Седмична мегаакция срещу наркоразпространението във Варна

17 Ноември, 2025 11:25 624 5

  • наркоразпространение-
  • акция-
  • варна

Задържани са дилъри, иззети количества дрога

Седмична мегаакция срещу наркоразпространението във Варна - 1
Снимка: МВР Варна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През изминалата седмица, по линия на наркотиците, ОДМВР –Варна е задържала четири жени и 18 мъже, като спрямо тях са образувани производства по чл.354а от НК – за придобиване и държане на наркотични вещества с цел разпространение. Опиатите, които са намерени в извършителите, в този период, са метамфетамин, марихуана, хероин и синтетичен канабиноид – течност за вейп устройства. За седемте дни са започнати 16 бързи и 7 досъдебни производства.

Тревожна е статистиката, че въпреки усилената работа на служителите на реда, дрогата заема все по-голяма част от нелегалния пазара, без оглед на възрастови ограничения. Сред най- алармиращите случаи са задържането на ученик от елитно варненско училище – разпространявал синтетичен канабиноид сред съучениците си. Младежът е търгувал с опиата – предназначен за вейп устройства, в и около учебното заведение. Задържан е веднага след продажба на течната дрога.

Друг фрапиращ случай е установяването и залавянето на 26 – годишен варненец, който е разпространявал наркотични вещества в жк „Владислав Варненчик“. У него е намерен един от най-силните стимуланти и с най-висок потенциал за развиване на зависимост – метамфетамин. Срещу него е образувано досъдебно производство, в условията на продължителност – от август до момента. При последвало претърсване в дома на младежа са намерени 18 броя пакетчета с метамфетамин, приготвени за продажба, суха тревиста маса – марихуана и таблетка „mdma“. Взета му е мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варненка

    5 0 Отговор
    Уиииий, ко ни напрвихъ тйез! Шъ трябва саму нъ сйекс и алкухол дъ карамйе!

    11:29 17.11.2025

  • 2 696

    2 0 Отговор
    Страхотни акций, прах в очите, колко тона са влезнали през контролирани канали в България за времето на тези акций.

    Коментиран от #3

    11:40 17.11.2025

  • 3 По добре

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "696":

    не питай

    11:54 17.11.2025

  • 4 Майор Симеон Каназирев (Каназирчето)

    1 0 Отговор
    В Бургас кога?!!!!

    12:44 17.11.2025

  • 5 Майор Симеон Каназирев (Каназирчето)

    1 0 Отговор
    Общинският паркинг на морска гара след 00:00ч. е депо за дрога и райски газ,рай за пласьорите .Къде са полицаите и кмета Димитър Николов?!!!или са на абонамент при тях?!!!

    12:46 17.11.2025