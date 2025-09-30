Новини
Роби Уилямс си качи снимка с Димитър Бербатов

30 Септември, 2025 21:59

Това стана ясно от кадри, които британецът публикува в личния си профил в Instagram, с които завинаги запамети изявата си у нас

Роби Уилямс си качи снимка с Димитър Бербатов - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Преди втория си концерт в България, този път пред 40 000 фена на Националния стадион "Васил Левски", Роби Уилямс използвал част от свободното си време, за да поиграе баскетбол в столична зала.

Това стана ясно от кадри, които британецът публикува в личния си профил в Instagram, с които завинаги запамети изявата си у нас.

Роби облякъл екипа на "БУБА Баскетбол" и провел кратка тренировка с Изпълнителния директор на клуба Мануел Марков. Това стана ясно от кадър, който Марков публикува в профила на тима в социалните мрежи. Именно от него се разбира, че Уилямс е подписал топка на клуба преди да излезе на сцената.

"BRITPOP TOUR // SOFIA, BULGARIA // 28th SEPTEMBER 2025", написа към фотосите си Роби Уилямс, като първият от серията беше с футболната ни легенда Димитър Бербатов. Малко преди изявата на Роби у нас, Бербатов побърза да се похвали пред последователите си, че се е срещнал с певеца зад кулисите.

Вторият концерт на Роби Уилямс в България премина с голяма еуфория от страна на феновете, които чакаха повече от десетилетие да го зърнат отново.

Под споделените кадри коментираха и членовете на подгряващата го група The Lottery Winners, които споделиха, че изявата им у нас е била една от най-любимите им до момента. "One of our absolute favourites. Incredible night", написаха те.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Митко перуката

    8 2 Отговор
    И в едно легло бехме, ама снимките са само за възрастни.

    22:05 30.09.2025

  • 2 Дай

    5 1 Отговор
    С другарките от агенцията няма ли да се снима?

    22:08 30.09.2025

  • 3 Коста Доров

    10 1 Отговор
    Объркал се е Роби Уилямс ! Трябваше да се снима с шефа на "Автомобилна администрация" !

    22:09 30.09.2025

  • 4 Голям смях

    7 0 Отговор
    А е можел да се снима със коромпираните даяджий като рекетират камионите му ха ха ха

    22:12 30.09.2025

  • 5 1111

    6 0 Отговор
    А с даЙджиите, кога?

    22:25 30.09.2025

  • 6 Тц, тц, тц!🤔

    2 1 Отговор
    Все си мислех, че ще си качи снимка с атанас атанасов!!

    22:32 30.09.2025

  • 7 123

    2 0 Отговор
    едали сър!

    22:42 30.09.2025

