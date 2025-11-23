Новини
Крими »
Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на Църква в присъствието на детето си

Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на Църква в присъствието на детето си

23 Ноември, 2025 08:58 1 121 27

  • кражба-
  • църква-
  • пари

Свещеникът от храма успява да разговаря с жената по телефона

Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на Църква в присъствието на детето си - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена открадна близо 200 лева от православен храм в Русе в присъствието на детето си. Престъплението е заснето от камерите в църквата. Въпреки че полицията е установила коя е извършителката, парите все още не са върнати, посочи БНТ.

Кражбата е извършена през деня, докато храм „Свети Архангел Михаил“ в Русе е бил отворен за миряните. Кадрите бяха публикувани в социалните мрежи с апел жената да върне откраднатото и предизвикаха вълна от възмущение.

Свещеникът от храма успява да разговаря с жената по телефона. Първоначално тя обещала да върне парите, но после започнала да отрича, че ги е откраднала. Час по-късно униформените установили извършителката — 38-годишна жена, която има и други криминални прояви.

Гл. инсп. Калоян Занев, началник сектор „Криминална полиция“ – Второ РУ – Русе: „Придружила е колегите от Второ РУ – Русе, където е направила пълни самопризнания. Разкаяла се е за случилото се и е заявила, че ще възстанови нанесената щета. Сумата, която е откраднала, е 190 лева. Към момента не е върната.“

В полицията е заведена преписка и се извършва проверка. След приключването ѝ случаят ще бъде докладван в Районната прокуратура в Русе.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    16 2 Отговор
    учила го на семейния занаят

    Коментиран от #27

    09:01 23.11.2025

  • 2 пак сте бързи

    12 0 Отговор
    а добро утро факти тази новина е от преди седмица

    09:02 23.11.2025

  • 3 нормално

    6 13 Отговор
    Откак руснаците избиват християни в Украйна, вече доста българи станаха атеисти

    Коментиран от #20

    09:03 23.11.2025

  • 4 1488

    8 11 Отговор
    северна бг жив българин нема
    неслучайно й викат "румелия"

    българите са в софия и пловдив
    демек в тракия, като едно време

    Коментиран от #7, #15

    09:04 23.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт

    5 0 Отговор
    Нещо не се връзва!

    09:05 23.11.2025

  • 7 681

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    В Румелия са живели най хубавите достойни хора

    Коментиран от #8

    09:06 23.11.2025

  • 8 1488

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "681":

    демек циганите

    Коментиран от #12

    09:07 23.11.2025

  • 9 А детето

    3 1 Отговор
    ѝ прави перде .

    09:08 23.11.2025

  • 10 Нострадамус

    3 8 Отговор
    Според мен по-нагли са педофилите и чекистки в расо, а най нагъл е т нар. Патриарх. Църквата от своето основаване кара хората да се подчиняват за пари и да ходят на войни. Един ден ще бъдат запалени всички църкви на всички религии и хората ще гледат майките си, бащите, бабите, дядовците, децата и обществото,ца не работата, която бо клуци като Алигбегов му осигуряват. Хората в момента живеят бедно благодарение на църквата

    09:09 23.11.2025

  • 11 Църквите се превърнаха

    7 3 Отговор
    В търговци, поповете носят Ролекси и си возят дебелите задници в Майбахи. а тоя новия владика с тея черни очила се е въплатил в сатаната. От 1944 год. църквата според мен не е храм Господен, а свърталище на комуняги, така, че да откраднеш от комунист (крадеца ) не е грях.

    09:10 23.11.2025

  • 12 гост

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Тези които са лашкали баба ти 500 години,и на края ти какъв си 😂

    Коментиран от #17

    09:10 23.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сталин

    3 3 Отговор
    От църквата може да се краде ,тези шарлатани поповете имат милиони пари

    09:12 23.11.2025

  • 15 От там ли си

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Където са циганите и идиотите

    09:13 23.11.2025

  • 16 Ангелсекюрити

    3 1 Отговор
    В полицията да проверят да не им липсва нещо от районното, а от БПЦ ще се оправят, могат примерно да я отлъчат от църквата.

    09:13 23.11.2025

  • 17 1488

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Какъв може да съм след толкова лашкане,турчин съм и то от османските

    09:15 23.11.2025

  • 18 Тома

    3 0 Отговор
    А защо нашата църква не помага на бедни хора ами всичко отива при поповете

    09:15 23.11.2025

  • 19 Факт

    2 0 Отговор
    Днес е още топло и Мъглижкият манастир е чудесно място за разходка за любителите на природата. Може да се паркира в центъра и да се направи разходка по пътя за манастира и по пътя за Барите.

    09:16 23.11.2025

  • 20 Тиква

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "нормално":

    Откакто Русия чисти свят от окранацюгите, светът става по чист и хубав,ето го примери,тази "жена" крадла,такива в окраина милиони.

    09:17 23.11.2025

  • 21 Ей я по-леко

    1 6 Отговор
    Тези пари са на хората не на църквата.
    Жената ги е взела да си помогне.Нищо няма да връщаш моме!!!!
    Нали църквата помага!!!!!!!!
    Ето помогнали са и!!!
    Да започнат първо от НС и църквите най-големите крадци да залавят.
    Каква пара и извратения се върти по църквите ви е бедна фантазията.

    09:17 23.11.2025

  • 22 Ей я по-леко

    1 0 Отговор
    Спрете да давате или дарявате на тези шарлатани.Като искате да помагате напълнете една торба с храна и дайте на беден човек.Така Господ ще ви види и ще помогне и на вас.

    09:24 23.11.2025

  • 23 дядо Влайчо

    1 1 Отговор
    Тази вече е от "новите".Не е била чавдарче,пионер и комсомолка.Рапорт даден!!!

    09:26 23.11.2025

  • 24 А50

    0 0 Отговор
    Поп, католически свещеник и равин обсъждали как разпределят парите от дъренията. Попа казал- ние чертаем един кръг с крак и от един човешки ръст разстояние хвърляме парите в кръга, каквото падне вътрре е за църквата другото за нас. Католика казал - ние правим същото, но което падне в кръга е за нас, а другото за църквата. Равина казал- а ние хвърляме парите нагоре и колкото му трябва на Бог си взима и каквото падне е за нас.

    09:35 23.11.2025

  • 25 Гост

    0 0 Отговор
    Гласоподавател бка на дъпъсъ новото начало

    09:37 23.11.2025

  • 26 полицията е установила коя е

    2 0 Отговор
    джендърски истории

    но тъй като е жена извършителката
    няма да я закачат
    ако беше коч по бързата процедура в затвора

    09:38 23.11.2025

  • 27 1844

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Не ми изглежда да е от малцинствата. Просто някои като са с дете съвсем се чувстват безнаказани и недосегаеми. Кражбата си е умишлена и няма оправдание!

    09:39 23.11.2025