Съдът остави в ареста служителите на ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

Софийски градски съд остави в ареста двамата служители на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", поискали и получили подкупи от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София, съобщи бТВ.

Според съда има опасност Георги Георгиев и Борис Борисов да извършат ново престъпление.

В съдебната зала един от задържаните служители обясни, че тримата шофьори са направили няколко нарушения, а ДАИ-джиите са им казали, че "този път ще направят компромис и ще ги пуснат".

Според разказа на служителите на "Автомобилна администрация" шофьорите искали да им дадат подкуп, но те отказали, а после явно в яда си са пуснали сигнал за поискан подкуп, което не било вярно.

Двамата инспектори от ДАИ бяха задържани за 72 часа, а прокуратурата поиска постоянна мярка за задържане на двамата мъже.

На този фон - вече тече и проверка в „Автомобилната администрация“ за това има ли и други случаи на корупция. Заради скандала премиерът Росен Желязков поиска създаване на ново контролно звено на пътя.