Разследват кражба в особено големи размери в АГ болница "Селена"

Досъдебно производство за кражба в особено големи размери в УСБАЛАГ "Селена" се наблюдава от Районна прокуратура – Пловдив, съобщи за БНР говорителят на прокуратурата Пламен Пантов.

Според неофициална информация от здравното заведение са откраднати около 3 милиона лева. В момента тече разследване с разпит на свидетели и приобщаване на необходимите документи. Етапът е много ранен и тепърва предстои разследване, коментират от прокуратурата.

Междувременно стана ясно, че в най-голямата акушерогинекологична болница в Южна България има напрежение сред персонала. В публичното пространство се тиражират различни версии, свързани със собствеността на болницата, с управлението на лечебното заведение, дори се коментира и предстоящ фалит.

От пресцентъра на болницата отказаха коментар, но съобщиха, че случващото се не се отразява на лечебния процес и обслужването на болните. Очаква се ръководството на болницата да излезе с официално становище.

Частната АГ "Селена" е създадена през 2006 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност от д-р Ангел Ставрев, д-р Здравко Минев, д-р Снежана Топалова и още няколко техни колеги.