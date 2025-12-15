Разследват кражба в особено големи размери в АГ болница "Селена"

Досъдебно производство за кражба в особено големи размери в УСБАЛАГ "Селена" се наблюдава от Районна прокуратура – Пловдив, съобщи за БНР говорителят на прокуратурата Пламен Пантов.
Според неофициална информация от здравното заведение са откраднати около 3 милиона лева. В момента тече разследване с разпит на свидетели и приобщаване на необходимите документи. Етапът е много ранен и тепърва предстои разследване, коментират от прокуратурата.
Междувременно стана ясно, че в най-голямата акушерогинекологична болница в Южна България има напрежение сред персонала. В публичното пространство се тиражират различни версии, свързани със собствеността на болницата, с управлението на лечебното заведение, дори се коментира и предстоящ фалит.
От пресцентъра на болницата отказаха коментар, но съобщиха, че случващото се не се отразява на лечебния процес и обслужването на болните. Очаква се ръководството на болницата да излезе с официално становище.
Частната АГ "Селена" е създадена през 2006 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност от д-р Ангел Ставрев, д-р Здравко Минев, д-р Снежана Топалова и още няколко техни колеги.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 др Гей Билтс
Коментиран от #2
17:13 15.12.2025
2 Сила
До коментар #1 от "др Гей Билтс":Д-р Тошков !!! ...и Мария Мед ...и Неделя Щонова ...и Кашпировски !!!
17:15 15.12.2025
3 Дориана
17:17 15.12.2025
4 Сега
17:17 15.12.2025
5 Кирил
17:17 15.12.2025
6 крадат от здравето на нацията
Коментиран от #8
17:19 15.12.2025
7 мърррр
17:22 15.12.2025
8 честен ционист
До коментар #6 от "крадат от здравето на нацията":Украинците и мигрантите по центровете се лекуват без пари.
17:24 15.12.2025
9 Да не би
17:33 15.12.2025
10 обективен
17:34 15.12.2025