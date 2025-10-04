Двама мародери са задържани с много пари в "Елените"

Полицията е задържала двама мародери в района на плажа на курортен комплекс "Елените".
По информация на БНР в тях са открити големи суми пари, включително много голяма сума в евро. Намерени са и ключове от стаи.
Задържаните са от Свети влас. Те са заподозрени за обири на жилища в района.
Задържаните са криминално проявени.
"В тях бяха намерени 4500 евро – основно купюри по 500 и 200 евро. Банкнотите са сравнително нови. Установихме още голяма връзка с ключове за секретни брави, както куфар с два лаптопа, скъпи парфюми и луксозни дрехи", съобщи директорът на Областната дирекция на МВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов, цитиран от БТА.
По случая е образувано досъдебно производство. "Тепърва ще се извършват процесуално-следствени действия. Ще се установяват следи и произход на вещите", допълни директорът на полицията.
Работата по случая продължава.
Охраняват се всички подстъпи към ваканционно селище "Елените", включително и плажната ивица, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас, цитирани от БТА.
Около постройките в "Елените" все още има много клони и наноси. Претърсва се навсякъде.
По първоначалнни данни жената, която бе открита мъртва в една от вилните сгради е с руски паспорт. Тя е четвъртата жертва при бедствието във ваканционното селище.
Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи пред журналисти, че в късния следобед екипите са успяли да влязат в най-тежкия район от бедствието. Утре продължават мероприятията по почистването.
