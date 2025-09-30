Новини
Съдът остави в ареста служителите на ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

Съдът остави в ареста служителите на ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

30 Септември, 2025 18:40

В съдебната зала те отрекоха да са извършили престъпление

Съдът остави в ареста служителите на ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Софийски градски съд остави в ареста двамата служители на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", поискали и получили подкупи от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София, съобщи бТВ.

Според съда има опасност Георги Георгиев и Борис Борисов да извършат ново престъпление.

В съдебната зала един от задържаните служители обясни, че тримата шофьори са направили няколко нарушения, а ДАИ-джиите са им казали, че "този път ще направят компромис и ще ги пуснат".

Според разказа на служителите на "Автомобилна администрация" шофьорите искали да им дадат подкуп, но те отказали, а после явно в яда си са пуснали сигнал за поискан подкуп, което не било вярно.

Двамата инспектори от ДАИ бяха задържани за 72 часа, а прокуратурата поиска постоянна мярка за задържане на двамата мъже.

На този фон - вече тече и проверка в „Автомобилната администрация“ за това има ли и други случаи на корупция. Заради скандала премиерът Росен Желязков поиска създаване на ново контролно звено на пътя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    24 3 Отговор
    Георги Георгиев и Борис Борисов се казва всеки втори у ДАИ. Дайте им снимките, като ни спрат на магистралата, да не отбиваме.

    Коментиран от #9

    18:42 30.09.2025

  • 2 Гост

    27 1 Отговор
    Тия бяха двете ЕДИНСТВЕНИ корумпета в света? Нали така беше???? Хахахахахха

    Коментиран от #15

    18:44 30.09.2025

  • 3 1488

    19 0 Отговор
    нал само с уволнение се разминали

    Коментиран от #21

    18:45 30.09.2025

  • 4 Бай чекмежан

    30 0 Отговор
    Малшанс е, че Уйлямса е попаднал на единственните двама корумпирани служители у България

    Коментиран от #8

    18:45 30.09.2025

  • 5 Гост

    29 2 Отговор
    бойко ще ги помилва тия и награди ще им даде. Може и депутати на герп да станат. Отговарят на всички критерии.

    18:47 30.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    32 0 Отговор
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    18:48 30.09.2025

  • 8 Сталин

    25 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай чекмежан":

    След като се арестуваха тези корумпета ,вече няма корупция в България

    18:49 30.09.2025

  • 9 Сталин

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това са имена пароли на племето с малките шапки

    18:50 30.09.2025

  • 10 Гост

    18 0 Отговор
    Да разбирам ли, че корупцията в Бг е изкоренена и вече я няма. Вече няма нито един корумпиран. Излекувахме я тая корупция.

    18:52 30.09.2025

  • 11 Бащата на някаква Саяна

    4 2 Отговор
    Майка ще стане на нея.

    18:53 30.09.2025

  • 12 Цвете

    17 0 Отговор
    НЯМА АЛА БАЛА, ДА ВЛИЗАТ В ЗАТВОРА И ДА СИ " ПОМИСЛЯТ " ,КАТО ИЗЛЯЗАТ, КАКВО ЩЕ РАБОТЯТ????

    18:55 30.09.2025

  • 13 Телиш

    2 7 Отговор
    Саяна, пияна, къде шофираш през ноща? Камион не видя, волан изтърва и хайде в катафалката.

    18:57 30.09.2025

  • 14 По-тъп от Тиквата

    16 2 Отговор
    Абе единия се казвал Борис ли, Бойко Борисов ли ... А бате ви Бойко га краде БМВ-та в Унгария, и лежа у Унгарската Сорбона

    19:01 30.09.2025

  • 15 Коста

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Ако са членове на ПП ДБ са обвинени несправедливо и трябва още 6 млрд за България да се спрат!

    19:09 30.09.2025

  • 16 Хайде сега

    11 0 Отговор
    по 6 годинки у зандана за да послужат за назидание на другите корумпета и тия по моловете да свалят цените на парцалките защото жените на тия ще спрат да идват там.
    А децата им ще спрат да ползват телефони по 3000 лв.
    Ще им носят банани у затвора .

    19:14 30.09.2025

  • 17 Боклуци мръсни

    8 0 Отговор
    ..............

    19:15 30.09.2025

  • 18 Сега да има

    8 0 Отговор
    протести да им дадат по 6 години а не да ги пуснат.

    19:16 30.09.2025

  • 19 Къде е възраждане

    5 1 Отговор
    да отиват пред съда

    19:19 30.09.2025

  • 20 Тези не трябва

    4 0 Отговор
    да се измъкнат.

    19:20 30.09.2025

  • 21 Гарван

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    След месец ще ги върнат пак!

    19:22 30.09.2025

  • 22 Тома

    8 0 Отговор
    Тези момчета въобще не са корумпирани даже са отказали рушфета а като им проверили домовете изкарали над 40 000 евро и хиляди лева.Тези пари им ги оставил дядо Коледа.

    19:24 30.09.2025

  • 23 ГЕРБ

    5 1 Отговор
    Наши хора.

    19:25 30.09.2025

  • 24 охо

    4 0 Отговор
    Радев да им връчи орден, че са отказали подкуп и ги оплюхме безпричинно.

    19:40 30.09.2025

  • 25 Рую

    3 0 Отговор
    ма пуснете ги, те не са направили нищо. могат и още.

    19:42 30.09.2025

  • 26 1111

    3 0 Отговор
    Аве, гугъл преводача го е превел, че карат с 50 евро повече.

    19:46 30.09.2025

  • 27 Кви са тея чудеса

    3 0 Отговор
    И откога даването на подкуп и изнудването са престъпления?? Веселин Марешки навремето замаза.
    Сега е ред на тея да ги оправдаят!
    Боко по досиетата Панама - чист, като сълза!
    Шиши по закона Магнитски - още по-чист!

    19:47 30.09.2025