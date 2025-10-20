Mаксимум 5 години затвор за последното убийство на дете в мол

Заподозреният за убийството на 15-годишно момче в столичен мол може да получи присъда от максимум 5 години затвор, тъй като все още не е навършил 16 години. За пълнолетни граждани, извършили подобни престъпления, законът предвижда ефективно наказание от 10 до 20 години. Това каза зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова, цитиран от nova.bg.

Тя съобщи още, че е установено оръжието, с което се счита, че е извършено фаталното посегателство. Престои да бъдат назначени съответните експертизи. По думите на Петрова става въпрос за нож с острие, дълго около 10 см, с който е нанесен един удар в областта на сърцето на жертвата.

Прокурор е привлякъл като обвиняем 15-годишния, за когото се предполага, че е извършил деянието. Постановено е той да бъде задържан за срок от 72 часа. Предстои да бъде поискано задържането му под стража. Двамата младежи са се познавали, а в основата на спречкването им е стара вражда.

Извършителят е известен сред престъпния контингент, каза директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. „Престъпната му дейност е започнала през 2022 година. Тогава има едно противоправно деяние. През 2023-а има четири кражби, а през 2025-а има грабеж”.

Той заяви, че по искане на полицията задържаният е бил настанен в социален дом от семеен тип в Елин Пелин в продължение на две години. Възпитателите и надзорниците споделяли, че детето било проблемно. С решение на Районния съд от август миналата година е върнат при своите родители.