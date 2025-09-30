Роби Уилямс си качи снимка с Димитър Бербатов

Преди втория си концерт в България, този път пред 40 000 фена на Националния стадион "Васил Левски", Роби Уилямс използвал част от свободното си време, за да поиграе баскетбол в столична зала.

Това стана ясно от кадри, които британецът публикува в личния си профил в Instagram, с които завинаги запамети изявата си у нас.

Роби облякъл екипа на "БУБА Баскетбол" и провел кратка тренировка с Изпълнителния директор на клуба Мануел Марков. Това стана ясно от кадър, който Марков публикува в профила на тима в социалните мрежи. Именно от него се разбира, че Уилямс е подписал топка на клуба преди да излезе на сцената.

"BRITPOP TOUR // SOFIA, BULGARIA // 28th SEPTEMBER 2025", написа към фотосите си Роби Уилямс, като първият от серията беше с футболната ни легенда Димитър Бербатов. Малко преди изявата на Роби у нас, Бербатов побърза да се похвали пред последователите си, че се е срещнал с певеца зад кулисите.

Вторият концерт на Роби Уилямс в България премина с голяма еуфория от страна на феновете, които чакаха повече от десетилетие да го зърнат отново.

Под споделените кадри коментираха и членовете на подгряващата го група The Lottery Winners, които споделиха, че изявата им у нас е била една от най-любимите им до момента. "One of our absolute favourites. Incredible night", написаха те.