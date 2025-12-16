Съдът пусна под домашен арест шефа на столичното Пето РУ

Окръжният съд в Ловеч пусна под домашен арест началника на Пето Районно управление (РУ) на МВР в София Пламен Максимов, съобщават от БТА. Той е един от седемте обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. Делото се гледа при закрити врата, тъй като по думите на съдия Йовка Казанджиева към него е приложена папка с класифицирана информация. При закрити врата протече и заседанието срещу Росен Кръстев по-рано днес.
От определението на съда стана известно, че Максимов е привлечен в качеството му на обвиняем на 13 декември. От свидетелски показания съдът е приел, че може да се направи извод за лична съпричастност към повдигнатото му обвинение. Тази съпричастност не води до извода, че е автор на посоченото престъпление. Затова не е налице предпоставка да се вземе най-тежката мярка – „задържане под стража“, и съдът оставя без уважение искането на Окръжна прокуратура - Ловеч.
Постановената мярка за неотклонение „домашен арест“ Пламен Максимов ще изтърпява на домашния си адрес в София, жилищен комплекс „Сухата река“, с електронна гривна.
Определението на Окръжен съд – Ловеч може да бъде протестирано и обжалвано пред Апелативен съд – Велико Търново в тридневен срок. Ако това се случи, заседанието се насрочва за 23 декември в 10:30 ч.
Пред журналисти окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, който е и наблюдаващ прокурор, заяви, че ще внесе протест.
Снощи Ловешкият окръжен съд не уважи жалбата на Пламен Максимов срещу задържането му под стража за до 72 часа и го остави в ареста.
1 палиция от бандити
22:25 16.12.2025
2 Бай Георги
Коментиран от #10
22:36 16.12.2025
3 Двоен аршин!
22:37 16.12.2025
4 Висящият от колесник
както беше с този лекар от исул дето оперираше очи без да трябва
после го направиха началник на болницата в елин пелин и така у нашата страна
22:43 16.12.2025
5 Даниел
22:54 16.12.2025
6 От новата година
22:55 16.12.2025
7 ццц
22:58 16.12.2025
8 Мдаа
22:58 16.12.2025
9 Таки
22:58 16.12.2025
10 Ааааа
До коментар #2 от "Бай Георги":а не така, първо награда, а после съветник на Сю.
22:59 16.12.2025
11 реалността
23:00 16.12.2025
12 Дилема
23:03 16.12.2025