форумите, търговията с тези боклуци процъфтява.🤭

    11:22 22.08.2025

  • 2 Ами сега

    1 0 Отговор
    Възрожденците с какво ще се дървят

    Коментиран от #3

    11:45 22.08.2025

  • 3 Хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами сега":

    Aйде, айде сякаш вие понитата дето го поемате няма да страдате, вие сте най потърпевши, че и краставиците скъпиии 😅

    11:58 22.08.2025