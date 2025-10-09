Новини
Домашен арест за общинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов

9 Октомври, 2025 12:19 609 1

  • общински съветници-
  • варна-
  • домашен арест

Има обосновано предположение, но вече няма опасност да извършат други престъпления в степен, която да налага задържане под стража, реши съдебният състав

Домашен арест за общинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Общинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов излизат под домашен арест. Съдът промени мярката им на заседание днес, съобщават от БНТ.

Има обосновано предположение, но вече няма опасност да извършат други престъпления в степен, която да налага задържане под стража, реши съдебният състав.

По-лека мярка за двамата обвиняеми поиска и прокурорът Асен Христов, като се мотивира, че няма опасност да се укрият.

Имат чисто съдебно минало и ако някой вижда опасност от извършване на друго престъпление, тя може да бъде преодоляна и в условията на домашен арест.

На заседание преди седмица Софийският градски съд остави варненските общински съветници Стефанов и Кателиев в ареста. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев.


  • 1 Рускините от Елените

    1 1 Отговор
    се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи като пострадали от наводнението!!!

    12:42 09.10.2025