Двама мародери са задържани с много пари в "Елените"

4 Октомври, 2025 20:15, обновена 4 Октомври, 2025 21:11

Охраняват се всички подстъпи към ваканционното селище

Двама мародери са задържани с много пари в "Елените" - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Полицията е задържала двама мародери в района на плажа на курортен комплекс "Елените".

По информация на БНР в тях са открити големи суми пари, включително много голяма сума в евро. Намерени са и ключове от стаи.

Задържаните са от Свети влас. Те са заподозрени за обири на жилища в района.

Задържаните са криминално проявени.

"В тях бяха намерени 4500 евро – основно купюри по 500 и 200 евро. Банкнотите са сравнително нови. Установихме още голяма връзка с ключове за секретни брави, както куфар с два лаптопа, скъпи парфюми и луксозни дрехи", съобщи директорът на Областната дирекция на МВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов, цитиран от БТА.

По случая е образувано досъдебно производство. "Тепърва ще се извършват процесуално-следствени действия. Ще се установяват следи и произход на вещите", допълни директорът на полицията.

Работата по случая продължава.

Охраняват се всички подстъпи към ваканционно селище "Елените", включително и плажната ивица, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас, цитирани от БТА.

Около постройките в "Елените" все още има много клони и наноси. Претърсва се навсякъде.

По първоначалнни данни жената, която бе открита мъртва в една от вилните сгради е с руски паспорт. Тя е четвъртата жертва при бедствието във ваканционното селище.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи пред журналисти, че в късния следобед екипите са успяли да влязат в най-тежкия район от бедствието. Утре продължават мероприятията по почистването.


Бургас / България
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Оценка 3.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Хан Крум

    41 3 Отговор
    Да се режат ✋✋

    Коментиран от #16

    20:22 04.10.2025

  • 3 Спецназ

    13 3 Отговор
    ИМА СЕКАКВИ ТЪПАЦИ!

    Хотела нависоко, водата над 3-4 метра нема да се вдигне, хотела на 10 отгоре,

    ТЪПАКА се евакуира по без гащи и с заминал и пари и всичко и
    го откарали у Бургас! САМО ТАКА, Баце, ЖИК-ТАК!

    Коментиран от #9

    20:24 04.10.2025

  • 5 Буха ха

    30 0 Отговор
    Ммангасари?

    20:26 04.10.2025

  • 6 Бай Груди Сапа

    31 0 Отговор
    Вероятно са били от почистващата фирма :) ха ха

    20:29 04.10.2025

  • 7 Цензура

    32 1 Отговор
    По старите закони мародерството се наказва със СМЪРТ !!! Oбесете ги.

    20:47 04.10.2025

  • 8 УдоМача

    27 0 Отговор
    Мародерите в много страни, включително наричащи себе си цивилизовани мародерите не се задържат а се отстрелват, както от граждани, така и от полицията - неписан закон!!!

    20:52 04.10.2025

  • 9 С наводненията никога не се знае

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Трябва да се радваш, ако не падне и не те затрупа!

    20:53 04.10.2025

  • 10 гага уzzи

    4 12 Отговор
    от иzpaждане

    20:53 04.10.2025

  • 11 Българин

    8 13 Отговор
    Орки, сър! В Елените по туй време има само руски мигранти, да?

    Коментиран от #15

    20:55 04.10.2025

  • 12 „МНОГО УСПЕШЕН ЛЕТЕН СЕЗОН”

    13 0 Отговор
    ТОВА СИГУРНО СА ОНЕЗИ ДВАМАТА ОТ ДАИ...

    20:56 04.10.2025

  • 13 СЪВЕТ

    11 0 Отговор
    Надупват се отварят бузите и слагат надпис ВХОД СВОБОДЕН

    20:57 04.10.2025

  • 14 Задържаните са криминално проявени

    13 0 Отговор
    от Свети влас
    непознати на полицията
    вероятно пуснати срещу подписка скоро

    21:05 04.10.2025

  • 15 аве бълхарино

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    кво се правиш на замаян
    пълно е с твои братя урк по слънчака и наоколо с хиляди

    Коментиран от #21

    21:07 04.10.2025

  • 16 Дааа

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хан Крум":

    Само това е решението

    21:12 04.10.2025

  • 17 Вужъст

    10 2 Отговор
    А на Царево една сюрия мародери търси някава каса с пари и злато по плажа🙄

    Коментиран от #19

    21:13 04.10.2025

  • 18 Хсха

    13 1 Отговор
    Бре тези украйнци много бедни бе?
    АКДЕ братя българи да се напънем и още да дадем!

    21:16 04.10.2025

  • 19 Последния Софиянец

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "Вужъст":

    Намерили са стотачки на плажа.Явно сейфа е разбит и морето изхвърля парите.Много хора с фенерчета са по плажа.

    21:20 04.10.2025

  • 20 Прокопи

    3 3 Отговор
    Отрежете им ръцете!!!😡

    21:22 04.10.2025

  • 21 Все циганино,

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "аве бълхарино":

    мародерите са твои събратя, има вече инфо за това!

    Коментиран от #22

    21:22 04.10.2025

  • 22 Абе циганино,

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Все циганино,":

    на дезинфектант!

    21:23 04.10.2025

  • 23 пожелание

    6 1 Отговор
    Разстрел на мястото където са хванати , без корумпитани магистрати !!

    21:24 04.10.2025

  • 24 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 1 Отговор
    Събирали са пари за купуване на гласове за ПП-ДБ. 🌈🛴🥳🤣👍

    21:29 04.10.2025

  • 25 Сатана Z

    3 0 Отговор
    И от кога 4500€ станаха "много пари" както се твърди в заглавието ,а в Царево прииждат иманяри отвсякъде за да търсят сейф със 100 000 кеш!

    Коментиран от #38

    21:34 04.10.2025

  • 27 ганев

    4 4 Отговор
    ЧЛЕН 2...АЛИНЕЯ4....ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ....КРАЖБИТЕ СЕ...НАКАЗВАТ СЪС РАСТРЕЛ...КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #30, #36

    21:36 04.10.2025

  • 29 оня

    5 3 Отговор
    в такава ситуация ,мародерството би трябвало да се наказва със смъртна присъда!

    21:39 04.10.2025

  • 30 Стига

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "ганев":

    си лъгал, бе, поне да я беше прочел.

    21:40 04.10.2025

  • 31 Мдаааа

    3 2 Отговор
    ТОВА НЕ СА ЛИ САМО ЧАСТНИ ИМОТИ ? НЕЗАКОННО ПОСТРОЕНИ ИЛИ ПОНЕ 2/3 ОТ ТЯХ . КАКВО ОХРАНЯВАТ ЗАПТИЕТАТА ? ДА СИ ПОЛЗВАТ ТЯХНАТА ОХРАНА . АЗ ТАМ НЕ МОГА ДА ВЛЯЗА

    21:41 04.10.2025

  • 32 Майстора

    4 0 Отговор
    Егати голямата сума.По малко от месечната заплата на автора на статията.

    21:42 04.10.2025

  • 33 Тома

    8 0 Отговор
    Ако тези са пипали на бати Бойко тиквата в чекмеджето с новите евро по 500 веднага да се закарат в зайчарника.

    21:42 04.10.2025

  • 34 М..ръсен

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Б🍑лгария":

    циганин!

    21:42 04.10.2025

  • 36 Крали Марко

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "ганев":

    Научи Български език бе,Сървул !!!

    Коментиран от #39

    21:54 04.10.2025

  • 37 Гошо

    0 1 Отговор
    Купюри по 500 отдавна са спрени и изтеглени, от 2018

    Коментиран от #40

    21:58 04.10.2025

  • 38 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сатана Z":

    На авто сервиз,Ъ?
    Тоз ший сменял масла и филтри, и пълнил автоклиматици с вздхУЙ

    22:01 04.10.2025

  • 40 Вуте

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Гошо":

    Кой ти разправя тези глупости? Купюрите по 500 евро са в обръщение и ги има много.

    22:06 04.10.2025

  • 41 Бензино Наполони

    4 0 Отговор
    Сурови са наказанията за мародерство и така трябва.

    22:08 04.10.2025

  • 42 Хайрсъзина

    1 0 Отговор
    По време на война дори враг паднал на земята ранен или убит и мародер да обръща джобовете му се застрелва на мига.

    22:12 04.10.2025

  • 43 Оня с катъра

    0 0 Отговор
    Знам от възрастни хора, че по време на бомбардировките в София през 1944г., където са хващани мародери са ги застрелвали на място.

    22:17 04.10.2025

  • 44 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Не трябва да се забравя, че в комплекса имало и много банкомати.

    22:19 04.10.2025

  • 45 Николай

    0 2 Отговор
    Миналата година бях във Валенсия по време на потопа там Стотици коли даже бунгала и малки къщи плуваха по улиците Там не е по различно от бг със застрояването и неправилно строителство Но за разлика от тук Там много рядко чух някой да обвинява хора или държавата. А по скоро всички коментираха , че и каквито предпазни мерки се предприемат Човек е безсилен пред природата Държавата трябва да помогне на засегнатите общини За бързо възтановяване на инфраструктурата

    22:27 04.10.2025

  • 46 123456

    0 0 Отговор
    ей сега е моментът да си избереш кола от плажа ...

    22:28 04.10.2025