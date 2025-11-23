Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на Църква в присъствието на детето си

Жена открадна близо 200 лева от православен храм в Русе в присъствието на детето си. Престъплението е заснето от камерите в църквата. Въпреки че полицията е установила коя е извършителката, парите все още не са върнати, посочи БНТ.
Кражбата е извършена през деня, докато храм „Свети Архангел Михаил“ в Русе е бил отворен за миряните. Кадрите бяха публикувани в социалните мрежи с апел жената да върне откраднатото и предизвикаха вълна от възмущение.
Свещеникът от храма успява да разговаря с жената по телефона. Първоначално тя обещала да върне парите, но после започнала да отрича, че ги е откраднала. Час по-късно униформените установили извършителката — 38-годишна жена, която има и други криминални прояви.
Гл. инсп. Калоян Занев, началник сектор „Криминална полиция“ – Второ РУ – Русе: „Придружила е колегите от Второ РУ – Русе, където е направила пълни самопризнания. Разкаяла се е за случилото се и е заявила, че ще възстанови нанесената щета. Сумата, която е откраднала, е 190 лева. Към момента не е върната.“
В полицията е заведена преписка и се извършва проверка. След приключването ѝ случаят ще бъде докладван в Районната прокуратура в Русе.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #27
09:01 23.11.2025
2 пак сте бързи
09:02 23.11.2025
3 нормално
Коментиран от #20
09:03 23.11.2025
4 1488
неслучайно й викат "румелия"
българите са в софия и пловдив
демек в тракия, като едно време
Коментиран от #7, #15
09:04 23.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факт
09:05 23.11.2025
7 681
До коментар #4 от "1488":В Румелия са живели най хубавите достойни хора
Коментиран от #8
09:06 23.11.2025
8 1488
До коментар #7 от "681":демек циганите
Коментиран от #12
09:07 23.11.2025
9 А детето
09:08 23.11.2025
10 Нострадамус
09:09 23.11.2025
11 Църквите се превърнаха
09:10 23.11.2025
12 гост
До коментар #8 от "1488":Тези които са лашкали баба ти 500 години,и на края ти какъв си 😂
Коментиран от #17
09:10 23.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сталин
09:12 23.11.2025
15 От там ли си
До коментар #4 от "1488":Където са циганите и идиотите
09:13 23.11.2025
16 Ангелсекюрити
09:13 23.11.2025
17 1488
До коментар #12 от "гост":Какъв може да съм след толкова лашкане,турчин съм и то от османските
09:15 23.11.2025
18 Тома
09:15 23.11.2025
19 Факт
09:16 23.11.2025
20 Тиква
До коментар #3 от "нормално":Откакто Русия чисти свят от окранацюгите, светът става по чист и хубав,ето го примери,тази "жена" крадла,такива в окраина милиони.
09:17 23.11.2025
21 Ей я по-леко
Жената ги е взела да си помогне.Нищо няма да връщаш моме!!!!
Нали църквата помага!!!!!!!!
Ето помогнали са и!!!
Да започнат първо от НС и църквите най-големите крадци да залавят.
Каква пара и извратения се върти по църквите ви е бедна фантазията.
09:17 23.11.2025
22 Ей я по-леко
09:24 23.11.2025
23 дядо Влайчо
09:26 23.11.2025
24 А50
09:35 23.11.2025
25 Гост
09:37 23.11.2025
26 полицията е установила коя е
но тъй като е жена извършителката
няма да я закачат
ако беше коч по бързата процедура в затвора
09:38 23.11.2025
27 1844
До коментар #1 от "1488":Не ми изглежда да е от малцинствата. Просто някои като са с дете съвсем се чувстват безнаказани и недосегаеми. Кражбата си е умишлена и няма оправдание!
09:39 23.11.2025