Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на Църква в присъствието на детето си

Жена открадна близо 200 лева от православен храм в Русе в присъствието на детето си. Престъплението е заснето от камерите в църквата. Въпреки че полицията е установила коя е извършителката, парите все още не са върнати, посочи БНТ.

Кражбата е извършена през деня, докато храм „Свети Архангел Михаил“ в Русе е бил отворен за миряните. Кадрите бяха публикувани в социалните мрежи с апел жената да върне откраднатото и предизвикаха вълна от възмущение.

Свещеникът от храма успява да разговаря с жената по телефона. Първоначално тя обещала да върне парите, но после започнала да отрича, че ги е откраднала. Час по-късно униформените установили извършителката — 38-годишна жена, която има и други криминални прояви.

Гл. инсп. Калоян Занев, началник сектор „Криминална полиция“ – Второ РУ – Русе: „Придружила е колегите от Второ РУ – Русе, където е направила пълни самопризнания. Разкаяла се е за случилото се и е заявила, че ще възстанови нанесената щета. Сумата, която е откраднала, е 190 лева. Към момента не е върната.“

В полицията е заведена преписка и се извършва проверка. След приключването ѝ случаят ще бъде докладван в Районната прокуратура в Русе.