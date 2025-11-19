Новини
Конвоират Благомир Коцев във Варна до дни, след решението на ВКС

19 Ноември, 2025 20:31 1 825 77

"Истината е, че политическият заговор срещу Благо се разпадна при първия допир с професионализма на висшите магистрати, а стихийността на събитията е само потвърждение за абсурда на делото в София, което се оказа най-обикновена фасада за политическа саморазправа", коментират близки на Коцев в социалната мрежа

Конвоират Благомир Коцев във Варна до дни, след решението на ВКС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Делото на Благо идва във Варна с решение на ВКС от последния час. Очаква се той да бъде конвоиран до морската столица в предстоящите дни. Искането за изясняване на подсъдността беше внесено от съдията по делото на Благо в София - Снежина Колева - във вчерашния ден". Това съобщиха близки до арестувания кмет на Варна Благомир Коцев, цитирани от "Фокус".

И допълват: "Решението на ВКС е взето в незабавен порядък, днес следобед. Основният мотив е липсата на установен депутат по делото и процесуални действия по привличането му като обвиняем, както и фактът, че всички свидетели и обвиняеми по делото са от Варна".

От "Фокус" припомнят, че по-рано днес стана ясно, че Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими. Варненският съд трябва да се произнесе по искането за промяна на мярката на Благо от 7 ноември.

Приближени до кмета уточняват, че защитата му е поискала такова преразглеждане още в досъдебната фаза, но вместо това прокуратурата е "избързала" да внесе обвинителен акт, заради което Благо е бил преместен в затвора.

"Вече втора седмица е лишен от нов шанс да получи свобода. Истината е, че политическият заговор срещу Благо се разпадна при първия допир с професионализма на висшите магистрати, а стихийността на събитията е само потвърждение за абсурда на делото в София, което се оказа най-обикновена фасада за политическа саморазправа", коментират негови близки през фейсбук профила на кмета.

И добавят: "Благо не бива да прекарва и минута повече в ареста. Варна очаква своя кмет на работното си място, а семейството му – да го види жив и здрав у дома".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 я се разкарайте вече

    10 27 Отговор
    Тоз пък паметник ще му дигнат разни лизачи , хехе да не им е обещал по апартамент в хотела

    20:33 19.11.2025

  • 2 Левски

    5 8 Отговор
    Ще нападнем конвоя заптиета

    20:35 19.11.2025

  • 4 Дамм

    2 7 Отговор
    Значи Дънката ще продължи делото

    20:51 19.11.2025

  • 5 Хорейшио

    11 19 Отговор
    Благо "Процента" Коцев трябва да бъде осъден на дълги години затвор и това не е никаква политическа репресия, а падението на един корумпиран тип, който ПП искат да превърнат в герой и мъченик.

    20:59 19.11.2025

  • 6 СРАМ МЕ Е

    16 5 Отговор
    ЧЕ ЖИВЕЯ В ТАКАВА ДЪРЖАВА...ЕДИН ЗАСНЕЛ, ЧЕ КАРА С 200 АЙДЕ ГЛОБИ, КНИЖКИ, КОНФИСКАЦИЯ...ДРУГИ НАПЪЛНИЛИ ЧЕКМЕДЖЕТАТА С ЕВРО И КЮЛЧЕТА ЗЛАТО НИЩО...ДЕГРАДИРАЛА ДЪРЖАВА...

    Коментиран от #15

    21:00 19.11.2025

  • 7 ППто

    5 3 Отговор
    Ами какво прави ППто, да се размърдат

    21:02 19.11.2025

  • 8 Обективен

    10 2 Отговор
    БГ. Съд и прокуратура са буквално за астрел ,защото те са чадър на законната мафия която убива държавата и народа

    21:06 19.11.2025

  • 9 Анонимен

    7 14 Отговор
    Цяла Европа гледа делото под лупа. Съдът внимава и за най-малката запетайка на закона, ама просто не могат да намерят вратичка, за да го пуснат. А такъв безпрецедентен натиск да се освободи престъпник досега не е имало.

    Коментиран от #13, #17

    21:12 19.11.2025

  • 10 Тервел

    13 3 Отговор
    Да се връща във Варна и да спира незаконните строежи на Тимаджиите на Алея Първа

    21:15 19.11.2025

  • 11 Гедер

    14 4 Отговор
    Време е Бойко Борисов и Станислав Зулуса да бъдат включени в списъка Магнитски.

    21:16 19.11.2025

  • 12 Горно Уйно

    5 1 Отговор
    Пай съм я. Казах ви да го пущите, оти че ви съди. Ама че ви съди два пъти, оти му разсипахте здравето. Голем срам! Ако е за съденье, съдете го, но що го вкарахте у долапо?

    21:18 19.11.2025

  • 13 Цецко

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Той кмета на Варна да ти е проблема в Държавата с главно Д

    21:19 19.11.2025

  • 14 Даката

    5 3 Отговор
    Всички корумпирани кметове трябва да се озоват в затвора... стига с тези гимнастики.

    Коментиран от #19

    21:30 19.11.2025

  • 16 Подкрепям кмета Благомир Коцев!

    11 5 Отговор
    Ясно е за всички, че делото срещу него се разиграва с множество процедурни неясноти – прехвърляне на подсъдността от Вярна в София, после пак обратно от София във Варна, липса на установен депутат, ускорено внасяне на обвинителния акт. Всички свидетели и обвиняеми са от Варна, което прави естествено делото да се гледа тук, а не в столицата. Кметът заслужава справедлив процес и шанс да се върне на работа, където Варна се нуждае от него, а семейството му – да го види свободен и здрав. Истинската справедливост е по-важна от всякакви политически спекулации!

    21:34 19.11.2025

  • 17 Дрънкаш глупости!

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Не слагай присъди и фалшиви епитети!
    Единствено българския съд може да каже дали е виновен, НЕ ТИ!!
    ВСЕКИ Е НЕВИНЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО!!!
    Пламенка е човек на ГЕРБ и натопи кмета на Варна Благомир Коцев, за да го отстранят с клевети и измами.

    21:38 19.11.2025

  • 18 Браво

    9 3 Отговор
    Благо , с теб сме ! Мафията няма шансове никакви !

    21:38 19.11.2025

  • 19 Ядосан

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "Даката":

    Иван Портних трябваше да е в Затвора, не Благомир Коцев!

    21:39 19.11.2025

  • 20 Антон

    8 3 Отговор
    Прокурорите , които скалъпиха обвинението по сталински модел и съдиите, които оставиха Коцев в затвора трябва да гният в карцера, в който сега той се намира.

    21:42 19.11.2025

  • 21 Явор

    7 4 Отговор
    Благомир Коцев е герой. Много малко от лекетата в ГЕРБ, Дебело начело, сценаристите ... биха устояли на този злобен терор.

    21:42 19.11.2025

  • 22 МИРО

    6 4 Отговор
    РАДЕВ ПРЕВЪРНА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВТОРА УКРАЙНА !!!!

    Коментиран от #25, #43

    21:43 19.11.2025

  • 23 ГЕРБ са измамници!!

    8 4 Отговор
    Арест за този който поръча да арестува БЛАГОМИР КОЦЕВ!

    21:44 19.11.2025

  • 24 Питам само?

    6 3 Отговор
    Кой сеа ще плаща наказанието на БЪЛГАРИЯ от междунардния съд по правата на човека А?

    Коментиран от #44

    21:45 19.11.2025

  • 25 Объркал си статията!

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "МИРО":

    Статията НЕ Е за Радев! Я къш!

    21:46 19.11.2025

  • 26 Герб и Дпс са обвързани с мафията

    7 1 Отговор
    Простите крадливи ГЕРБерасти се нааакаха. Некадърници за нищо не ставате. Не се получи мръсната ви схема за превземане на Варна!

    21:47 19.11.2025

  • 27 Арчибал

    7 2 Отговор
    Коцев, осъди държавата и не я жали. Искай поне 10 млн. лева, пък после политиците от НС да извикат тия от ВСС и да има кажат "да, съдебната система е независима, но бюджета се приема от Народното събрание, ако няма да има последствия за прокуратурата, орязваме рязко бюджета на Съдебната система"

    21:48 19.11.2025

  • 28 АТът

    5 2 Отговор
    Само едно уточнение, тези от проКУРатурата не са лица, а задници/ с имена, които за наша сметка изнасилват законите и правосъдието.

    21:50 19.11.2025

  • 29 Кругер

    7 1 Отговор
    Неее, за тази политическа репресия няма да платят крадливите Прасета и троляка им. Те пари не изкарват, само ги крадат. Ще платят данъкоплатците, вкл. "гъбарите". Както винаги. Да си знаят друг път какви гъби ще събират по избори.

    21:50 19.11.2025

  • 30 Май

    8 1 Отговор
    Татуировките са вече част от униформата на eничapитe.

    Коментиран от #74

    21:50 19.11.2025

  • 31 Коки

    8 1 Отговор
    В прокуратурата си има лица с имена които насочваха делото към София с явна тенденциозност. Има съдии които гледаха мярка за неотклонение и не се съобразиха с подсъдността. Ако имаме правова държава тези "хора" следва да понесат отговорност за това, да бъдат съдени и отстранени от прокуратурата и да им се забрани да упражняват тази професия до живот!

    21:53 19.11.2025

  • 32 Иво

    9 1 Отговор
    Невинен човек го разкарват, като циркаджийска мечка. Докато не полетят паветата все така ще го караме по тоталитарно му.

    21:54 19.11.2025

  • 33 Да,бе

    6 2 Отговор
    Сега се разбра защо е била акцията във варненският арест...Толкова елементарни амеби има само в кривосъдната система.

    21:54 19.11.2025

  • 34 Рера

    7 2 Отговор
    Опаааа, и тук отива към провал на прокуратурата.. Обезщетинието в Страсбург ще отиде на 6 цифрата сума и мазните кумунисти ще се бръкнат в ошушканите от герберенгилите джобове.

    21:55 19.11.2025

  • 35 ГЕРБ са виновни!

    6 2 Отговор
    "Неизвестен депутат", а? Колко време издържа тая ГЕРБерска лъжа?

    21:58 19.11.2025

  • 36 Холдън

    6 2 Отговор
    След всичко, което изтърпя и не се огъна, Благомир Коцев трябва да се кандидатира за президент след година. Шансовете да спечели вече са огромни. Ако спечели, може сам да започне да разковава кочината и склада за тикви, които тежат на страната като воденичен камък ...

    Коментиран от #39

    21:59 19.11.2025

  • 38 Отвратително!

    5 2 Отговор
    Добре де, какъв авторитет да има прокуратурата, след като от воле е ясно, че през цялото досъдебно производство е злоупотребявала с подсъдността? В прав текст ви казват, че не се интересуват от закона.

    22:01 19.11.2025

  • 39 404ерор

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Холдън":

    Да , да то ясно че затова го изкарвате мъченик , може и за Папа да се кандидатира!

    Коментиран от #41

    22:02 19.11.2025

  • 40 ДанВан

    5 2 Отговор
    Дотук с прасешките опорки на бухалката за софийски депутат.

    Пълни жалкари са калинките на прасето в поркуратурата.

    А Коцев ще осъди на яка глоба Мутроландия в Страсбург.

    Която шопарите ще ми я платят с вашите пари.

    22:05 19.11.2025

  • 41 Ту-Туу

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "404ерор":

    А ти зорлем я докара само до 100 различни профила от които да пишеш. Мъко свинско-юнско-герберска.

    22:06 19.11.2025

  • 42 Простащината на Пеевски

    5 2 Отговор
    Интересно ми е защо БЕЗНАКАЗАНИТЕ И БЕЗКОНТРОЛНИ Съдии и Прокурори се наричат хм... ПРАВОРаздавателни, когато те са просто един НАКАЗАТЕЛЕН БАТАЛЬОН на Шопариата!

    22:07 19.11.2025

  • 44 Даката

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Питам само?":

    Това никога няма да се случи... както кметицата на Младост Иванчева не и стиска да осъди България в Страсбург, е как, като всички доказателства са срещу тях.

    22:09 19.11.2025

  • 45 Корумпирано правосъдие!

    5 1 Отговор
    Сега КОЙ ще понесе отговорност за правния абсурд "неизвестен депутат"?

    Има поне 2 институции - съд и прокуратура, които се преструваха, че такова нещо съществува, барабар с разните му платени и неплатени матрьошки и клакьорки.

    22:09 19.11.2025

  • 47 Боян

    5 1 Отговор
    Въпреки доклад на финансовата инспекция Пламенка Димитрова не е била разследвана...

    Според одитна проверка на държавната финансова инспекция от 2019 г., дружеството Пламенка да сключи сделка с прокуратурата - тя да натопи Коцев, а прокуратурата да не я разследва за 500 000 лв., откраднати от храната за студентите.

    22:14 19.11.2025

  • 48 Пламенка трябва да бъде разследвана!!

    6 1 Отговор
    Според одитна проверка на държавната финансова инспекция от 2019 г., дружеството „Залива 47-СП“ АД на Пламенка Димитрова е отчитало значително по-голям брой продажби на храна в стола на варненския Технически университет от реалните, за което неправомерно е получило държавна субсидия в размер на над 500 000 лв.", 24.09.2025 г.

    22:15 19.11.2025

  • 49 Цитат

    5 1 Отговор
    АДФИ уличи Пламенка Димитрова в далавера за 500 000 лв.!!!

    Дружеството „Залива 47-СП“ АД на Пламенка Димитрова – основен свидетел в досъдебното производство срещу варненския кмет Благомир Коцев, е било редовен печеливш през последните 16 години в търговете за доставка на храна за двете най-големи болници във Варна, висши учебни заведения, социални домове и училища, показа проверка на „Дневник“ в архива на Агенцията за обществени поръчки.
    За да получи субсидията дружеството е представяло различни данни и документи за продажбите си пред приходната агенция и пред ръководството на университета. Компанията на Димитрова е регистрирала в стола на висшето учебно заведение два касови апарата в определен период от изпълнението на договора си.

    Освен това „Залива 47-СП“ АД е отчитало многократно по-голям брой чекирани карти за студентско намаление на храна от реално раздадените в университета.

    Докладът на АДФИ след одитната проверка е бил изпратен на прокуратурата, тъй като е съдържал множество факти за извършени нарушения, но реакция не е последвала.

    22:18 19.11.2025

  • 50 Разкрития

    3 1 Отговор
    ГЪРМЯТ ГРОЗНИ РАЗКРИТИЯ!: „Героинята срещу корупцията“ Пламенка върти далавера за 500 хиляди лева с храна за студенти?!
    Според одитна проверка на държавната финансова инспекция от 2019 г., дружеството „Залива 47-СП“ АД на Пламенка Димитрова е отчитало значително по-голям брой продажби на храна в стола на варненския Технически университет от реалните, за което неправомерно е получило държавна субсидия в размер на над 500 000 лв

    22:19 19.11.2025

  • 51 Възмутен

    3 1 Отговор
    Прасето или Тиквата или и двете дават заден ход? Така или иначе това е успех за Благо Коцев сещу мафията на крадливото намагнитено прасе Шиши.

    22:23 19.11.2025

  • 52 Разликата

    6 1 Отговор
    Българските прокурори не носят абсолютно никаква отговорност и затова не им пука да нарушават закона и да си правят каквото си искат.

    От 2010 до 2017 година в Румъния над 100 съдии и прокурори бяха осъдени за КОРУПЦИЯ.

    22:26 19.11.2025

  • 53 Парадокс БГ

    2 0 Отговор
    Двете прасета Шиши Магнитски и Боко Тиквата са в нокаут, троловете им в гърч, явно не всичко е свинщина в тази държава, все още има надежда.

    22:45 19.11.2025

  • 54 АВС

    2 0 Отговор
    Прокуратурата е за основно прочистване.

    22:51 19.11.2025

  • 55 Браво на СГС!

    2 0 Отговор
    Обрат: СГС прекрати делото срещу Благомир Коцев
    Решението не подлежи на обжалване, производството се изпраща във ВКС.

    22:52 19.11.2025

  • 56 Октим

    2 0 Отговор
    Този клет човечец го направиха луд само от разкарване за тоя дето духа! Поне да беше виновен, а той е чрез лъжи натопен от вечните и истински престъпници, които имат някаква престъпна власт само в задунайския бандитустань!

    22:57 19.11.2025

  • 57 Съд за корумпирания прокурор!!!

    2 0 Отговор
    Арест за този който арестува Коцев!!

    22:59 19.11.2025

  • 58 Идравун

    2 0 Отговор
    Кой сеа ще плаща наказанието на България от междунардния съд по правата на човека А?

    22:59 19.11.2025

  • 59 Деспин Митрев

    3 1 Отговор
    Сега този, който е нарушил грубо закона, а и тези, които се явяват помагачи - на колко години ги осъждаме? Това е нарушение на основно човешко право - правото на справедлив процес!

    23:00 19.11.2025

  • 60 Питам само?!

    2 0 Отговор
    ТИМ, Борисов и Пеевски. Кой стои зад ареста на кмета на Варна Благомир Коцев????
    Тим и ГЕРБ са заедно и ДПС са най-Големите Мафиоти в България...

    23:04 19.11.2025

  • 61 Мафиот до мафиот, мила майно ле!!!

    2 0 Отговор
    Тим, Боко, Шишо все юнаци-мафиоти!

    23:05 19.11.2025

  • 62 Крадците от ГИРБ-ДПС НН са виновни

    2 0 Отговор
    Една шепа хора говорят и разследват случая, шепа хора протестират на място и още една шепа подкрепяме отдалече,както можем - всичките ние сме наясно какво се случва в държавата и управлението, но явно има една голяма тълпа, която ни мачка години наред, краде от нас и децата ни, и ще продължават да ни мачкат, докато и ние не станем тълпа…

    23:07 19.11.2025

  • 63 Наивници

    2 0 Отговор
    ТИМ, Борисов и Пеевски - всички заедно. Истината е че ПП изобщо не можаха да се ориентират с каква триглава ламя се борят. Дори я изпраха и я нахраниха.

    23:09 19.11.2025

  • 64 Тодор

    1 2 Отговор
    ТИМ управляват Варна от 25 години. Каквото кажат и когото си искат издигат и свалят. Никой не може да им се противопостави!

    23:10 19.11.2025

  • 65 Марио

    2 0 Отговор
    Боко, Шиши, Дънката, те тим ли са?

    23:11 19.11.2025

  • 67 Отвратен

    2 0 Отговор
    Когато едно държавно лице, особено начело на антикорупционна комисия, е обвинено, че:
    ​Принуждава свидетел да дава показания насила.
    ​Търси нови "изкуствени" свидетели, като плаща подкупи.
    ​Това не е просто извършване на престъпление. Това е злоупотреба с власт в най-висша степен, която подкопава основите на държавността и правосъдието.
    ​Защо е по-сериозно, когато е държавно лице
    ​Нарушено обществено доверие: Държавните лица са назначени да служат на обществото и да спазват закона. Когато такова лице нарушава закона по този начин, то унищожава доверието на гражданите в институциите.
    ​Компрометиране на институцията: Действията на едно държавно лице се отразяват пряко на институцията, която представлява. В този случай, Антикорупционната комисия, която би трябвало да е пазител на закона, става обект на обвинения в престъпна дейност от собствения си ръководител.
    ​Влияние и ресурс: Държавните лица имат власт, ресурси и контакти, които могат да използват, за да извършват престъпления по-мащабно и да се опитват да попречат на разследването. Това е и причината мерките за неотклонение срещу тях често да са по-строги.

    23:15 19.11.2025

  • 68 Димитър Гроздев

    4 1 Отговор
    Естествено, че ареста на Благомир Коцев е поръчка. Коцев е засегнал интересите на криминалната групировка ТИМ.

    23:17 19.11.2025

  • 69 Подозрителен

    3 1 Отговор
    Преди ареста наБлагомир Коцев, той самият е казал, че е под натиск да даде Варна на Пеевски и Новото начало. Същото важи за Кирил Петков. Делян Пеевски му е дал да избира: или му повдигат ново обвинение и ще лежи ефективно, или си подава оставката от ПП и като депутат. Не е верно, че Кирил Петков напусна за да спаси Лена или защото нямал добър кадрови подбор. Делян му е показал новото обвинение и му е дал срок да избира. Киро е предпочел да си подаде оставката.

    23:20 19.11.2025

  • 70 Хамелеон

    3 1 Отговор
    Тези издевателства започнаха пьрво с кмета на София - Терзиев, но твьрдата рька на Терзиев удариха на камьк, защото е железен и има голяма подкрепа от младите хора!! След това ,продължиха със зам. кмета на ПП - Барбуков, дълго подготвено мероприятие срещу тях, вероятно поготвено от ГЕРБ, в резутат на което пое отговорност господин Петков, като подаде оставка! Продьлжава атака вьв Варна, срещу кмета на ПП пак, сценария е един и сьщ, от едни и сьщи хора!

    23:24 19.11.2025

  • 71 Даниел

    5 1 Отговор
    Като ви слушам тука каква странна зглобка са заформили само и само да откраднат едни пари. ТИМ , СИК , Дънката и Пеевски 😮. Парите сплотяват враговете.

    Коментиран от #73

    23:27 19.11.2025

  • 72 Свобода за Благо!!!

    3 1 Отговор
    Честен и устойчив кмет не е удобен за групировките тук. На това дължим тази постановка, на която ставаме свидетели. Прекратяване на мандата на г-н Коцев би означавало едно - сигурен край. За градът и за всички нормални хора, останали тук.

    23:28 19.11.2025

  • 73 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Даниел":

    Да, абсолютната и нелицеприятна истина за Варна, чудесен български град, многогодишна жертва на групировки, сега и с прибавени разни свински дебеловрати политици. Този случай трябва да стигне до Европейския съд и България да бъде осъдена да плати за това, че прокуратурата е гнила и съдебната ни система като цяло в разрез с истинската си същност.

    01:53 20.11.2025

  • 74 Бай Тошо

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Май":

    Дребни, невзрачни, с шкембета, брадясали и с татуировки полицаи - това виждам на снимката. Приличат на престъпници. В много учреждения не те взимат на работа, ако имаш татуировки на видими места, но не и в полицията. Срам, срам!

    02:01 20.11.2025

  • 75 Не точно за това

    1 0 Отговор
    "Истината е, че политическият заговор срещу Благо се разпадна при първия допир със...."не с "великия" професионализъм на висшите( корумпирани) магистрати, а от фроналния сблъсък със 100 процентовата вероятност Българският съд и прокуратура да бъдат осъдени и заклеймени от ЕС като Антиевропейски или про-путински, с незачитане на елементарни човешки права, след като на случая се даде достатъчно гласност в ЕП, че зад обвиненията срещу кмета няма никакви солидни доказателства и всичко е било една постановка срещу опозицията ППДБ. Тогава ще го отнесе цялата държава, начело с Пеевски и Борисов, които отдавна показаха истинската си ДС- същност. Или накратко - България би могла да бъде осъдена за съдебен произвол.

    02:05 20.11.2025

  • 76 Мнение

    1 2 Отговор
    Сагата с Благомир Коцев показва КОРУПЦИЯТА в ПРОКУРАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ, която действа по политическа поръчка на мафията зад ГЕРБ и ДПС Ново Начало!

    07:40 20.11.2025

  • 77 Парадокс БГ

    1 2 Отговор
    Разследванета около Благомир Коцев за пореден път показва дълбоката криза на доверие в българската прокуратура. Все повече хора виждат в техните действия не независима съдебна институция, а структура, която често реагира по начин, пораждащ съмнения за политически натиск и обслужване на определени интереси. Когато обществото започне да възприема прокурорските решения като инструмент в политически сблъсъци, това е симптом за системен упадък, а не за върховенство на закона.

    Обществените реакции ясно показват тревога, че същият модел, свързван с годините на управление на ГЕРБ и с политическото влияние на ДПС, продължава да тежи върху институциите. За много българи това не е просто отделен случай, а част от по-голям модел, в който се преплитат зависими кадри, политическо влияние и недостиг на прозрачност.

    Ако България иска истинско „ново начало“, то ще започне не със сменени лица, а с демонтаж на старите зависимости, пълна прозрачност, отчетност и реформа на прокуратурата така, че тя да служи на закона – а не да изглежда като инструмент в ръцете на силните.

    07:41 20.11.2025