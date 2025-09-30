Съдът остави в ареста служителите на ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

Софийски градски съд остави в ареста двамата служители на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", поискали и получили подкупи от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София, съобщи бТВ.
Според съда има опасност Георги Георгиев и Борис Борисов да извършат ново престъпление.
В съдебната зала един от задържаните служители обясни, че тримата шофьори са направили няколко нарушения, а ДАИ-джиите са им казали, че "този път ще направят компромис и ще ги пуснат".
Според разказа на служителите на "Автомобилна администрация" шофьорите искали да им дадат подкуп, но те отказали, а после явно в яда си са пуснали сигнал за поискан подкуп, което не било вярно.
Двамата инспектори от ДАИ бяха задържани за 72 часа, а прокуратурата поиска постоянна мярка за задържане на двамата мъже.
На този фон - вече тече и проверка в „Автомобилната администрация“ за това има ли и други случаи на корупция. Заради скандала премиерът Росен Желязков поиска създаване на ново контролно звено на пътя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #9
18:42 30.09.2025
2 Гост
Коментиран от #15
18:44 30.09.2025
3 1488
Коментиран от #21
18:45 30.09.2025
4 Бай чекмежан
Коментиран от #8
18:45 30.09.2025
5 Гост
18:47 30.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сталин
18:48 30.09.2025
8 Сталин
До коментар #4 от "Бай чекмежан":След като се арестуваха тези корумпета ,вече няма корупция в България
18:49 30.09.2025
9 Сталин
До коментар #1 от "честен ционист":Това са имена пароли на племето с малките шапки
18:50 30.09.2025
10 Гост
18:52 30.09.2025
11 Бащата на някаква Саяна
18:53 30.09.2025
12 Цвете
18:55 30.09.2025
13 Телиш
18:57 30.09.2025
14 По-тъп от Тиквата
19:01 30.09.2025
15 Коста
До коментар #2 от "Гост":Ако са членове на ПП ДБ са обвинени несправедливо и трябва още 6 млрд за България да се спрат!
19:09 30.09.2025
16 Хайде сега
А децата им ще спрат да ползват телефони по 3000 лв.
Ще им носят банани у затвора .
19:14 30.09.2025
17 Боклуци мръсни
19:15 30.09.2025
18 Сега да има
19:16 30.09.2025
19 Къде е възраждане
19:19 30.09.2025
20 Тези не трябва
19:20 30.09.2025
21 Гарван
До коментар #3 от "1488":След месец ще ги върнат пак!
19:22 30.09.2025
22 Тома
19:24 30.09.2025
23 ГЕРБ
19:25 30.09.2025
24 охо
19:40 30.09.2025
25 Рую
19:42 30.09.2025
26 1111
19:46 30.09.2025
27 Кви са тея чудеса
Сега е ред на тея да ги оправдаят!
Боко по досиетата Панама - чист, като сълза!
Шиши по закона Магнитски - още по-чист!
19:47 30.09.2025