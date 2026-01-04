Новини
Съдят трима медици в Плевен след смърт на пациентка

4 Януари, 2026 12:22 674 2

Бездействието им, според прокуратурата, е довело до фаталния край на жената преди осем години

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима лекари от Плевен застават пред Окръжния съд този четвъртък, 8 януари, обвинени за причиняване на смърт по непредпазливост на 67-годишна жена. Процесът започва с огромно закъснение – трагичният инцидент датира от 2018 година, а съдебната сага е белязана от връщане на делото заради пропуски на прокуратурата.

Според внесения от Окръжна прокуратура – Плевенобвинителен акт, тримата медици с инициали К.И.Ц., М.Д.П. и С.Н.Е. са действали в условията на "независимо съпричинителство". Обвинението твърди, че поради немърливо изпълнение на служебните задължения, те не са извършили необходимите прегледи на пациентката, когато тя е потърсила помощ от всеки един от тях поотделно, въпреки видимо влошеното ѝ състояние.

Бездействието им, според прокуратурата, е довело до фаталния край на жената преди осем години.

Това не е първият опит на държавното обвинение да вкара случая в съдебна зала. Обвинителният акт е бил внесен първоначално на 4 април 2025 година, като е било образувано дело от общ характер. Съдът обаче е прекратил производството още на разпоредителното заседание и е върнал папките на прокуратурата за отстраняване на съществени процесуални нарушения, допуснати при изготвянето на акта.

Коригираният обвинителен акт е внесен повторно едва на 12 ноември 2025 година, което позволява насрочването на новото разпоредително заседание за този четвъртък.

Очаква се на заседанието да стане ясно дали защитата на тримата медици ще поиска съкратено съдебно следствие или процесът ще продължи по общия ред с разпит на всички свидетели и вещи лица – процедура, която може да отнеме още години.


  • 1 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Щом 8 години го влачат това значи ще ги отърват, а после ревете да им вдигат заплатите на всички. Няма на всички, има само на кадърните и обръщащи внимание на пациента. Некадърните да се понижават в сестра и хигиенист.

    12:37 04.01.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Имахме един преподавател по архитектурни форми, чиито любим изказ бе : "Грешките на лекарите са под земята, а на строителите - над нея"....

    12:43 04.01.2026