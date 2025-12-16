Новини
Крими »
Съдът пусна под домашен арест шефа на столичното Пето РУ

Съдът пусна под домашен арест шефа на столичното Пето РУ

16 Декември, 2025 22:03 713 12

  • домашен арест-
  • съд-
  • началник-
  • пето районно управление-
  • софия

Пламен Максимов е един от седемте обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч.

Съдът пусна под домашен арест шефа на столичното Пето РУ - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Ловеч пусна под домашен арест началника на Пето Районно управление (РУ) на МВР в София Пламен Максимов, съобщават от БТА. Той е един от седемте обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. Делото се гледа при закрити врата, тъй като по думите на съдия Йовка Казанджиева към него е приложена папка с класифицирана информация. При закрити врата протече и заседанието срещу Росен Кръстев по-рано днес.

От определението на съда стана известно, че Максимов е привлечен в качеството му на обвиняем на 13 декември. От свидетелски показания съдът е приел, че може да се направи извод за лична съпричастност към повдигнатото му обвинение. Тази съпричастност не води до извода, че е автор на посоченото престъпление. Затова не е налице предпоставка да се вземе най-тежката мярка – „задържане под стража“, и съдът оставя без уважение искането на Окръжна прокуратура - Ловеч.

Постановената мярка за неотклонение „домашен арест“ Пламен Максимов ще изтърпява на домашния си адрес в София, жилищен комплекс „Сухата река“, с електронна гривна.

Определението на Окръжен съд – Ловеч може да бъде протестирано и обжалвано пред Апелативен съд – Велико Търново в тридневен срок. Ако това се случи, заседанието се насрочва за 23 декември в 10:30 ч.

Пред журналисти окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, който е и наблюдаващ прокурор, заяви, че ще внесе протест.

Снощи Ловешкият окръжен съд не уважи жалбата на Пламен Максимов срещу задържането му под стража за до 72 часа и го остави в ареста.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 палиция от бандити

    4 0 Отговор
    а баламите чакат да ги пазят и им помагат

    22:25 16.12.2025

  • 2 Бай Георги

    7 0 Отговор
    Значи далаверата продължава,сега Митов да го назначи за шеф на СДВР.

    Коментиран от #10

    22:36 16.12.2025

  • 3 Двоен аршин!

    5 1 Отговор
    За някои участници в ОПГ - та с месеци ги държат в арестите, а за други, като този престъпен началник - май не се отнася! А уж законите са едни и същи!

    22:37 16.12.2025

  • 4 Висящият от колесник

    6 0 Отговор
    е сега ще го направят шеф на рпу елин пелин и готово
    както беше с този лекар от исул дето оперираше очи без да трябва
    после го направиха началник на болницата в елин пелин и така у нашата страна

    22:43 16.12.2025

  • 5 Даниел

    3 0 Отговор
    Един друг свидетел в съдебна зала пред съдия и прокурор под клетва каза,че бившия гл.прокурор е взел 5 килограма злато по схема измислена от семеен приятел на сегашния гл.прокурор ,но там задържания и обвинения няма?!Няма даже и коментар от прокуратурата??

    22:54 16.12.2025

  • 6 От новата година

    4 0 Отговор
    Да си го връщат в пето,да шитка в евро

    22:55 16.12.2025

  • 7 ццц

    5 0 Отговор
    И така няма да има шанс да повлияе на разследването?!.....Тая държава трябва да се запали от четирите края иначе изчистване няма да има!

    22:58 16.12.2025

  • 8 Мдаа

    4 0 Отговор
    За мафията съд няма. Иначе нормален гражданин, ако "една жена казала", ще седи в ареста в най-добрия случай месеци.

    22:58 16.12.2025

  • 9 Таки

    1 0 Отговор
    чисти ората на Ами и Косю Сулев…

    22:58 16.12.2025

  • 10 Ааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Георги":

    а не така, първо награда, а после съветник на Сю.

    22:59 16.12.2025

  • 11 реалността

    2 0 Отговор
    Държава-мафия, население - дoбитък.

    23:00 16.12.2025

  • 12 Дилема

    0 0 Отговор
    сега при Мечо, или при Прасчо?

    23:03 16.12.2025