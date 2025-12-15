Новини
Разследват кражба в особено големи размери в АГ болница "Селена"

Разследват кражба в особено големи размери в АГ болница "Селена"

15 Декември, 2025 17:09 956 10

От здравното заведение са откраднати около 3 милиона лева

Разследват кражба в особено големи размери в АГ болница "Селена" - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Досъдебно производство за кражба в особено големи размери в УСБАЛАГ "Селена" се наблюдава от Районна прокуратура – Пловдив, съобщи за БНР говорителят на прокуратурата Пламен Пантов.

Според неофициална информация от здравното заведение са откраднати около 3 милиона лева. В момента тече разследване с разпит на свидетели и приобщаване на необходимите документи. Етапът е много ранен и тепърва предстои разследване, коментират от прокуратурата.

Междувременно стана ясно, че в най-голямата акушерогинекологична болница в Южна България има напрежение сред персонала. В публичното пространство се тиражират различни версии, свързани със собствеността на болницата, с управлението на лечебното заведение, дори се коментира и предстоящ фалит.

От пресцентъра на болницата отказаха коментар, но съобщиха, че случващото се не се отразява на лечебния процес и обслужването на болните. Очаква се ръководството на болницата да излезе с официално становище.

Частната АГ "Селена" е създадена през 2006 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност от д-р Ангел Ставрев, д-р Здравко Минев, д-р Снежана Топалова и още няколко техни колеги.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 др Гей Билтс

    7 0 Отговор
    Кой държи в брой 3млн лв в болница, ако те не са от незаконна дейност?

    Коментиран от #2

    17:13 15.12.2025

  • 2 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "др Гей Билтс":

    Д-р Тошков !!! ...и Мария Мед ...и Неделя Щонова ...и Кашпировски !!!

    17:15 15.12.2025

  • 3 Дориана

    5 0 Отговор
    Как няма да има кражби отвсякъде като България е разяждана от корупция и мафия. Точно за това Борисов и Пеевски трябва да напуснат Парламента и политиката завинаги. В противен случай те и техните партии ще продължават да влачат България на дъното. Коя част от - "Махайте " се не разбраха ?

    17:17 15.12.2025

  • 4 Сега

    3 0 Отговор
    тия големи размери, поради простата причина, че са големи, има няма, поне две петилетки ще нищят. Ако бяха някви дребни суми по 100-200 хиляди лева, ниикой нямаше даже да им се занимава.

    17:17 15.12.2025

  • 5 Кирил

    3 0 Отговор
    Това 3 милиона за деня само предполагам?

    17:17 15.12.2025

  • 6 крадат от здравето на нацията

    2 0 Отговор
    Странно значи ,бюджета на здравната каса за 6,5 милиона население е цели 11 милиарда и все не стига .Пуста сопа , че не съм аз на власт , директно ще закрия здравната каса .

    Коментиран от #8

    17:19 15.12.2025

  • 7 мърррр

    4 0 Отговор
    Навремето Костов направи болиците АД и вместо да лекуват се превънаха в печалбари .Моя личния си сложил една програма на комлютъра и му цъка пациенти и точи касата , пък той за риба .

    17:22 15.12.2025

  • 8 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "крадат от здравето на нацията":

    Украинците и мигрантите по центровете се лекуват без пари.

    17:24 15.12.2025

  • 9 Да не би

    1 0 Отговор
    ...са почнали да крадат и новородени бре ?

    17:33 15.12.2025

  • 10 обективен

    3 0 Отговор
    Белите манти въртят повече пари и от наркомафията !!

    17:34 15.12.2025