Кърваво убийство в Бургаско: 25-годишен застреля майка си, леля си и сестра си, рани брат си.

25-годишен мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат в село Люляково, община Руен, област Бургас.
Сигнал за случилото се е получен на 21 октомври около 04:14 часа в районното управление в Руен.
Момченцето въпреки нараняването си е успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента, предава БТВ.
Изпратеният екип от полицейски служители на полицията в Руен установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на пожарната в Айтос, като са открити три овъглени тела.
Момченцето с нараняване в седалищната област е транспортирано към болнично заведение от екип на ЦСМП и е без опасност за живота.
В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на Областната дирекция в Бургас извършителят на деянието е задържан в 09.35 ч.
Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура в Бургас продължават.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те така
Коментиран от #21, #25
10:38 21.10.2025
2 Сила
Коментиран от #18
10:39 21.10.2025
3 Оня с рикията
10:39 21.10.2025
4 Ето
Коментиран от #13
10:39 21.10.2025
5 Последния Софиянец
10:40 21.10.2025
6 На територията
Коментиран от #14
10:41 21.10.2025
7 Тома
10:41 21.10.2025
8 Павел Костов
Със "законно притежавано оръжие", щото дедо му бил фатмак, или стринка му кука ...
Коментиран от #15, #17
10:42 21.10.2025
9 ОСА
10:42 21.10.2025
10 Лост
10:42 21.10.2025
11 дядото
10:42 21.10.2025
12 Иван
10:42 21.10.2025
13 Госあ
До коментар #4 от "Ето":По скоро клинични изследвания на препарати или донори ! Не виждам какъв е проблема ! Така ще има полза от тях.
10:43 21.10.2025
14 Перо
До коментар #6 от "На територията":Само такива останаха в кочината и за това всеки ден се случват такива изцепки!
10:45 21.10.2025
15 Сила
До коментар #8 от "Павел Костов":Помак , просто помак ....те са си такива и без да е фатмак !!!
10:47 21.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Павел Костов":Имал ловна пушка и два пистолета.
10:50 21.10.2025
18 Порно
До коментар #2 от "Сила":Термина на български е "кръвосмешение"
Коментиран от #35
10:54 21.10.2025
19 Малко инфо
Коментиран от #27, #29
10:57 21.10.2025
20 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Добре дошли в ка-ше.рна.та димуКРАДция .
10:59 21.10.2025
21 С точност
До коментар #1 от "Ами да, те така":Трагедията е станала в село Люляково община Руен.
11:00 21.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Реалност
11:05 21.10.2025
24 Фракти
Коментиран от #37
11:07 21.10.2025
25 25 годишните
До коментар #1 от "Ами да, те така":или поколението баш на тиквата и чалгата
бая психясали от тях
преди месеци един такъв подобен мушморок младок набор запали майка баща сестра си която почина
11:09 21.10.2025
26 Силиций
11:11 21.10.2025
27 Фахри Мустафа и баща му Селим
До коментар #19 от "Малко инфо":ясно
муджехидински истории
при тях шега няма
11:12 21.10.2025
28 Дааа
11:19 21.10.2025
29 Стефанов
До коментар #19 от "Малко инфо":Ами избиратели на Пеевски. Би следвало той да вземе отношение за хората от електората. мисля го сериозно.
11:28 21.10.2025
30 Ивелин Михайлов
11:31 21.10.2025
31 Исторически парк
11:32 21.10.2025
32 Програмист
11:33 21.10.2025
33 Софиянец
11:34 21.10.2025
34 може да е полудял
Коментиран от #36
11:36 21.10.2025
35 Сила
До коментар #18 от "Порно":Ама тия не са българи .....
11:37 21.10.2025
36 Сила
До коментар #34 от "може да е полудял":При инбридинга основен проблем са психическите отклонения ....не е " полудял " , роден е с психически увреждания !!! Тия там поколения наред се чифтосват помежду си .....
11:40 21.10.2025
37 Сила
До коментар #24 от "Фракти":Имената са непроизносими на български език ....
11:41 21.10.2025
38 1488
11:48 21.10.2025