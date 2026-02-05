Анита Вачкова и Детелин Асенов, обвинени за това, че снимали и разпространявали видеоклипове с убийства на животни, остават за постоянно в ареста. Районният съд в Свищов им наложи най-тежката мярка „задържане под стража“, съобщават от Нова телевизия.
Обвиняемите сами поискали най-тежката мярка, с оглед на създалото се обществено недоволство. Детелин Асенов пожела да не излиза от ареста. Служебният му защитник заяви, че това е адекватна мярка, а Асенов не я оспорва. Пред съда той посочи, че е в основата за снимане на ритуални убийства на животни и пое цялата вина. На влизане в залата 53-годишният мъж отбеляза, че е спрял да прави такива клипове преди 3 години, а човекът, който му е помогнал да се осъзнае, е от Горна Оряховица и се казва Ивелин Михайлов.
Смята се, че те измъчвали животните, заснемали издевателствата и продавали клиповете. Според разследващите такова видео се продавало по 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа. От 2013 г. досега двамата умъртвили 82 животни, твърди обвинението. Заснемането се случвало в стопанска постройка и гараж на бащината къща на 53-годишен мъж. При акцията на ГДБОП и международни служби в имота са намерени кожени костюми, уреди за мъчения на животни и видеофайлове.
Мъжът и жената, обвинени в убийства на животни, остават за постоянно в ареста
5 Февруари, 2026 18:03 1 300 26
Обвиняемите сами поискали най-тежката мярка, с оглед на създалото се обществено недоволство
Анита Вачкова и Детелин Асенов, обвинени за това, че снимали и разпространявали видеоклипове с убийства на животни, остават за постоянно в ареста. Районният съд в Свищов им наложи най-тежката мярка „задържане под стража“, съобщават от Нова телевизия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма държава
18:11 05.02.2026
2 Браво
18:12 05.02.2026
3 Гост
18:13 05.02.2026
4 от НАП
колко ли данаци са платили на НРБ
супер далавера
по добре са от полицайте
Коментиран от #6
18:19 05.02.2026
5 ООрана държава
Коментиран от #16
18:22 05.02.2026
6 Шопо
До коментар #4 от "от НАП":Проблема не е в насилието, парите са важни.
Ако си бяха плащали данъците нямаше да са в затвора.
18:32 05.02.2026
7 Факти
Коментиран от #17
18:34 05.02.2026
8 кой му дреме
а човешкия живот не струва и пукант евроцент!
18:37 05.02.2026
9 Човек от народа , но не садист
Коментиран от #10
18:44 05.02.2026
10 Дзак
До коментар #9 от "Човек от народа , но не садист":Наблюдаваме такъв шеста година!
18:56 05.02.2026
11 По спомен
18:59 05.02.2026
12 Тоалетната хартия
Коментиран от #15
19:06 05.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Направо са дране
До коментар #12 от "Тоалетната хартия":На живо и да им се върнат мъченията на невинните животинки!
19:10 05.02.2026
16 погледни
До коментар #5 от "ООрана държава":огледалото
19:11 05.02.2026
17 Еееее, не така
До коментар #7 от "Факти":Не заплювай маймуните!
Те са умни животни. Никога не биха навредили на нещо, ако не ги заплашва.
Заслужават публична екзекуция!
19:13 05.02.2026
18 Дайте ги на МА
19:17 05.02.2026
19 Вале-каро
19:28 05.02.2026
20 53-годишният мъж отбеляза
19:28 05.02.2026
21 дядото
20:24 05.02.2026
22 Роза
21:03 05.02.2026
23 Колкото и да си хуманен
Коментиран от #26
21:07 05.02.2026
24 Глеб Жиглов
01:54 06.02.2026
25 1234
05:57 06.02.2026
26 1234
До коментар #23 от "Колкото и да си хуманен":Трябва да живеят..... кастрирани...
05:58 06.02.2026