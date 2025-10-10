Новини
Крими »
Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

10 Октомври, 2025 21:31 482 10

  • софийски градски съд-
  • арест-
  • кмет на варна

По делото е видно, че се работи, каза още съдът и подчерта, че показанията на свидетелите се допълват, още повече че има и нови 3-ма свидетели, един от които е анонимен. Тайният свидетел е бил чужденец. С преводач от руски език е дал показанията си

Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев, съобщават от bTV. След 2-часово заседание съдът реши, че има обосновано предположение, че Коцев е участвал в престъпните схеми.

По делото е видно, че се работи, каза още съдът и подчерта, че показанията на свидетелите се допълват, още повече че има и нови 3-ма свидетели, един от които е анонимен.

Той е бил разпитан вчера, няколко часа след като Апелативният съд наложи по-лека мярка на двамата съветници на Коцев.

Тайният свидетел е бил чужденец. С преводач от руски език е дал показанията си. От прокуратурата, казаха че е свидетелствал за “трайни корупционни практики в община Варна”, осъществявани от варненския кмет Коцев.

В показанията си свидетелят твърди, че са му искани пари за издаване на документи. От прокуратурата заявиха, че пред тях тайният свидетел е разказал за срещи между него в Коцев през есента на 2024-та година. Няколкото срещи били с цел инвестиционни намерения. Според прокуратурата чужденецът бил с изрядни документи за издаване на конкретни заповеди, но за да бъдат издадени Коцев му искал пари.

От разпитите, представени от прокурор Ангел Кънев, става ясно, че за издаването на един ПУП, Коцев му искал 20 хиляди лева. Срещите им са провеждани с лица от близкия семеен кръг на обвиняемия, всичко документално било наред, но трябвало да плати, за да получи изричното разрешение от кмета.

Инвестиционните намерения били 3. Тайният свидетел е заявил пред разследващите, че се страхува за живота си.

Защитата на Коцев заяви, че тайният свидетел бил разпитат по спешност. И контрира, че прокуратурата няма как да знае, че въпросните документи са изрядни. И заяви, че никъде в показанията не пише, че е заплашван.

Според адвоката на Коцев, той не подписва въпросните документи за ПУП, и обвини прокуратурата, че не проверява показанията на свидетелите. И определи начинът, по който се води разследването така-

“Това производство ще влезе в историята като поръчково производство. И ще бъде преподавано, как не се прави.“

Пред съда самият Коцев отрече да е подписвал подобни документи:

“Аз съм делегирал заместник-кмета по строителство и гл. архитект за тези дейности. В последните дни гледам в Елените какво се случва и си мисля колко правилно сме постъпвали ние”.

Относно твърденията на тайният свидетел Коцев заяви: Всеки един инвеститор иска бързо да се одобрява, а нашата работа е това да се слива по закон. Аз смятам че това са лъжи, аз знам че те има обвързаности със старата администрация и стария кмет. Те могат да намерят стотици инвеститори-свидетели, които са недоволни.

Определението не е окончателно.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 6 Отговор
    Всички кметове са за затвора.

    21:43 10.10.2025

  • 2 Помак

    8 2 Отговор
    Соф-пеевския съд бъдете коректни

    21:43 10.10.2025

  • 3 Таен свидетел

    8 3 Отговор
    се страхувал от кмета, че му искал за ПУП 20 хил лева, пак го оставиха в ареста. Поръчаха го като Иванчева и вече побеснявам заради ПП-Дб, защото трябваше ония боклук мутрата да го оставят в ареста и да го разхождат като мечка из съдилищата, а те колалиция направиха с еднокнижника, а сега се гаври с тях.

    21:43 10.10.2025

  • 4 Помак

    8 3 Отговор
    Задържането на Коцев е погазване на демокрацията !

    21:45 10.10.2025

  • 5 Да,бе

    6 1 Отговор
    Толкова за "независимата"съдебна власт.Такава е докато спи или решава казуси насаме в тоалетната,иначе поръчкова работничка от най-древната професия.Не случайно мъже особено в черни тоги трудно се забелязват.Жена горски няма...

    21:46 10.10.2025

  • 6 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Едни даяджии искат сухо кеш, та един кмет ли не може. Но без процедура по разпознаване из между петима като Блажко, ще следва, че друг кмет на града му е искал комисионна за решаване на проблема на руснака.

    21:48 10.10.2025

  • 7 Стигна се дотам..

    5 1 Отговор
    Да докарват от чужбина таен свидетел без данни и име с преводач от руски да свидетелства...Дори не е смешно...тъжно е

    Коментиран от #9

    21:48 10.10.2025

  • 8 Анонимен

    1 1 Отговор
    Шарлатаните сега реват по всичко по всички Смятат се за безнаказани Налагат тормоз над българският съд постоянно

    21:51 10.10.2025

  • 9 Определено

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стигна се дотам..":

    Таен е за журналистите, а за съда не е таен , а вероятно е защитен свидетел. Дано не се наложи да му сменят личните данни.

    21:52 10.10.2025

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор
    Коцев ако е невинен всичко ще се докаже

    21:53 10.10.2025