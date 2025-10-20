Новини
Mаксимум 5 години затвор за последното убийство на дете в мол

20 Октомври, 2025 17:19 666 9

Убитото в мол дете било намушкано в сърцето

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заподозреният за убийството на 15-годишно момче в столичен мол може да получи присъда от максимум 5 години затвор, тъй като все още не е навършил 16 години. За пълнолетни граждани, извършили подобни престъпления, законът предвижда ефективно наказание от 10 до 20 години. Това каза зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова, цитиран от nova.bg.

Тя съобщи още, че е установено оръжието, с което се счита, че е извършено фаталното посегателство. Престои да бъдат назначени съответните експертизи. По думите на Петрова става въпрос за нож с острие, дълго около 10 см, с който е нанесен един удар в областта на сърцето на жертвата.

Прокурор е привлякъл като обвиняем 15-годишния, за когото се предполага, че е извършил деянието. Постановено е той да бъде задържан за срок от 72 часа. Предстои да бъде поискано задържането му под стража. Двамата младежи са се познавали, а в основата на спречкването им е стара вражда.

Извършителят е известен сред престъпния контингент, каза директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. „Престъпната му дейност е започнала през 2022 година. Тогава има едно противоправно деяние. През 2023-а има четири кражби, а през 2025-а има грабеж”.

Той заяви, че по искане на полицията задържаният е бил настанен в социален дом от семеен тип в Елин Пелин в продължение на две години. Възпитателите и надзорниците споделяли, че детето било проблемно. С решение на Районния съд от август миналата година е върнат при своите родители.


  • 1 честен ционист

    7 1 Отговор
    ГЕРБ закриха ТВУ-тата, за да има кадри за МГЕРБ.

    17:21 20.10.2025

  • 2 Дудов

    6 0 Отговор
    Да го пращат в Аушвиц.Тоя за друга няма да става

    17:25 20.10.2025

  • 3 Офанзивен дефанзиф

    10 0 Отговор
    Максимум 5 години, защото бил под 16? Вероятно трябва да убие детето на някой управляващ политик, за да се сетят да променят закона!
    А какво пречи да получи доживотна присъда - докато стане пълнолетен ще излежава в затвор за малолетни, с "по-хуманни" условия, след което направо го преместват в затвор за пълнолетни престъпници. И нещата ще си дойдат на мястото...

    17:28 20.10.2025

  • 4 1488

    6 1 Отговор
    само 5 г щото е избирател на феномена с голямото Д като стоичков, стораро, карлос и бащата на сияна дето няма вежди

    17:29 20.10.2025

  • 5 1488

    4 0 Отговор
  • 6 ООрана държава

    5 0 Отговор
    За убииство не може да ги съдите като непълнолетни! За кражба на дъвки от нонстопа ОК, ама тука говорим за завършен психопат

    17:33 20.10.2025

  • 7 Какво дете-с нож!

    3 0 Отговор
    Като влезе в затвора съвсем ще се ошлайфа и като излезе, ще е на "ти" с всички методи за убиване😂😂😂

    17:37 20.10.2025

  • 8 000

    1 0 Отговор
    харесва ли ви този либерален рай?

    17:45 20.10.2025

