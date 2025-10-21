Новини
Крими »
Кърваво убийство в Бургаско: 25-годишен застреля майка си, леля си и сестра си, рани брат си

Кърваво убийство в Бургаско: 25-годишен застреля майка си, леля си и сестра си, рани брат си

21 Октомври, 2025 10:36 2 016 38

  • тройно убийство-
  • люляково

Изпратеният екип от полицейски служители на полицията в Руен установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на пожарната в Айтос, като са открити три овъглени тела

Кърваво убийство в Бургаско: 25-годишен застреля майка си, леля си и сестра си, рани брат си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

25-годишен мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат в село Люляково, община Руен, област Бургас.

Сигнал за случилото се е получен на 21 октомври около 04:14 часа в районното управление в Руен.

Момченцето въпреки нараняването си е успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента, предава БТВ.

Изпратеният екип от полицейски служители на полицията в Руен установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на пожарната в Айтос, като са открити три овъглени тела.

Момченцето с нараняване в седалищната област е транспортирано към болнично заведение от екип на ЦСМП и е без опасност за живота.

В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на Областната дирекция в Бургас извършителят на деянието е задържан в 09.35 ч.

Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура в Бургас продължават.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те така

    22 3 Отговор
    правят 25 годишните от Руен...

    Коментиран от #21, #25

    10:38 21.10.2025

  • 2 Сила

    43 0 Отговор
    Комбинацията на инбридинг и амфетамини при определени етнически групи по селата не води до нищо добро ....вижте преобладаващия етнически състав на населеното място !!!

    Коментиран от #18

    10:39 21.10.2025

  • 3 Оня с рикията

    9 6 Отговор
    Не е издържал на женското царство, в което е живеел.

    10:39 21.10.2025

  • 4 Ето

    51 1 Отговор
    за такива трябва да върнат смърната присъда. Не виждам смисъл държавата да го хрантути 25 години и после да се чудим кого ще убие като излезе на свобода.

    Коментиран от #13

    10:39 21.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    35 1 Отговор
    Добре дошли в клуба на богатите!

    10:40 21.10.2025

  • 6 На територията

    32 1 Отговор
    хората тотално изтрещяха.

    Коментиран от #14

    10:41 21.10.2025

  • 7 Тома

    24 0 Отговор
    Ега си силната дрога продавана в Айтос

    10:41 21.10.2025

  • 8 Павел Костов

    20 1 Отговор
    Хайде поне да разберем с какво ги е застрелял?
    Със "законно притежавано оръжие", щото дедо му бил фатмак, или стринка му кука ...

    Коментиран от #15, #17

    10:42 21.10.2025

  • 9 ОСА

    20 2 Отговор
    Много още такива прояви ще има , но родители и учители масово се противопоставят да се учи религия, морал и ценностна система за възпитание на децата от най-първите класове.....за това пък Интернет показва много агресия, насилие, омраза и те по цял ден са с телефоните там

    10:42 21.10.2025

  • 10 Лост

    26 0 Отговор
    Досега поне е турските села беше спокойно.Важно да мислим за хората,казаха от Ново начало.

    10:42 21.10.2025

  • 11 дядото

    21 1 Отговор
    каквито и да са били причините и поводите,явлението е много тревожно.за обществото,за властта,за хората които не издържат безсмислието и напрежението,а "милите" ни политици и държавници имат по-важни цели и задачи и изобщо не им пука за хората.пфу.

    10:42 21.10.2025

  • 12 Иван

    10 0 Отговор
    От Специално отглежданите ?

    10:42 21.10.2025

  • 13 Госあ

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ето":

    По скоро клинични изследвания на препарати или донори ! Не виждам какъв е проблема ! Така ще има полза от тях.

    10:43 21.10.2025

  • 14 Перо

    15 1 Отговор

    До коментар #6 от "На територията":

    Само такива останаха в кочината и за това всеки ден се случват такива изцепки!

    10:45 21.10.2025

  • 15 Сила

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Павел Костов":

    Помак , просто помак ....те са си такива и без да е фатмак !!!

    10:47 21.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Павел Костов":

    Имал ловна пушка и два пистолета.

    10:50 21.10.2025

  • 18 Порно

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Термина на български е "кръвосмешение"

    Коментиран от #35

    10:54 21.10.2025

  • 19 Малко инфо

    13 0 Отговор
    25-годишният Фахри Мустафа и баща му Селим са били отстранени от къщата заради домашно насилие. Имали са забрана да доближават майката и двете и деца, но той ги застрелва с ловджийска пушка. Не се знае дали бащата е замесен, но е напълно вероятно.

    Коментиран от #27, #29

    10:57 21.10.2025

  • 20 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 0 Отговор
    Кърваво убийство в Бургаско: 25-годишен застреля майка си, леля си и сестра си, рани брат си.

    Добре дошли в ка-ше.рна.та димуКРАДция .

    10:59 21.10.2025

  • 21 С точност

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те така":

    Трагедията е станала в село Люляково община Руен.

    11:00 21.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Реалност

    8 0 Отговор
    Този е по страшен от природната стихия на Елените...... за 3 секунди 4 парчета ...

    11:05 21.10.2025

  • 24 Фракти

    7 0 Отговор
    Пак изстреляна непълна информация, без имена, без подробности… едно нищо.

    Коментиран от #37

    11:07 21.10.2025

  • 25 25 годишните

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те така":

    или поколението баш на тиквата и чалгата
    бая психясали от тях

    преди месеци един такъв подобен мушморок младок набор запали майка баща сестра си която почина

    11:09 21.10.2025

  • 26 Силиций

    5 0 Отговор
    Американски стандарт.Младежа спокойно може да мине за млад юесеец.Само вера по българските "национални" ТВ канали течаха едновременно поне 5-6 кървави криминални филми произведени все в една и съща държава.Останалите канали си бяха разделили турските сериали , политическата говорилня и риалитита за стадно мислещите.

    11:11 21.10.2025

  • 27 Фахри Мустафа и баща му Селим

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Малко инфо":

    ясно
    муджехидински истории
    при тях шега няма

    11:12 21.10.2025

  • 28 Дааа

    2 0 Отговор
    Държавите на изток от Виена трябва да се управляват от диктатори ,не са за демокрация

    11:19 21.10.2025

  • 29 Стефанов

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Малко инфо":

    Ами избиратели на Пеевски. Би следвало той да вземе отношение за хората от електората. мисля го сериозно.

    11:28 21.10.2025

  • 30 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, тука трябва доживот без замяна! 💀

    11:31 21.10.2025

  • 31 Исторически парк

    2 0 Отговор
    В тоя регион не живеят българи, така че не се притеснявам 😏

    11:32 21.10.2025

  • 32 Програмист

    1 0 Отговор
    Поколението бгмама такива деца отгледа 😉

    11:33 21.10.2025

  • 33 Софиянец

    2 0 Отговор
    Минус 4-5 гласа за новото начало 😕

    11:34 21.10.2025

  • 34 може да е полудял

    0 1 Отговор
    имаше една дето уби баба си . 57 мушкания . наркоманка . в пловдив един военен с дългове за 200 бона изби семейството си . да убиваш и с кола е същото . машинист, транвайджия , тираджия , рейсаджия много често стават убиици . защото са много . и както навсякъде и между тях може да се намери някой наркоман . затова и у нас не са легализирали марихуаната . може само с рецепта за медицински цели . за атеросклероза и рак на мозъка . метадоновите програми помагат много .

    Коментиран от #36

    11:36 21.10.2025

  • 35 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Порно":

    Ама тия не са българи .....

    11:37 21.10.2025

  • 36 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "може да е полудял":

    При инбридинга основен проблем са психическите отклонения ....не е " полудял " , роден е с психически увреждания !!! Тия там поколения наред се чифтосват помежду си .....

    11:40 21.10.2025

  • 37 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Фракти":

    Имената са непроизносими на български език ....

    11:41 21.10.2025

  • 38 1488

    0 1 Отговор
    добрата новина е че жертвите са от същото племе

    11:48 21.10.2025