Пеевски: Тръмп даде отличен пример за демокрация с отстраняването на диктатора Мадуро

Председателят на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски снощи късно вечер излезе с позиция по отношение на нарастващото напрежение между САЩ и Венецуела. Пеевски посочи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал отличен пример за демокрация чрез отстраняването на Николас Мадуро.
"Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро", написа той.
