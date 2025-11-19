Конвоират Благомир Коцев във Варна до дни, след решението на ВКС

"Делото на Благо идва във Варна с решение на ВКС от последния час. Очаква се той да бъде конвоиран до морската столица в предстоящите дни. Искането за изясняване на подсъдността беше внесено от съдията по делото на Благо в София - Снежина Колева - във вчерашния ден". Това съобщиха близки до арестувания кмет на Варна Благомир Коцев, цитирани от "Фокус".
И допълват: "Решението на ВКС е взето в незабавен порядък, днес следобед. Основният мотив е липсата на установен депутат по делото и процесуални действия по привличането му като обвиняем, както и фактът, че всички свидетели и обвиняеми по делото са от Варна".
От "Фокус" припомнят, че по-рано днес стана ясно, че Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими. Варненският съд трябва да се произнесе по искането за промяна на мярката на Благо от 7 ноември.
Приближени до кмета уточняват, че защитата му е поискала такова преразглеждане още в досъдебната фаза, но вместо това прокуратурата е "избързала" да внесе обвинителен акт, заради което Благо е бил преместен в затвора.
"Вече втора седмица е лишен от нов шанс да получи свобода. Истината е, че политическият заговор срещу Благо се разпадна при първия допир с професионализма на висшите магистрати, а стихийността на събитията е само потвърждение за абсурда на делото в София, което се оказа най-обикновена фасада за политическа саморазправа", коментират негови близки през фейсбук профила на кмета.
И добавят: "Благо не бива да прекарва и минута повече в ареста. Варна очаква своя кмет на работното си място, а семейството му – да го види жив и здрав у дома".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 я се разкарайте вече
20:33 19.11.2025
2 Левски
20:35 19.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дамм
20:51 19.11.2025
5 Хорейшио
20:59 19.11.2025
6 СРАМ МЕ Е
Коментиран от #15
21:00 19.11.2025
7 ППто
21:02 19.11.2025
8 Обективен
21:06 19.11.2025
9 Анонимен
Коментиран от #13, #17
21:12 19.11.2025
10 Тервел
21:15 19.11.2025
11 Гедер
21:16 19.11.2025
12 Горно Уйно
21:18 19.11.2025
13 Цецко
До коментар #9 от "Анонимен":Той кмета на Варна да ти е проблема в Държавата с главно Д
21:19 19.11.2025
14 Даката
Коментиран от #19
21:30 19.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Подкрепям кмета Благомир Коцев!
21:34 19.11.2025
17 Дрънкаш глупости!
До коментар #9 от "Анонимен":Не слагай присъди и фалшиви епитети!
Единствено българския съд може да каже дали е виновен, НЕ ТИ!!
ВСЕКИ Е НЕВИНЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО!!!
Пламенка е човек на ГЕРБ и натопи кмета на Варна Благомир Коцев, за да го отстранят с клевети и измами.
21:38 19.11.2025
18 Браво
21:38 19.11.2025
19 Ядосан
До коментар #14 от "Даката":Иван Портних трябваше да е в Затвора, не Благомир Коцев!
21:39 19.11.2025
20 Антон
21:42 19.11.2025
21 Явор
21:42 19.11.2025
22 МИРО
Коментиран от #25, #43
21:43 19.11.2025
23 ГЕРБ са измамници!!
21:44 19.11.2025
24 Питам само?
Коментиран от #44
21:45 19.11.2025
25 Объркал си статията!
До коментар #22 от "МИРО":Статията НЕ Е за Радев! Я къш!
21:46 19.11.2025
26 Герб и Дпс са обвързани с мафията
21:47 19.11.2025
27 Арчибал
21:48 19.11.2025
28 АТът
21:50 19.11.2025
29 Кругер
21:50 19.11.2025
30 Май
Коментиран от #74
21:50 19.11.2025
31 Коки
21:53 19.11.2025
32 Иво
21:54 19.11.2025
33 Да,бе
21:54 19.11.2025
34 Рера
21:55 19.11.2025
35 ГЕРБ са виновни!
21:58 19.11.2025
36 Холдън
Коментиран от #39
21:59 19.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Отвратително!
22:01 19.11.2025
39 404ерор
До коментар #36 от "Холдън":Да , да то ясно че затова го изкарвате мъченик , може и за Папа да се кандидатира!
Коментиран от #41
22:02 19.11.2025
40 ДанВан
Пълни жалкари са калинките на прасето в поркуратурата.
А Коцев ще осъди на яка глоба Мутроландия в Страсбург.
Която шопарите ще ми я платят с вашите пари.
22:05 19.11.2025
41 Ту-Туу
До коментар #39 от "404ерор":А ти зорлем я докара само до 100 различни профила от които да пишеш. Мъко свинско-юнско-герберска.
22:06 19.11.2025
42 Простащината на Пеевски
22:07 19.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Даката
До коментар #24 от "Питам само?":Това никога няма да се случи... както кметицата на Младост Иванчева не и стиска да осъди България в Страсбург, е как, като всички доказателства са срещу тях.
22:09 19.11.2025
45 Корумпирано правосъдие!
Има поне 2 институции - съд и прокуратура, които се преструваха, че такова нещо съществува, барабар с разните му платени и неплатени матрьошки и клакьорки.
22:09 19.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Боян
Според одитна проверка на държавната финансова инспекция от 2019 г., дружеството Пламенка да сключи сделка с прокуратурата - тя да натопи Коцев, а прокуратурата да не я разследва за 500 000 лв., откраднати от храната за студентите.
22:14 19.11.2025
48 Пламенка трябва да бъде разследвана!!
22:15 19.11.2025
49 Цитат
Дружеството „Залива 47-СП“ АД на Пламенка Димитрова – основен свидетел в досъдебното производство срещу варненския кмет Благомир Коцев, е било редовен печеливш през последните 16 години в търговете за доставка на храна за двете най-големи болници във Варна, висши учебни заведения, социални домове и училища, показа проверка на „Дневник“ в архива на Агенцията за обществени поръчки.
За да получи субсидията дружеството е представяло различни данни и документи за продажбите си пред приходната агенция и пред ръководството на университета. Компанията на Димитрова е регистрирала в стола на висшето учебно заведение два касови апарата в определен период от изпълнението на договора си.
Освен това „Залива 47-СП“ АД е отчитало многократно по-голям брой чекирани карти за студентско намаление на храна от реално раздадените в университета.
Докладът на АДФИ след одитната проверка е бил изпратен на прокуратурата, тъй като е съдържал множество факти за извършени нарушения, но реакция не е последвала.
22:18 19.11.2025
50 Разкрития
Според одитна проверка на държавната финансова инспекция от 2019 г., дружеството „Залива 47-СП“ АД на Пламенка Димитрова е отчитало значително по-голям брой продажби на храна в стола на варненския Технически университет от реалните, за което неправомерно е получило държавна субсидия в размер на над 500 000 лв
22:19 19.11.2025
51 Възмутен
22:23 19.11.2025
52 Разликата
От 2010 до 2017 година в Румъния над 100 съдии и прокурори бяха осъдени за КОРУПЦИЯ.
22:26 19.11.2025
53 Парадокс БГ
22:45 19.11.2025
54 АВС
22:51 19.11.2025
55 Браво на СГС!
Решението не подлежи на обжалване, производството се изпраща във ВКС.
22:52 19.11.2025
56 Октим
22:57 19.11.2025
57 Съд за корумпирания прокурор!!!
22:59 19.11.2025
58 Идравун
22:59 19.11.2025
59 Деспин Митрев
23:00 19.11.2025
60 Питам само?!
Тим и ГЕРБ са заедно и ДПС са най-Големите Мафиоти в България...
23:04 19.11.2025
61 Мафиот до мафиот, мила майно ле!!!
23:05 19.11.2025
62 Крадците от ГИРБ-ДПС НН са виновни
23:07 19.11.2025
63 Наивници
23:09 19.11.2025
64 Тодор
23:10 19.11.2025
65 Марио
23:11 19.11.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Отвратен
Принуждава свидетел да дава показания насила.
Търси нови "изкуствени" свидетели, като плаща подкупи.
Това не е просто извършване на престъпление. Това е злоупотреба с власт в най-висша степен, която подкопава основите на държавността и правосъдието.
Защо е по-сериозно, когато е държавно лице
Нарушено обществено доверие: Държавните лица са назначени да служат на обществото и да спазват закона. Когато такова лице нарушава закона по този начин, то унищожава доверието на гражданите в институциите.
Компрометиране на институцията: Действията на едно държавно лице се отразяват пряко на институцията, която представлява. В този случай, Антикорупционната комисия, която би трябвало да е пазител на закона, става обект на обвинения в престъпна дейност от собствения си ръководител.
Влияние и ресурс: Държавните лица имат власт, ресурси и контакти, които могат да използват, за да извършват престъпления по-мащабно и да се опитват да попречат на разследването. Това е и причината мерките за неотклонение срещу тях често да са по-строги.
23:15 19.11.2025
68 Димитър Гроздев
23:17 19.11.2025
69 Подозрителен
23:20 19.11.2025
70 Хамелеон
23:24 19.11.2025
71 Даниел
Коментиран от #73
23:27 19.11.2025
72 Свобода за Благо!!!
23:28 19.11.2025
73 Иван
До коментар #71 от "Даниел":Да, абсолютната и нелицеприятна истина за Варна, чудесен български град, многогодишна жертва на групировки, сега и с прибавени разни свински дебеловрати политици. Този случай трябва да стигне до Европейския съд и България да бъде осъдена да плати за това, че прокуратурата е гнила и съдебната ни система като цяло в разрез с истинската си същност.
01:53 20.11.2025
74 Бай Тошо
До коментар #30 от "Май":Дребни, невзрачни, с шкембета, брадясали и с татуировки полицаи - това виждам на снимката. Приличат на престъпници. В много учреждения не те взимат на работа, ако имаш татуировки на видими места, но не и в полицията. Срам, срам!
02:01 20.11.2025
75 Не точно за това
02:05 20.11.2025
76 Мнение
07:40 20.11.2025
77 Парадокс БГ
Обществените реакции ясно показват тревога, че същият модел, свързван с годините на управление на ГЕРБ и с политическото влияние на ДПС, продължава да тежи върху институциите. За много българи това не е просто отделен случай, а част от по-голям модел, в който се преплитат зависими кадри, политическо влияние и недостиг на прозрачност.
Ако България иска истинско „ново начало“, то ще започне не със сменени лица, а с демонтаж на старите зависимости, пълна прозрачност, отчетност и реформа на прокуратурата така, че тя да служи на закона – а не да изглежда като инструмент в ръцете на силните.
07:41 20.11.2025