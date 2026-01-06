Новини
Пеевски: Тръмп даде отличен пример за демокрация с отстраняването на диктатора Мадуро

Пеевски: Тръмп даде отличен пример за демокрация с отстраняването на диктатора Мадуро

6 Януари, 2026 10:47

Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм

Пеевски: Тръмп даде отличен пример за демокрация с отстраняването на диктатора Мадуро - 1
Председателят на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски снощи късно вечер излезе с позиция по отношение на нарастващото напрежение между САЩ и Венецуела. Пеевски посочи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал отличен пример за демокрация чрез отстраняването на Николас Мадуро.

"Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро", написа той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 рижия

    35 0 Отговор
    не се натягай магнита те чака.

    10:48 06.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами

    31 0 Отговор
    Естествено, нали те държат за топките 😞😀

    10:49 06.01.2026

  • 4 виктория

    30 0 Отговор
    време е и теб да отстрани!

    10:49 06.01.2026

  • 5 Иван

    26 0 Отговор
    A дано дойде и отстрани и нашите грухчовци.

    10:49 06.01.2026

  • 6 Просто човек

    24 0 Отговор
    Шопр, не се обаждай от кочината…

    10:49 06.01.2026

  • 7 Даниел Немитов

    19 0 Отговор
    Тоя се нада да го размагнитят!

    10:50 06.01.2026

  • 8 604

    7 0 Отговор
    явно шиши не чете анкетите у чакри...нъл е с народа!

    10:50 06.01.2026

  • 9 Тиква

    13 0 Отговор
    Де късмет да вземат и теб!

    10:50 06.01.2026

  • 10 Трол

    1 14 Отговор
    Всички цивилизовани държавници подкрепят действията на г-н Тръмп.

    Коментиран от #20

    10:50 06.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стенли

    10 0 Отговор
    А дано и ти да последваш Мадуро

    10:51 06.01.2026

  • 13 пеев сфиневски

    5 0 Отговор
    бугаристанците са расисти и бедни
    затуй ме мрязят

    10:51 06.01.2026

  • 14 Задължително

    9 0 Отговор
    Народното събрание да гласува допитване до Тръмп, кого да назначим за министър- председател, да не назначим някой "трафикант" и да ни го отвлече после !!!!

    10:52 06.01.2026

  • 15 Евроатлантиците лакеи

    9 0 Отговор
    Станаха за резил!
    За едно и също плюят Путин и величаят Тръмпа

    10:52 06.01.2026

  • 16 Оракула от Делфи

    6 0 Отговор
    "Голям залък хапни". голяма дума не казвай, "закона на силата"
    вече важи за всички???

    10:52 06.01.2026

  • 17 Късно е либе за китка

    9 0 Отговор
    Я, Шиши можел и наколенки да слага.А толкоз беше страшен и безстрашен..

    10:52 06.01.2026

  • 18 ВВП

    3 0 Отговор
    И тоя е за чувала .И да го копаят някъде.

    10:54 06.01.2026

  • 19 Политкоректен

    7 0 Отговор
    Така ли вече му викат на пиратството?

    10:54 06.01.2026

  • 20 Очевидец

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Трол":

    Ами прав си ,време и България на покаже , че е цивилизирана държава
    по "закона на силата" ???
    Да започне от "ВСС", най напред???

    10:57 06.01.2026

  • 21 хихи

    3 0 Отговор
    Тръмп, а Пеевски кога?

    10:57 06.01.2026

  • 22 Изкукуригал

    3 0 Отговор
    Ще ги призная САЩ че внасят демокрация когато ти и баце ви видя зад решетките

    10:58 06.01.2026

  • 23 До ШИШИ

    1 0 Отговор
    Бай внук ШИШИ на ДС офицер, Трумп ли трябва да дойде да те отстрани от политиката и да те откара при МАДУРО да те съдят по МАГНИЦКИ.

    Колкото и да си ЛИЗАЧ Трумп нана дс ти ПРОСТИ.

    Изчезвай в политическото небитие.

    10:58 06.01.2026

  • 24 Айде,ееее

    1 0 Отговор
    Започна се. Ужас,без край. ЧНГ

    10:59 06.01.2026

  • 25 АйАйАй

    1 0 Отговор
    Как искам и нас да ни освободи от теб и всички като теб. С Баце на хеликоптера и в затвора.

    11:00 06.01.2026

  • 26 Евала

    0 1 Отговор
    Изказване като на добър политик

    11:00 06.01.2026

  • 27 Тръмп даде единствено отличен

    1 0 Отговор
    пример що за "демокрация" е престъпната държава САЩ и какво значи да си болен индивид и силно побъркано атлантическо нищожество

    11:01 06.01.2026

  • 28 Доналд Тръмп офишъл

    0 0 Отговор
    И да ми се мазниш, си оставаш в списъка.

    11:01 06.01.2026

  • 29 Тръмп

    0 0 Отговор
    Оф, олекна ми Грухчо, само твоето одобрение чаках! Много се бях притеснил дали одобряваш, ама сега вече ми е спокойно. Довечера ще спя добре!

    11:02 06.01.2026

  • 30 Гръм и мълнии

    1 0 Отговор
    Тръмп като ви остави на Путин, тогава ще стане интересно.

    11:03 06.01.2026

