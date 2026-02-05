Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мъжът и жената, обвинени в убийства на животни, остават за постоянно в ареста

5 Февруари, 2026 18:03 1 300 26

Обвиняемите сами поискали най-тежката мярка, с оглед на създалото се обществено недоволство

Мъжът и жената, обвинени в убийства на животни, остават за постоянно в ареста - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Анита Вачкова и Детелин Асенов, обвинени за това, че снимали и разпространявали видеоклипове с убийства на животни, остават за постоянно в ареста. Районният съд в Свищов им наложи най-тежката мярка „задържане под стража“, съобщават от Нова телевизия.
Обвиняемите сами поискали най-тежката мярка, с оглед на създалото се обществено недоволство. Детелин Асенов пожела да не излиза от ареста. Служебният му защитник заяви, че това е адекватна мярка, а Асенов не я оспорва. Пред съда той посочи, че е в основата за снимане на ритуални убийства на животни и пое цялата вина. На влизане в залата 53-годишният мъж отбеляза, че е спрял да прави такива клипове преди 3 години, а човекът, който му е помогнал да се осъзнае, е от Горна Оряховица и се казва Ивелин Михайлов.
Смята се, че те измъчвали животните, заснемали издевателствата и продавали клиповете. Според разследващите такова видео се продавало по 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа. От 2013 г. досега двамата умъртвили 82 животни, твърди обвинението. Заснемането се случвало в стопанска постройка и гараж на бащината къща на 53-годишен мъж. При акцията на ГДБОП и международни служби в имота са намерени кожени костюми, уреди за мъчения на животни и видеофайлове.


България
  • 1 няма държава

    25 7 Отговор
    Значи тези които убиват животни ще лежат в ареста докато съдията реши ,а тези които убиват хора ги пускат след 24 часа , и те изчезват !!!

    18:11 05.02.2026

  • 2 Браво

    17 6 Отговор
    Браво ! Колко строго !!! А как върви с масовото убийство на хора...???!!!

    18:12 05.02.2026

  • 3 Гост

    15 4 Отговор
    Спокойно сега събират парите, за да подкупят съдията ... Утре ще са с подписка и 1 месец условно ще ги осъдят и толкова...

    18:13 05.02.2026

  • 4 от НАП

    8 4 Отговор
    тия ора са искарали 82€5000=€410 000,00
    колко ли данаци са платили на НРБ
    супер далавера
    по добре са от полицайте

    Коментиран от #6

    18:19 05.02.2026

  • 5 ООрана държава

    15 2 Отговор
    Покажете уруудиитее, какво ги криете?гербари ли са

    Коментиран от #16

    18:22 05.02.2026

  • 6 Шопо

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "от НАП":

    Проблема не е в насилието, парите са важни.
    Ако си бяха плащали данъците нямаше да са в затвора.

    18:32 05.02.2026

  • 7 Факти

    15 2 Отговор
    Пу долни маймуни

    Коментиран от #17

    18:34 05.02.2026

  • 8 кой му дреме

    8 9 Отговор
    Всякакви видове пoмияpи сме на почт в еСС,
    а човешкия живот не струва и пукант евроцент!

    18:37 05.02.2026

  • 9 Човек от народа , но не садист

    18 1 Отговор
    С това беззаконие и корупция България се напълни със садисти и изроди!

    Коментиран от #10

    18:44 05.02.2026

  • 10 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Човек от народа , но не садист":

    Наблюдаваме такъв шеста година!

    18:56 05.02.2026

  • 11 По спомен

    1 0 Отговор
    Всички (незаконни) свързвания са изтрити! Бележката в скоби е от Редактора!

    18:59 05.02.2026

  • 12 Тоалетната хартия

    5 2 Отговор
    Тия не са за затвор, а за психиатрията!!!!

    Коментиран от #15

    19:06 05.02.2026

  • 15 Направо са дране

    13 5 Отговор

    До коментар #12 от "Тоалетната хартия":

    На живо и да им се върнат мъченията на невинните животинки!

    19:10 05.02.2026

  • 16 погледни

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    огледалото

    19:11 05.02.2026

  • 17 Еееее, не така

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Не заплювай маймуните!
    Те са умни животни. Никога не биха навредили на нещо, ако не ги заплашва.
    Заслужават публична екзекуция!

    19:13 05.02.2026

  • 18 Дайте ги на МА

    2 0 Отговор
    Тя обича да борави със снимки с кървави ножове, с окървавени жертви и всичко свързано с насилие и е любима тема за коментари!

    19:17 05.02.2026

  • 19 Вале-каро

    6 4 Отговор
    Смешно е.Всички се перчат ,че защитават животните.Но кои.Тези които не се ядат.Защо не защитават козите ,овцете ,кравите ,да изброявам ли още?А забравих,ПРАСЕТО.Ами то ги управлява.

    19:28 05.02.2026

  • 20 53-годишният мъж отбеляза

    2 0 Отговор
    миче що пак премълча възрастта на посестримата си

    19:28 05.02.2026

  • 21 дядото

    5 4 Отговор
    тези могат да вкарат в ареста,но убийците на хора - не могат..... или не искат

    20:24 05.02.2026

  • 22 Роза

    8 1 Отговор
    Тези ги показаха по ТВ.И двамата са роми,това е несъмнено.Убитите животни са много повече от 82.Разбира се,че ще искат да са в ареста,иначе ще им видят сметката.Може да са психопати-малко са хората,които за пари ще се съгласят да мъчат толкова невинните животинки.Алчността напълно е потъпкала съвестта им!Дано да не намерят покой до края на живота си, че и след това-на оня свят!

    21:03 05.02.2026

  • 23 Колкото и да си хуманен

    9 1 Отговор
    За тези двамата ще направиш изключение и с кеф ще ги застреляш ,такива садисти не трябва да живеят

    Коментиран от #26

    21:07 05.02.2026

  • 24 Глеб Жиглов

    2 1 Отговор
    Трябва да се одерат живи , а на купувачите да бъдат отрязани ръцете

    01:54 06.02.2026

  • 25 1234

    1 1 Отговор
    Кастрирайте ги публично! Нямат право да се размножават...

    05:57 06.02.2026

  • 26 1234

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Колкото и да си хуманен":

    Трябва да живеят..... кастрирани...

    05:58 06.02.2026